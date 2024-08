Pourquoi il faudra passer un examen spécial pour conduire la future voiture électrique de Xiaomi

Récemment dévoilée, la nouvelle voiture électrique Xiaomi SU7 Ultra possède une particularité étonnante. Du fait de ses 1 500 chevaux, la supercar électrique chinoise ne pourra pas être conduite par tout le monde et nécessitera un « permis » spécifique. On vous explique.

Il y a quelques années encore, les voitures chinoises étaient très rares chez nous, et souvent moquées à cause de leur design copié sur des modèles européens, sans parler de la qualité de fabrication. Mais tout cela, c’est désormais de l’histoire ancienne, puisque les constructeurs de l’Empire du Milieu ont pris leur revanche.

La supercar de tous les superlatifs

On pense bien sûr à toutes les marques désormais vendues chez nous, et qui n’ont rien à envier à celles déjà bien implantées sur le marché, mais pas seulement. Car d’autres uniquement présentes en Chine ont aussi un potentiel très important et risquent de faire du mal à nos voitures européennes si elles arrivent un jour chez nous. C’est par exemple le cas de Xiaomi, qui a dévoilé en fin d’année dernière sa première auto électrique, la berline SU7, rivale de la Tesla Model S.

Plus récemment, le géant de la tech a aussi présenté une version encore plus radicale, connue sous le nom de SU7 Ultra. Chassant sur les terres de la Tesla Model S Plaid et de la Porsche Taycan, entre autres, cette dernière affiche une puissance totalement démentielle de 1 548 chevaux. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 1,97 seconde, une valeur quasiment identique à celle de la Tesla Roadster. Et autant dire que cette voiture ne sera pas à mettre entre toutes les mains.

Une expression à prendre au sens propre comme au sens figuré, car Xiaomi ne veut véritablement pas que n’importe qui puisse la conduire, et surtout la pousser dans ses retranchements. C’est ce qu’a indiqué son PDG, Lei Jun, qui a récemment pris la parole lors d’une conférence en ligne au sujet de sa supercar électrique. Relayé par le site CNEVPost, l’homme d’affaires qui avait rencontré Elon Musk dix ans plus tôt a fait une annonce pour le moins surprenante.

En effet, celui-ci explique que tous les exemplaires de la nouvelle SU7 Ultra sortiront des chaînes de production en « mode débutant ». Si tous les détails n’ont pas été dévoilés, on suppose que la puissance sera bridée, de même que les performances globales de la voiture, afin de permettre aux nouveaux conducteurs de découvrir leur auto tout doucement. Et surtout sans se faire peur ni se mettre en danger, au vu de ses caractéristiques totalement démentes.

Un permis indispensable

Mais comment sera-t-il possible de débloquer toutes les capacités de la supercar électrique ? En fait, il faudra tout simplement passer un test afin d’y aller progressivement et de pouvoir enfin profiter de la puissance maximale de son véhicule. Lei Jun indique que les utilisateurs devront « passer un examen étape par étape pour débloquer toutes les performances du véhicule s’ils veulent les libérer ». Cependant, les détails de ce permis n’ont pas encore été dévoilés pour le moment.

On ne sait donc pas s’il s’agira d’un test prenant la forme d’un questionnaire par exemple, ou d’un vrai examen à passer sur un circuit ou sur route ouverte, avec un examinateur, un peu comme pour le permis de conduire. Nous devrions avoir un peu plus d’informations à ce sujet au cours des prochains mois, puisque le lancement de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra est prévu au début de l’année prochaine. Pour rappel, elle embarque une batterie Qilin CTP 3.0 fournie par le géant chinois CATL, dont la capacité n’a pas été communiquée.

La voiture sera équipée de trois moteurs électriques développés par le constructeur, tandis qu’elle sera, elle aussi, intégralement conçue en interne. Elle a d’ailleurs été récemment aperçue lors de tests sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, encore lourdement camouflée. En attendant, les clients chinois peuvent se rabattre sur la version standard, qui rencontre déjà un franc succès.