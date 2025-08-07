Pixel Watch 4 : ces images officielles permettent de découvrir la montre de Google sous toutes les coutures

La Google Pixel Watch 4 se montre grâce à de nouvelles images officielles, moins de deux semaines avant son officialisation.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google n’est décidément pas très bon quand il s’agit de garder ses rendus officiels secrets jusqu’à la présentation officielle. Moins de deux semaines avant l’officialisation de la Pixel Watch 4, la montre connectée de Google se montre par de nouvelles images officielles, repérées sur les serveurs de la firme.

Comme un germe en sommeil

L’internaute Bedros Pamboukian a repéré sur le site officiel de Google de nouvelles images officielles, bien qu’aucune de ces images ne soient assignées à une page publique pour le moment. Repérées dans les ressources du site officiel, ces images semble bel et bien définitives.

Google Pixel Watch 4 (41 mm)

Google Pixel Watch 4 XL (45 mm)

Il y aura donc quatre finitions pour la Pixel Watch 4 (41 mm), et trois autres finitions pour la Pixel Watch 4 XL (45 mm), avec des propositions de boitier en aluminium mat ou poli.

Ces rendus montrent une Pixel Watch 4 qui ne propose pas de différences marquantes vis-à-vis des anciens modèles, avec toutefois quelques différences notables, comme des bordures d’écran plus fines, ainsi qu’un tout nouveau système de charge, déporté sur une tranche du boitier. Pour le reste, on retrouve ce design circulaire avec son verre bombé, qui offre un style minimaliste.

Si la présentation officielle de la Google Pixel Watch 4 est attendue pour le 20 août avec les Google Pixel 10, ne vous attendez cependant pas à pouvoir vous l’offrir rapidement. Des rumeurs indiquent en effet des retards de commercialisation pour quelques produits de la gamme (la Pixel Watch 4 est dans la liste) de plus d’un mois après la présentation, aux alentours du mois d’octobre.

