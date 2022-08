La Porsche Taycan chipe un record à la Tesla Model S Plaid

Porsche vient de partager une vidéo d’un record fraîchement réalisé en Taycan Turbo S : le tour du circuit mythique de Nüburgring. Jusqu’à présent, ce fut la Tesla Model S Plaid qui détenait le record depuis septembre 2021.

7 minutes, 33 secondes et 35 centièmes : voici le nouveau record du tour du Nürburgring en voiture électrique, réalisé par la Porsche Taycan Turbo S. Les quelques 20,80 kilomètres du légendaire circuit allemand ont été bouclés en deux secondes de moins que la précédente détentrice du record : la Tesla Model S Plaid.

Porsche coiffe Tesla au poteau

En septembre dernier, Tesla avait envoyé sa nouvelle Model S Plaid et ses 1 020 chevaux à l’assaut du Nürburgring, avec succès puisqu’un nouveau record pour un véhicule électrique de production (c’est-à-dire sans aucune modification) avait été établi en 7 minutes, 35 secondes et 579 centièmes.

À cette époque, la Porsche Taycan avait plus de douze secondes de retard sur la berline américaine, mais ça, c’était avant. En effet, Porsche vient tout juste de partager un nouveau tour du Nürburgring, avec un temps de 7 minutes, 33 secondes et 35 centièmes, reléguant alors la Tesla Model S Plaid à plus de deux secondes.

Tout comme pour la berline américaine, la Porsche Taycan Turbo S qui a établi le record est une version de production, Porsche précisant que son véhicule était simplement doté d’un nouveau pack d’options de contrôle dynamique du châssis.

Le pack d’options inclut des roues de 21 pouces avec des pneus Pirelli P Zero Corsa qui sont homologués pour la route, mais sont optimisés pour le circuit, ainsi qu’une mise à jour logicielle du contrôle du châssis. Le reste de la prouesse est donc simplement à imputer au pilote du jour, Lars Kern, qui a pu faire tomber un nouveau record qui a été validé par les instances allemandes.

Le vice-président en charge des Porsche Taycan a déclaré : « Nous sommes ravis que le record du Nürburgring pour les véhicules électriques soit de nouveau entre les mains de Porsche. Ce record montre non seulement le potentiel de notre nouveau kit performance, mais confirme une fois de plus l’ADN sportive de la Taycan ». Il est vrai que notre test de la Porsche Taycan il y a plus de deux ans nous avait fait forte impression.

