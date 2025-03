À -33 %, ce lot de 4 caméras Arlo qui filment en 2K devient plus attractif chez Boulanger

Si vous souhaitez investir dans un système de surveillance complet et performant, Boulanger vous donne l’occasion de vous procurer ce lot de 4 caméras Arlo maintenant à 349 euros au lieu de 519 euros au départ.Â

Les caméras de surveillance connectées signées Arlo figurent parmi les plus efficaces et appréciées du marché, mais leur prix est souvent un frein. D’où l’intérêt de se diriger vers la gamme Essential du constructeur, plus abordable. Ces dernières sont une bonne solution pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir garder un œil sur leur domicile lorsqu’ils s’absentent. Bonne nouvelle, cette référence se trouve au nombre de trois dans un pack, avec la caméra Floodlight en plus pour moins de 350 euros.

Que contient ce pack Arlo ?

Trois caméras capables de filmer en 2K

Vision nocturne, détection de mouvements…

Petit plus : une autre caméra dotée d’un très puissant projecteur LED

En ce moment, Boulanger propose un kit de surveillance Arlo complet avec 3 caméras connectées, les Essentials 2K, et une autre, la Floodlight, pour 349 euros au lieu de 519 euros habituellement.

Des caméras faciles à installer, avec un tas de fonctionnalités

Au nombre de trois, les Essentials 2 sont des caméras sans fil qui se vissent tout simplement sur un support, qui doit lui-même être fixé sur un mur ou sur un plafond. Une fois bien en place, elles ne craignent pas la pluie et filment en 2K, avec un angle de vision à 130°. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. Les caméras pourront également enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes.

Bien sûr, elles sont capables de détecter les mouvements et vous alertent en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous avez accès aux flux direct, et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, grâce aux aux haut-parleurs et microphones embarqués. Elles sont également équipées d’un projecteur, pratique pour éclairer une zone et qui s’enclenchera dès qu’un mouvement suspect est détecté.

Elles peuvent aussi aussi effrayer les intrus, grâce à sa sirène (80 dB) que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app.

Et la Arlo Pro 3 Floodlight, c’est quoi ?

En plus de ces trois caméras, on retrouve la Pro 3 Floodlight, un modèle plus imposant. Ce dernier intègre un projecteur LED plus puissant que l’Essential, notamment parce qu’il occupe presque tout l’espace autour du capteur vidéo. La marque promet une luminosité de 2 000 lumens avec un rayon jusqu’à 8 mètres. L’éclairage se déclenche par le mouvement ou manuellement, d’ailleurs il sera possible de programmer la durée de l’éclairage, mais aussi d’alterner entre une lumière constante ou un mode flash, depuis l’application.

Autrement, elle est capable d’enregistrer en 2K avec du HDR, avec un large champ de vision de 160 degrés pour élargir le périmètre. Elle résiste aux intempéries, propose un système de communication bidirectionnelle, une sirène intégrée et sa vision nocturne filme également en couleurs. Quant à son autonomie, elle est capable de rester active durant six mois.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

