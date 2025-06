Ce kit de 2 caméras à énergie solaire qui filment en 2K est bien moins cher à l’approche de l’été 

Pour surveiller votre domicile en continu lors de vos vacances cet été, ce kit de 2 caméras Eufy avec panneaux solaires est parfait : il est d’ailleurs en promotion à 209 euros au lieu de 299 euros.

eufy Security SoloCam E30 // Source : eufy.com

Instrument de dissuasion par excellence, la caméra de surveillance extérieure permet de garder un œil sur les alentours de votre domicile. Il en existe de tous types sur le marché, mais certaines sont bien plus pratiques que d’autres : la eufy Security SoloCam E30 par exemple est intéressante grâce à son alimentation solaire, ses images filmées en 2K à 360° ou encore son zoom puissant. La bonne nouvelle, c’est qu’un kit incluant 2 caméras est à -25 %.

Les atouts de la eufy Security SoloCam E30

Deux caméras robustes équipées de panneaux solaires

Filment en 2K avec une vision 360°

Détectent les mouvements

Habituellement vendu à 279,99 euros, le pack de deux caméras eufy Security SoloCam E30 est en ce moment remisé à 209,99 euros sur Amazon.

Une caméra résistante alimentée par le soleil

La eufy Security SoloCam E30 prend une apparence moins commune que les autres références du marché avec son format rectangulaire. C’est aussi le panneau solaire dont elle est équipée qui explique en partie cette singularité. D’après le constructeur, la batterie peut rester chargée en permanence si la caméra reçoit au moins 2 heures d’ensoleillement direct par jour.

De quoi avoir l’esprit tranquille pour un bon bout de temps. Sachez tout de même que la caméra fonctionne pendant six mois sur batterie et qu’elle se rechargera une fois que le temps sera plus ensoleillé. Et grâce à sa certification IP65, la SoloCam E30 est capable de résister aux intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

Avec une belle qualité d’image et des fonctionnalités rassurantes

Autrement, concernant son installation, celle-ci se fait très facilement et sans fil : la caméra pourra être fixée là où vous le souhaitez à l’extérieur de votre domicile. Une fois bien en place, elle est capable de filmer avec une définition 2K et offre des images détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. On a notamment droit à la vision de nuit, suffisamment détaillée pour apercevoir des intrus. Un zoom hybride x3 permet quant à lui de distinguer nettement chaque petit détail devant chez vous.

L’avantage de ce modèle c’est qu’il est motorisé et permet un suivi automatique grâce à la rotation panoramique à 360° et à l’inclinaison à 70°, ce qui lui permet de suivre les mouvements sans nécessiter un puissant zoom optique. La détection de mouvements est aussi au programme.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement, il est possible de consulter en direct le flux vidéo via l’application. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la SoloCam E30 est dotée d’une alarme que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

