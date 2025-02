De 349 € à 179 € : ce pack de 2 caméras qui filment en 2K vaut clairement le détour grâce à cette baisse de prix

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence. Alors, pourquoi ne pas opter pour ce pack regroupant deux caméras pour mieux sécuriser votre domicile ? Celui-ci passe de 349 euros à seulement 179 euros chez Darty.

eufyCam 2 Pro // Source : site officiel

Si la marque Eufy vous est inconnu, c’est une société américaine appartenant à Anker et proposant un catalogue de produits pour maison connectée. Au milieu des sonnettes connectées et robots aspirateurs, le constructeur propose des caméras de surveillance extérieures très endurantes capables de filmer en 2K, comme les eufyCam 2 Pro. Une promotion tombe d’ailleurs à pic pour vous : un kit regroupant les deux caméras est à moitié prix.

En quoi ce kit de caméras Eufy est intéressant ?

Deux caméras extérieurs qui filment en 2K

Une vision nocturne et la détection de mouvements

Une autonomie longue durée

Sur le site officiel, le kit de deux caméras eufyCam 2 Pro avec son HomeBase s’affiche à 349 euros, sauf que sur le site Darty, il se négocie à un prix plus doux : 179,99 euros.

Robuste avec un rendu détaillé

L’eufyCam 2 Pro est une caméra sans fil conçue pour un usage extérieur. Avec un indice d’étanchéité IP67, elle est capable de résister aux averses et donc aux aléas climatiques. Sa petite taille ne l’empêche pas pour autant d’être utilisée dans votre intérieur, elle sera se faire discrète. Une fois en place, vous n’avez plus qu’à l’appareiller avec la HomeBase (inclut dans ce pack) qui va stocker les enregistrements. Les caméras fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 365 jours avant de devoir être rechargées, selon la marque.

Pour assurer la surveillance de votre domicile, l’eufyCam 2 Pro filme en 2K. On distingue facilement les visages et la définition du capteur autorise même un léger zoom sans trop perdre en qualité. Son mode « nocturne» est convaincant et naturel.

Des fonctionnalités pratiques au quotidien

Cette caméra possède quelques fonctions intelligentes dont certaines se concentrent sur la présence humaine pour réduire les fausses alertes. Grâce à cela, vous ne recevez que les alertes importantes sur votre smartphone sur lequel vous pouvez bien sûr regarder le flux vidéo en direct. Vous pourrez aussi personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensible, comme devant votre porte d’entrée par exemple.

Autre fonctionnalité intéressante : vous pouvez communiquer avec quiconque se trouve à proximité de la caméra grâce à son micro et ses haut-parleurs, pour donner des instructions à un livreur, ou effrayer un potentiel cambrioleur. Et si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

