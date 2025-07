Shokz OpenFit 2 : ces nouveaux écouteurs à conduction aérienne idéals pour les sportifs sont à prix réduit lors des soldes

Les Shokz OpenFit 2 sont des écouteurs Bluetooth qui s’éloignent de la configuration classique en proposant une conception oreille ouverte que vous retrouvez à 149 euros au lieu de 189 euros sur Son-Vidéo.com.

Shokz est une marque réputée pour ses casques qui se veulent différents de la masse. Elle est surtout connue pour ses casques à conduction osseuse et décline son savoir-faire dans ses écouteurs. Ici, les Shokz OpenFit 2 n’utilisent pas ce système, mais la conduction aérienne particulièrement appréciée des sportifs puisqu’ils permettent de rester conscient de son environnement. Pour la fin des soldes chez Son-Vidéo.com vous pouvez les retrouver avec 40 euros de réduction.

Les points forts des Shokz OpenFit 2

Une autonomie monstre de 11 h par charge

La certification IP55 pour faire du sport avec

Une écoute libre et un son sans compromis

Les Shokz OpenFit 2 sont des écouteurs à conduction aérienne que vous retrouvez à 149 euros chez Son-Vidéo.com au lieu des habituels 189 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Shokz OpenFit 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le confort ne tarit pas, l’endurance augmente

Les Shokz OpenFit 2 misent tout sur un design ouvert et ultra léger, pensé pour les sportifs et les allergiques aux écouteurs intra. Aucun embout dans l’oreille ici : l’arceau se cale autour du pavillon, avec un maintien ferme mais sans pression. Le matériau utilisé est un alliage en nickel-titane plus fin que sur la première version qui permet un ajustement souple, même avec des lunettes. Et la légèreté générale, moins de 9 g par oreillette, rend l’ensemble presque imperceptible, même après plusieurs heures.

Autre gros point fort : l’autonomie grimpe à 11 heures d’écoute continue, et le boîtier ajoute entre 3 et 4 cycles supplémentaires. Le bouton physique reste présent, bien plus fiable que des zones tactiles approximatives en plein effort. Résultat : vous avez des écouteurs taillés pour l’endurance, au sens propre comme au figuré.

Un son correct, mais pas pour tous les usages

La qualité audio progresse grâce à un double haut-parleur par oreillette. Les basses gagnent en profondeur, les médiums sont plus clairs, et l’ensemble s’adapte via un égaliseur à cinq bandes dans l’application dédiée. On peut même entendre un peu plus de nuances qu’avec la première génération, sans atteindre le niveau de vrais intra audiophiles, ce qui est un peu la faiblesse de ces écouteurs.

Mais ce format a aussi ses limites : aucune isolation passive ni réduction active du bruit. Dans les environnements bruyants comme les transports ou un open space, le son se perd vite. Et à volume élevé, les basses saturent légèrement. Autre détail à noter : à cause du format open-ear, le son fuit vers l’extérieur. Pas idéal si vous écoutez fort à côté de collègues ou dans un lieu public calme. Les OpenFit 2 restent excellents pour le sport ou la marche, mais ne sont clairement pas conçus pour s’immerger dans sa musique.

Si vous cherchez de bons écouteurs ouverts pour le sport ou autre, nous avons un guide d’achat dédié pour vous aider à trouver ceux qu’il vous faut.

