Forerunner 165 : la montre running abordable de Garmin est 100 € moins chère en ce moment

La Forerunner 165 de Garmin est une montre entrée de gamme, qui s’équipe d’un écran Amoled avec un tas de fonctionnalités de sport… Parfaite pour les débutants, la voilà en promotion à 167,43 euros, contre 279 euros de base.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parmi les montres de Garmin, la Forerunner 165 convient parfaitement aux amateurs de course à pied qui souhaitent s’équiper d’une montre de sport sans casser leur tirelire. C’est une mise à jour de la Forerunner 55, avec de nombreux changements qui valent le détour. Pour les découvrir, sachez qu’en ce moment, la montre perd plus de 100 euros de son prix.

En quoi la Garmin Forerunner 165 est-elle intéressante ?

Une montre légère avec un écran Amoled

Beaucoup de fonctionnalités et un GNSS précis

Une autonomie suffisante

La Garmin Forerunner 165 est sortie au prix de 279 euros, mais en ce moment, on peut la retrouver en promotion à 167,43 euros sur le site d’AliExpress avec le code promo CTFR15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Garmin Forerunner 165. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une Forerunner avec un design habituel, mais avec un écran différent

La Forerunner 165 garde l’esthétique de ses sœurs, à savoir une montre légère relativement discrète à l’allure résolument sportive. Ce modèle se décline en une seule taille de 43 mm, elle conviendra donc aux petits poignets, un peu moins pour les habitués aux grosses montres de sport. Sous l’eau, elle peut résister à une pression équivalente à 50 mètres de profondeur.

La réelle nouveauté apportée sur cette tocante, c’est la technologie d’écran utilisée. Ce n’est pas un écran LCD MIP transflectif que l’on découvre, mais une dalle Oled ronde de 1,2 pouce de diamètre pour une définition de 390 × 390 pixels. On a droit à un affichage plus détaillé, des couleurs plus vives et un fort contraste. En revanche, en plein soleil, les informations seront moins lisibles que les écrans MIP transflectifs. Le mode Always-On est également de la partie.

Elle assure plus que l’essentiel

Autre changement notable sur cette montre, c’est la présence du capteur de fréquence cardiaque Elevate Gen 4 de Garmin, équipé déjà sur les Forerunner 255, 955, 965, Fenix 7, Epix Gen 2 ou Venu 2. Il permet non seulement la mesure de la fréquence cardiaque, mais également du taux d’oxygène dans le sang et de la variabilité de la fréquence cardiaque, notamment pour estimer la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress et le niveau de récupération entre plusieurs entraînements. Ce capteur va aussi permettre de détecter automatiquement les siestes.

La Forerunner 165 n’embarque pas de mode multibandes, elle se cantonne à du GPS à une seule bande de fréquence. Dommage… mais dans les faits, elle offre une précision admirable. On regrette que la charge et le statut d’entraînement ne soient pas proposés.

Pour terminer sur l’endurance de la montre, lors de notre test, elle a pu atteindre 6 jours en mode GNSS le plus précis. En basculant le mode GPS uniquement, nous avons pu cumuler plus de 11 heures d’activité, sur quasiment 7 jours d’autonomie. Quant au mode Always On Display, il abaisse l’autonomie sous les 5 jours. Bref, l’autonomie de ce modèle Garmin est confortable, même pour un sportif très régulier.

Envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Garmin Forerunner 165.

Envie de découvrir d’autres modèles de chez Garmin ? Voici notre guide complet regroupant les meilleures références de la marque.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.