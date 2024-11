Attention, votre Galaxy Watch va perdre ces mesures de santé si vous avez un ancien smartphone

Samsung a annoncé que son application Health Monitor ne serait prochainement plus compatible avec les smartphones équipés d’une version antérieure à Android 12.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Comme la plupart des montres connectées, les Galaxy Watch proposent des données de santé relativement classiques comme la mesure de la SpO2, de la fréquence cardiaque ou l’évaluation du stress ou de la récupération.

Néanmoins, les montres Samsung vont également un peu plus loin depuis plusieurs générations avec l’intégration de deux mesures plutôt poussées : l’électrocardiogramme (ECG) et l’analyse de la tension artérielle. Seulement, pour profiter de ces fonctionnalités, il faut nécessairement passer par l’application Samsung Health Monitor, disponible uniquement au téléchargement sur la boutique Galaxy Store de Samsung. Une contrainte qui restreint ces deux mesures aux seuls possesseurs de smartphones Samsung.

Jusqu’à présent, tous les smartphones de la marque étaient cependant compatibles avec ces deux mesures, mais cela va changer dans les prochains mois.

Des mesures limitées aux smartphones au moins sous Android 12

En effet, comme le rapporte le site Sam Mobile, Samsung a annoncé que son application Health Monitor ne sera bientôt plus compatible avec les smartphones Samsung équipés d’une version antérieure à Android 12 :

Sachez qu’à partir du 23/12/2024, Samsung Health Monitor (v 1.4.1) ne sera plus disponible pour Android 11 ou les versions antérieures.

Samsung précise néanmoins que les utilisateurs pourront continuer à profiter de l’application après cette date si elle est installée, mais seulement avec « des services et fonctions limitées, sans davantage de support ». Samsung encourage donc les possesseurs de montres Galaxy Watch à passer à un smartphone Android plus récent pour continuer à profiter des mesures d’électrocardiogramme et de tension artérielle.

Samsung fait ici figure d’exception en étant le seul constructeur de montres, à l’exception d’Apple, à réserver la mesure d’ECG à ses seuls smartphones. Google ou Huawei proposent en effet des mesures similaires, compatibles avec n’importe quel smartphone, tout comme Withings.