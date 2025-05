Huawei Watch 5 : comment la technologie des nouveaux capteurs X-Tap va changer le suivi santé

Avec sa nouvelle Watch 5, Huawei ​prend le contrepied de ses Watch Fit 4 Series, et se concentre sur le bien-être. Outre un design horloger réussi, la nouvelle montre de Huawei embarque une toute nouvelle technologie de capteurs : les X-Tap. La promesse : offrir un suivi de votre santé impeccablement précis et pertinent.

Les applications sur la Huawei Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec le retour des beaux jours, on a toujours envie de sortir plus et de mieux manger. Mais pour quel impact sur votre santé ? Pour voir comment tous ces changements peuvent influencer votre santé dans le bon sens, quoi de mieux que de s’équiper d’une montre connectée pensée pour prendre soin de vous ?

C’est justement le domaine de la toute nouvelle Huawei Watch 5. Non contente de mesurer pas moins de neuf constantes vitales, elle le fait grâce à un seul capteur : le X-Tap. Ultra performant, il se loge dans le cadran d’une montre design et élégante et vous permet d’avoir de manière régulière des nouvelles de vos principales constantes physiologiques.

La Huawei Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour le lancement de Huawei Watch 5, Huawei propose en ce moment une offre à ne pas rater. Le fabricant vous rembourse 30 euros sur l’achat de votre montre grâce à un code promotionnel A30FA5.

Découvrez la Huawei Watch 5 en promotion A30FA5

Un design horloger…

On ne peut pas évoquer la Huawei Watch 5 sans parler de son design. Et, en termes esthétiques, Huawei n’en est pas à son coup d’essai. Les modèles Watch sont connus pour reprendre un design horloger signature et élégant.



Sans surprises, ce nouveau modèle ne fait pas exception à la règle. Proposé en deux diamètres (42 et 46 mm), le constructeur a appliqué le même soin aux deux boitiers.

Le modèle le plus petit embarque un très solide cadre en acier inoxydable, doublé d’une vitre en verre saphir, résistant aux chocs et à l’eau. Le modèle 46 mm s’équipe quant à lui d’un boitier en alliage de titane, 45 % plus léger que son cousin en acier. Il profite également du même type de verre pour une résistance maximale aux coups, à l’eau également et aux aléas de la vie.

Pensés pour durer, les deux modèles sont ainsi disponibles en quatre coloris, spécifiques à chaque diamètre de cadran. Le modèle 42 mm existe en beige, sable doré, blanc et vert. Le modèle 46 mm existe lui en violet, marron, argent et noir.

…dans lequel se cache un capteur nouvelle génération

Un design extrêmement travaillé qui laisse apparaitre un discret, mais puissant capteur nouvelle génération pour Huawei. Le X-Tap est en effet, capable en quelques secondes de mesurer un total de neuf constantes physiologiques.

Le capteur X-Tap de la Huawei Watch 5 sait se faire discret. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

La montre est ainsi capable avec une excellente acuité de vous fournir de nombreuses informations sur vos constantes. La Huawei Watch 5 est par exemple la première montre connectée à mesurer en continu l’oxygénation sanguine (SpO 2 ) au bout du doigt. En dix secondes, la montre est capable de vous fournir une mesure précise.

La Huawei Watch 5 mesure le rythme cardiaque efficacement. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

En plaçant trois secondes seulement votre doigt sur ce même capteur, vous pouvez également lancer une mesure complète de neuf indicateurs. Parmi elles, la mesure classique de votre rythme cardiaque, la variabilité de votre fréquence cardiaque (VFC soit l’intervalle entre vos battements cardiaques) ou encore la température cutanée et là encore la SpO 2 .

La fonction Health Insights permet la mesure complète de 9 paramètres, dont la SpO2. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP.

Mieux, pour pouvoir offrir un vrai suivi dans le temps, Huawei propose une fonctionnalité appelée “Health Insights” (panorama santé en français). Le principe est simple : votre montre vous envoie régulièrement des graphiques qui résument vos constantes et vous permettent de suivre leur évolution.

Health Insights peut également vous envoyer des alertes si vos indicateurs physiologiques s’écartent d’une manière ou d’une autre de vos résultats habituels ou s’ils s’écartent de la moyenne.

Découvrez la Huawei Watch 5 en promotion A30FA5

Une batterie, deux options d’autonomie

Avec le nombre de variables mesurables sur la nouvelle Huawei Watch 5, on pourrait s’imaginer que l’autonomie ne puisse, logiquement, ne pas être très longue. Pourtant, la version 42 mm tient en moyenne trois jours en utilisation normale et jusqu’à 4,5 jours pour la version 46 mm.

Mais la montre offre deux modes de gestion de la batterie interchangeables en un clin d’œil. Avec le mode économie d’énergie activé, la montre en 42 mm peut atteindre 7 jours d’autonomie et la version 46 mm peut en atteindre 11.

La Huawei Watch 5 possède deux modes d’autonomie. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Le mode économie d’énergie est par ailleurs plutôt bien pensé. Loin de couper toutes les fonctionnalités de la montre, il se contente de désactiver l’eSIM et le réseau Wi-Fi ainsi que la détection du capteur X-Tap. Il conserve en revanche l’affichage always-on, l’analyse en continu de la fréquence cardiaque ainsi que le suivi de l’oxygénation sanguine.

Sans téléphone, mais pas sans votre montre

La Huawei est donc une montre connectée extrêmement complète tant sur ses fonctionnalités que sur sa précision. Mais elle cache aussi un dernier atout dans sa manche qui va vous permettre de vous passer totalement de votre smartphone.

Compatible eSIM, vous pourrez ainsi, grâce à la Huawei Watch 5 utiliser l’intégralité des fonctionnalités de votre montre sans avoir besoin de prendre votre téléphone avec vous.

La Huawei Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous pourrez ainsi enregistrer avec précision plus de 100 activités sportives, leur suivi GPS, passer des appels pendant votre jogging matinal, ou encore faire un petit check-up santé une fois votre session sportive terminée. Le tout sans avoir recours une seule fois à votre smartphone. Un confort non négligeable qui vous offre une autonomie assez exceptionnelle.



La Huawei Watch 5, enfin, est compatible avec iOS et Android et elle profite en ce moment et jusqu’au 30 juillet de 30 euros de réduction en entrant le code exclusif à Frandroid A30FA5.