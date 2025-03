L’autonomie sur autoroute reste un point sensible pour les voitures électriques, qui affichent généralement des autonomies réelles bien inférieures aux valeurs annoncées. Toutefois, lors d’un test indépendant, la Porsche Taycan électrique a surpris, avec une autonomie réelle impressionnante.

La chaîne YouTube State of Charge et InsideEVs ont soumis la nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo à leur circuit de test habituel, et le résultat obtenu en matière d’autonomie sur autoroute s’est révélé plus que surprenant. Les mots de l’essayeur sont forts : « je suis sidéré« .

Une autonomie dépassant toutes les espérances

C’est une Porsche Taycan 4 Cross Turismo de 2025 qui a été utilisée pour cet essai. Elle embarque désormais la batterie Performance Plus du constructeur, avec une capacité brute de 105 kWh (capacité nette de 97 kWh). Aux États-Unis, cette version est annoncée avec une autonomie EPA de 445 km, tandis qu’en Europe, elle varie entre 532 et 614 km selon le cycle WLTP.

Mais lors de son test, Tom Moloughney, l’animateur de la chaîne State of Charge, a réussi à atteindre 485 km avec une seule charge, à une vitesse moyenne de 105 km/h. Soit un dépassement de 40 km par rapport à son autonomie EPA. La consommation était de 20,7 kWh / 100 km. Un chiffre plutôt bon vu la forme de la voiture (la berline est plus aérodynamique que cette version break de chasse) et la puissance (435 ch).

Il faut noter que l’animateur a pris des risques : le dernier kilomètre jusqu’à la borne de recharge s’est effectué de la manière la plus économe possible, avec une pédale d’accélérateur dégradée, à une vitesse maximale de 38 mph (environ 60 km/h), et la batterie est arrivée à 0 % au chargeur.

Le YouTuber a d’ailleurs constaté que la Porsche Taycan ne dispose d’aucune réserve en dessous de 0 % : une fois ce seuil atteint sur le tableau de bord, la situation devient plus que critique !

C’est l’inverse chez Tesla, où une réserve de 2 à 4 % est présente sous le zéro. Mais l’inconvénient, c’est qu’on va jamais en-dessous de 0 % en pratique, et qu’on « perd » donc cette capacité de batterie jamais utilisée.

Un résultat remarquable ?

Le plus surprenant est que la voiture a réussi à atteindre cette autonomie tout en étant équipée de pneus hiver, dont la bande de roulement est moins favorable aux faibles consommations électriques. En effet, un pneu été a tendance à générer moins de résistance qu’un pneu hiver, ce dernier intégrant davantage de rainures pour évacuer l’eau et assurer une bonne adhérence sur la neige.

De plus, Tom Moloughney n’a pas parcouru tout le trajet sans climatisation : elle était réglée à 21 degrés avec la ventilation bloquée au niveau le plus bas. Quelques kilomètres supplémentaires auraient pu être gagnés en s’en passant, mais au détriment du confort.

Dans ces conditions, la Porsche Taycan 4 Cross Turismo a réussi à dépasser son autonomie annoncée selon la norme EPA aux États-Unis, ce qui est déjà remarquable. Toutefois, elle n’aurait pas pu en dire autant en France.

En effet, la norme EPA, utilisée pour mesurer la consommation et l’autonomie aux États-Unis, est plus stricte que la norme WLTP en vigueur en Europe. Une voiture bien optimisée roulant à 110 km/h peut ainsi dépasser son autonomie officielle selon la norme EPA. Cela explique pourquoi la Porsche Taycan 4 Cross Turismo s’est révélée environ 10 % plus efficiente lors de ce test que lors de son homologation EPA. En revanche, selon la norme WLTP, la voiture aurait affiché une consommation environ 8 % supérieure à la valeur de référence.