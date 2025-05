Les French Days, c’est aussi l’occasion de se procurer un kit de 3 caméras qui filment en 2K pour à peine 140 €

Pour ceux qui veulent sécuriser leur maison sans abonnement mensuel ni usine à gaz à installer. Le pack EufyCam 2 Pro avec trois caméras et sa base coche toutes les cases. En ce moment, ce kit complet voit son prix fondre de 218 euros à 133 euros chez Cdiscount.

La sécurité, ce n’est plus une lubie de parano, c’est un réflexe moderne. Protéger son foyer, ses proches, ce qu’on a mis du temps à bâtir, c’est devenu aussi naturel que verrouiller son smartphone. Les caméras ne sont plus là pour faire peur, mais pour rassurer. Pour garder un œil sans être intrusif, pour recevoir une alerte sans devenir dépendant. Avec un système comme le kit EufyCam 2 Pro, on installe une veille silencieuse, une présence discrète, mais redoutablement efficace. Pas de flicage, juste la certitude qu’en cas de souci, quelqu’un ou plutôt quelque chose veille. Et pour la fin des French Days, ce kit complet perd 85 euros sur Cdiscount avec un code promo.

Les atouts du kit EufyCam 2 Pro

Film en 2K avec vision nocturne

Stockage local et sécurisé, sans frais de cloud

Une autonomie de 365 jours sur une seule recharge

Au lieu de 218 euros, le kit EufyCam 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 133 euros sur Cdiscount avec l’aide du code : 15DES129

Un trio de caméras, une base, zéro tracas

Le cœur du dispositif, ce sont trois caméras EufyCam 2 Pro qui filment en 2K, avec un rendu précis et bien détaillé même quand la lumière baisse. La vision nocturne infrarouge fait le job de nuit, sans cramer l’image ni aveugler les passants. Chaque caméra dispose d’une détection intelligente capable de faire la différence entre un animal, une voiture ou un humain pour éviter les alertes inutiles à chaque chat du quartier.

La base centrale (incluse) sert à stocker localement tous les enregistrements, en chiffré, sur mémoire interne ou disque externe. Pas besoin de cloud, pas d’abonnement caché, pas de fuite de données. Et niveau configuration, c’est enfantin : tout passe par l’app Eufy Security, une interface claire, et la possibilité d’installer les caméras où bon vous semble (intérieur ou extérieur).

Une autonomie record, un usage flexible

Chaque caméra est alimentée par une batterie intégrée capable de tenir jusqu’à un an en une seule charge. Oui, un an. À condition d’une utilisation « classique » avec quelques détections par jour, c’est réaliste. Et en cas de besoin, il suffit de détacher la caméra (aimantée ou vissée selon l’option choisie), la brancher en USB et repartir pour douze mois de paix.

Compatible Google Assistant, Alexa et HomeKit, le système peut aussi s’intégrer dans un écosystème domotique plus large. L’application permet de recevoir les alertes, de consulter les images en direct ou en différé, de régler les zones de détection, ou de couper les notifications selon l’heure de la journée. Un vrai couteau suisse de la surveillance domestique, sans tomber dans le flicage constant ni le cloud payant.

Afin de comparer le kit EufyCam 2 Pro avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance du moment.

