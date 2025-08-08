Pixel Watch 4 : autonomie, design, suivi de santé… découvrez en avant-première toutes les fonctionnalités

À moins de deux semaines de la présentation de la prochaine montre Pixel Watch 4 de Google, le leaker Evan Blass a partagé de nombreux éléments marketing permettant d’en savoir plus sur la toquante.

La Google Pixel Watch 4 // Source : Evan Blass

C’est le 20 août prochain que Google tiendra sa prochaine conférence « Made by Google ». L’occasion pour la marque américaine de présenter non seulement ses prochains smartphones Pixel 10, mais aussi sa future montre connectée, la Google Pixel Watch 4.

À quelques semaines de la présentation, le leaker américain Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks — a partagé ce vendredi de nombreux éléments concernant la future montre de Google. Comme souvent, le leaker a ainsi repris des éléments issus de la communication marketing de Google, aussi bien des visuels de la montre que ses caractéristiques ou la présentation de ses fonctionnalités.

Une autonomie plus élevée pour la Pixel Watch 4

On peut ainsi découvrir, sans surprise, que la Pixel Watch 4 sera à nouveau déclinée en deux tailles, de 41 et 45 mm, comme c’était déjà le cas pour la Pixel Watch 3. La montre devrait par ailleurs être dotée d’un écran « Actua 360 » avec un pic de luminosité de 3000 cd/m², similaire à celui des Galaxy Watch 8 ou de l’Apple Watch Ultra 2. Elle profiterait par ailleurs d’une autonomie de 30 ou 40 heures avec affichage always-on en fonction de la taille, une belle amélioration par rapport à la Pixel Watch 3. Du côté de la charge, la communication de Google semble indiquer une charge « 25 % plus rapide ».

Pour le suivi de sport et de santé, la montre aurait droit à un suivi GPS double-fréquence, à plus de 40 profils d’entraînement, à un électrocardiogramme, un suivi de la SpO2, de la fréquence respiratoire ou de la variabilité de la fréquence cardiaque.

Enfin, on retrouverait logiquement Gemini en lieu et place de Google Assistant, ainsi que la détection de perte de pouls, déjà présente sur les précédents modèles.

La Google Pixel Watch 4 en image

Evan Blass a également partagé quelques images marketing de la montre en situation comme en vidéo. De quoi découvrir un design qui devrait, sans surprise, être très proche de celui de la Pixel Watch 3. Notons cependant que la montre pourrait adopter des bordures plus fines autour de l’écran, pour un affichage qui occuperait une place plus importante à la surface de l’appareil, derrière la couche de verre.

La Google Pixel Watch 4 devrait être présentée officiellement le mercredi 20 août lors de la présentation Made by Google.

Seulement, selon plusieurs fuites récentes, la montre devrait se faire attendre, avec une disponibilité attendue dans le courant du mois d’octobre, soit deux mois après son annonce.