Galaxy Watch : Samsung confirme ses avancées pour la détection du diabète et l’analyse de la nutrition

Dans un article, le responsable santé de Samsung a fait le point sur les prochaines innovations à venir du côté de la marque coréenne concernant les capteurs santé de ses montres.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic pour illustration // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Même si ces dernières semaines ont essentiellement été marquées par l’annonce, du côté de Samsung, des nouveaux Galaxy S25, le géant coréen a cependant livré quelques informations sur les innovations à venir du côté des montres Galaxy Watch.

Outre la mention, durant la conférence Galaxy Unpacked, d’un nouvel « indice antioxydant » mesuré grâce à une pression sur un capteur dédié, Hon Pak, le cadre de Samsung en charge de la santé, a aussi livré d’autres avancées. À l’occasion d’une présentation, il avait ainsi indiqué que la firme avançait sur le domaine de l’analyse du taux de sucre dans le sang. Une mesure qui serait faite de manière optique, et donc non invasive, contrairement aux capteurs actuels qui nécessitent une aiguille sous la peau.

De fortes ambitions dans le domaine du diabète

Cette semaine, le responsable santé de Samsung a fini par dévoiler davantage d’informations sur ces sujets dans un billet publié sur le blog de la marque.

L’occasion pour Hon Pak de mettre en avant les nouveautés liées à l’intelligence artificielle afin d’analyser et de rendre compréhensibles les données mesurées par les appareils de la marque. À l’instar du score d’énergie Samsung ou des conseils de bien-être, il rappelle ainsi que Samsung vise à « proposer des métriques plus compréhensibles pour la nutrition, la santé mentale ou des modèles d’usage mobiles supplémentaires pour fournir une vision globale de la santé de l’utilisation ».

Le nouvel indice antioxydant de Samsung // Source : Samsung

Surtout, Hon Pak confirme les fortes ambitions de Samsung sur le sujet du taux de sucre dans le sang :

Nous voulons aller plus loin dans la prévention des maladies, au-delà de l’apnée du sommeil, en analysant les maladies cardio-métaboliques. La glycémie est particulièrement importante pour nous, et Samsung a travaillé au développement d’un algorithme de capteur qui prédit les premiers signes du diabète, ainsi qu’une technologie de surveillance de la glycémie non invasive et un coaching nutritionnel intégré à la surveillance continue de la glycémie.

Un développement qui pourrait se concrétiser rapidement

Pour rappel, l’analyse du taux de sucre dans le sang est l’un des enjeux majeurs à venir pour les fabricants de montres connectées. Outre Samsung, on sait qu’Apple planche sur le sujet depuis des années. Cette nouvelle mesure pourrait s’adresser non seulement aux personnes touchées par le diabète, mais également aux plus sportifs, afin d’analyser en temps réel leur réserve en glycogène lors d’un effort de longue durée pour prévoir leur ravitaillement.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour l’heure, Hon Pak ne dévoile cependant pas plus d’informations sur le sujet et sur les produits qui pourraient profiter de ces mesures. Néanmoins, avec une annonce de développement officiel, on imagine que l’analyse du taux de sucre pourrait débarquer sur les prochaines Galaxy Watch 8, attendues cet été, ou sur les Galaxy Watch 9 de l’an prochain.