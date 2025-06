OpenFit 2 et 2+ : ces écouteurs Shokz qui veulent libérer vos oreilles

Shokz, pionnier de l’« audio à oreilles libres », enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec deux nouveaux modèles : OpenFit 2 et OpenFit 2+. Cette nouvelle génération mise sur un équilibre entre confort, autonomie et qualité sonore, tout en cherchant à s’imposer sur un marché où la concurrence s’intensifie.

Source : Shokz

Alors qu’un très grand nombre de marques proposent leurs solutions d’écouteurs ouverts, Shokz, acteur histoire de ce segment de marché qui intègrent également les modèles à conduction osseuse, propose désormais les OpenFit 2 et OpenFit 2+.

Ceux-ci s’adressent à un public varié, du sportif à l’utilisateur urbain soucieux de rester attentif à son environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, le son est transmis par vibrations à travers l’os temporal, sans obstruer le conduit auditif. Cette approche permet de profiter de la musique ou de podcasts tout en restant à l’écoute des bruits ambiants, un atout pour la sécurité lors des déplacements ou des séances de sport.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Par rapport au OpenFit disponible depuis deux ans maintenant, le design a été affiné : chaque écouteur ne pèse que 9,4 grammes et intègre un crochet d’oreille en titane et nickel, recouvert du revêtement Shokz UltraSoft Silicon pour garantir un maintien optimal et un confort longue durée, selon la marque.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Qualité sonore et fonctionnalités avancées

Côté audio, Shokz mise sur sa technologie DualBoost et OpenBass 2.0 pour offrir des basses profondes et une restitution précise des aigus et des médiums. Les deux modèles intègrent un système de quatre microphones à réduction de bruit assistés par intelligence artificielle, assurant une qualité d’appel optimale, même dans des environnements bruyants. La version OpenFit 2+ va plus loin en intégrant la technologie Dolby Audio, qui propose une expérience qui se veut plus immersive en son spatial, particulièrement appréciée pour la musique, les vidéos ou les jeux.

Shokz OpenFit 2+ // Source : Shokz

Côté autonomie, Shokz annonce jusqu’à 11 heures d’écoute en continu, et jusqu’à 48 heures avec l’étui de charge compact fourni. Le modèle OpenFit 2+ profite de la recharge sans fil, en plus de la recharge USB-C classique. Une charge rapide de 10 minutes permet d’obtenir 2 heures d’écoute, un argument de poids pour les utilisateurs pressés.

Shokz OpenFit 2 // Source : Shokz

Les commandes hybrides combinent surfaces tactiles et boutons physiques, ce qui permet de faciliter la gestion de la musique et des appels, même pendant une activité sportive ou en déplacement. Les deux modèles bénéficient d’une certification IP55, garantissant une résistance à l’eau et à la sueur.

Bien entendu, comme tous les écouteurs et les casques, ceux-ci sont associés à une application avec de nombreux paramètres et options de configuration.

Shokz OpenFit 2+ // Source : Shokz

Disponibilité et prix

D’après la marque, les Shokz OpenFit 2 (disponibles en beige et noir) et OpenFit 2+ (en gris et noir) sont commercialisés à partir du 5 juin 2025. Les prix publics conseillés sont respectivement de 189 euros pour l’OpenFit 2 et 199 euros pour l’OpenFit 2+.

Shokz OpenFit 2 et OpenFit 2+ // Source : Shokz

Les deux modèles de Shokz se veulent être des alternatives haut de gamme aux produits comme les Sony LinkBuds, les Huawei FreeArc, les Honor Earbuds Open, les Xiaomi OpenWear Stereo ou les Nothing Ear (Open), par exemple, qui proposent également une expérience à oreilles libres, ou encore les Bose Ultra Open Earbuds, qui misent sur un design non intrusif et une restitution sonore spatialisée.