Xiaomi n’a pas le temps : on sait déjà quand son époustouflante voiture électrique de 1500 chevaux arrivera sur les routes

Dévoilée en juillet dernier, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra devrait démarrer sa production au début de l’année prochaine. Actuellement en cours de développement sur le Nürburgring, la supercar forte de 1 500 chevaux possède une petite particularité.

Si vous connaissez sans doute déjà Xiaomi pour ses smartphones ou peut-être ses trottinettes électriques, la firme est aussi devenue depuis peu un constructeur automobile. Elle a en effet levé le voile en décembre dernier sur sa toute première voiture électrique, la nouvelle SU7.

Un lancement l’an prochain

Cette dernière prend la forme d’une berline rivale de la Tesla Model S et de la BYD Seal, qui se décline en plusieurs versions allant jusqu’à 673 chevaux dans sa variante Max. Mais c’était sans compter sur la folie du constructeur chinois, qui a décidé de dévoiler une déclinaison encore plus radicale. Cette dernière a été montrée pour la toute première fois au mois de juillet dernier, et prend le nom de Xiaomi SU7 Ultra. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle affiche des caractéristiques plus qu’impressionnantes, du haut de ses 1 500 chevaux.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, c’est bien la firme basée à Pékin qui va assurer seule le développement de la supercar, qui chasse sur les terres de la Porsche Taycan et de la Tesla Model S Plaid. Le développement, justement, semble bien avancer, à tel point que le constructeur nous donne déjà des informations sur son arrivée dans les concessions. Le site CNEVPost relaie les déclarations du PDG Lei Jun, qui s’est exprimé lors d’une visioconférence quelques jours plus tôt.

Si l’on savait que la voiture allait démarrer sa production au cours de la première moitié de l’année prochaine, l’homme d’affaires nous donne désormais plus de précision. Il indique que les premiers exemplaires de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra sortiront des chaînes d’assemblage au cours du premier trimestre 2025. Les premières livraisons devraient donc démarrer dans la foulée, afin de satisfaire les clients. Cependant, on ne sait pas encore combien de commandes ont été enregistrées pour cette version.

Elle devrait cependant rester derrière la variante standard, qui avait déjà totalisé pas moins de 75 000 commandes au mois d’avril, tandis que le constructeur visait 100 000 livraisons à partir du mois de juin. Le succès est tel pour la berline électrique que la firme, qui produit un exemplaire toutes les 76 secondes a décidé d’accélérer le rythme de production. Et cela ne devrait donc pas s’arranger avec le lancement de la version Ultra, particulièrement désirable.

Une étonnante spécificité

La nouvelle Xiaomi SU7 Ultra possède une fiche technique particulièrement impressionnante, puisqu’elle embarque pas moins de trois moteurs électriques. Parmi eux, l’incroyable V8s développé en interne, qui développe à lui seul 578 chevaux pour un couple maximal de 635 Nm. Au total, la supercar atteint les 1 548 chevaux, tandis que le 0 à 100 km/h sera réalisé en 1,97 seconde, de quoi rivaliser frontalement avec le Tesla Roadster. La vitesse maximale est quant à elle annoncée à 350 km/h.



Après avoir réalisé des tests sur le circuit du Nürburgring, où la voiture a été aperçue encore camouflée, le constructeur a annoncé que les clients ne pourront pas profiter de toutes les performances de leur auto dès l’achat. En effet, tous les exemplaires de série quitteront l’usine chinoise en mode « débutant », afin de laisser le temps aux conducteurs de bien appréhender la puissance démentielle de la sportive. Les performances seront ensuite débloquées progressivement, via des « examens ».

Nous devrions en savoir un peu plus à ce sujet au cours des prochains mois. Pour rappel, la supercar embarque une batterie Qilin CTP 3.0 de 150 kW développée par CATL, qui peut en théorie être remplie en moins de 10 minutes. L’autonomie n’a cependant pas encore été communiquée pour le moment, de même que la puissance de charge pouvant être encaissée par cette SU7 Ultra. Là encore, Xiaomi ne devrait pas tarder à nous en dire un peu plus à ce sujet.