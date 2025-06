Pour sécuriser votre domicile cet été, ce kit de 2 caméras qui filment en 2K en promo est idéal 

Les vacances d’été approchent et quoi de mieux que des caméras de surveillance pour garder un oeil sur son domicile pendant son absence ? En ce moment, un kit de 2 caméras Tapo C310 est proposé à seulement 79 euros au lieu de 89 euros.

L’idée de partir en vacances, tout en laissant son domicile sans surveillance, peut vite être un tracas. Pour cela, les caméras de surveillance sont de parfait allié. Certaines surveillent l’intérieur de votre domicile et d’autres l’extérieur comme la TP-Link Tapo C310. Avec sa définition 2K, elle offre une bonne qualité d’image et peut vous alerter en cas d’intrusion. Mieux encore, aujourd’hui, on la trouve dans un pack incluant deux caméras pour seulement 80 euros.

Qu’est ce qu’on apprécie de la Tapo C310 ?

La certification IP66

La qualité de l’image

La vision de nuit de bon niveau

Au lieu d’un prix barré à 89,99 euros, le lot de deux caméras de surveillance TP-Link Tapo C310 se négocie désormais à 79,99 euros sur Amazon.

Une caméra peu discrète mais robuste

La TP-Link Tapo C310 n’est pas des plus discrètes avec ses deux antennes Wi-Fi et sera bien visible une fois installée. Sa qualité de fabrication est très honorable avec un plastique de bonne qualité et elle résiste aux intempéries (IP66) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +45 °C.

Côté installation, la caméra étant filaire, cela peut poser des difficultés et ne permet pas de l’intégrer dans tous les environnements. Il faudra bien à visualiser où vous désirez l’installer et si une prise est proche, puis vous équiper d’une perceuse.

Des images détaillées pour ne rien louper

Une fois en route, la Tapo C310 propose par défaut de filmer en Full HD (1920 x 1080 pixels) mais grâce à son capteur de 3 MP, P peut également capturer des vidéos et photos en 2K. Dans les deux cas, nous avons un très bon niveau d’image. La luminosité est assez bien gérée et les contre-jour sont maîtrisés. En optant pour la 2K, les détails sont encore mieux définis et reconnaître un visage devient bien plus facile. De nuit aussi on obtient une bonne qualité d’image. Les visages sont reconnaissables de 1 à 3 m. Au-delà , cela devient quasi impossible, à moins d’avoir une source de lumière en renfort.

Elle plaît surtout pour sa capacité à détecter les mouvements. De jours, la détection peut se réaliser jusqu’à 7 mètres et de nuit, à partir de 5 mètres de distance. En revanche, les animaux ne sont pas identifiés et le plus souvent assimilés à un mouvement suspect. Pour cela, il faut passer à l’abonnement. Depuis l’app, il est bien sûr possible d’accéder à la vidéo en direct, d’activer le son ou votre micro et aussi d’activer la sirène intégrée, pratique en cas d’intrusion. Bien qu’elle ait le mérite d’exister, elle est loin d’être assourdissante. Enfin, si vous souhaitez recevoir et enregistrer vos vidéos, vous pourrez le faire via une carte microSD ou passer par le Cloud.

