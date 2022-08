BMW M3 : un prototype 100 % électrique pour des performances phénoménales

Le groupe BMW vient de confirmer ce que beaucoup attendaient : des modèles axés sur les performances vont bel et bien voir le jour. De quoi raviver l'espoir d'une BMW M3 électrique aux performances à couper le souffle.

La division dédiée aux véhicules sportifs de BMW, baptisées simplement « M » pour Motorsport, n’a toujours pas proposé d’équivalent électrique à la fameuse berline M3, qui reste pour beaucoup la référence du segment. Toutefois, un communiqué de presse du constructeur précise aujourd’hui qu’un prototype est en train d’être mis au point en vue de développer des modèles hautes performances 100 % électriques.

Oubliez les deux ou trois moteurs : BMW annonce quatre moteurs

Dans le monde des véhicules électriques, Tesla est souvent cité pour le côté sportif de ses bolides les plus impressionnants. Récemment, Porsche a tout de même réussi à reprendre le dessus sur le mythique circuit du Nürburgring, mais les voitures électriques de série peuvent être prises au sérieux sur ce tracé réputé difficile.

La Tesla Model S Plaid est d’ailleurs dotée de trois moteurs (deux à l’arrière, un à l’avant) mais cela ne semble pas satisfaire BMW qui annonce utiliser quatre moteurs (un à chaque roue) sur son prototype actuel de véhicule hautes performances, pour permettre une gestion dynamique de la conduite de haut vol.

Sur la base d’une BMW i4 M50 que nous avions testée à la toute fin d’année 2021, ce prototype va encore plus loin dans la recherche de performances. L’avant du véhicule a notamment été repensé pour être bien plus rigide lors des sessions de pilotage dynamiques, et les essieux avant et arrière d’origine ont été remplacés par des versions dédiées au circuit. Les passages de roues ont également été élargis.

En outre, le cœur de l’innovation est à chercher au niveau de la motorisation, qui est dotée de quatre moteurs (contre deux pour la version de série actuelle de la BMW i4). Chaque roue étant gérée par son propre moteur, la précision et la réactivité est tout simplement hors du commun selon BMW. En moins d’une milliseconde, il est possible d’ajuster la puissance et le couple sur chaque roue indépendamment, ce qui permet une gestion extrêmement précise de la distribution du couple.

Ainsi, le pilote peut faire l’expérience d’une conduite inédite qui ne serait pas envisageable sans ces quatre moteurs. L’organe central en charge de donner les instructions aux moteurs est une nouvelle unité de contrôle qui surveille et adapte le fonctionnement de chaque moteur en fonction de nombreux paramètres (position de l’accélérateur, angle du volant, accélération latérale et longitudinale, etc). Pour le moment, BMW n’a pas fourni de chiffres liés aux performances mais on se doute qu’ils seront très élevés.

Et pourquoi pas une BMW M3 électrique ?

Vous l’aurez compris, ce prototype de BMW i4 devrait permettre de paver la route pour un véhicule de série dédié à la conduite sportive et aux performances décoiffantes. Cela pourrait tout bonnement être une BMW M3 électrique, qui n’est pas officiellement confirmée, mais dont le chef de la division M du constructeur, Frank van Meel, a longuement parlé dans une interview à Autocar.

Il faudra toutefois se montrer patient, puisque le poids actuel des véhicules électriques reste un obstacle selon van Meel, qui précise que BMW doit continuer à investir dans des technologies d’allègement avant de proposer une M3 électrique digne de ce nom. Quoi qu’il en soit, cette électrification ravit apparemment les ingénieurs de BMW, qui reconnaissent bien qu’en termes de pilotage sur circuit, il est bien plus aisé de contrôler la puissance et le couple lorsque le groupe motopropulseur est électrifié.

De quoi venir faire de l’ombre à Audi, qui prévoit de commercialiser les futures S3 et RS 3 au format 100 % électrique.

