Sortie il y a peu, la Galaxy Watch 8 Classic combine lunette rotative et boîtier premium avec déjà 100 € de moins lors des soldes

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic vient de sortir et bénéficie déjà d’une remise pour son lancement durant les soldes puisqu’elle passe à 479,99 euros au lieu de 579,99 euros avec un code promo.

Elle est sortie le 9 juillet 2025, soit il y a quelques jours : la Samsung Galaxy Watch 8 dans sa version Classic améliore la formule de base en proposant notamment le retour de la lunette, l’arrivée du bouton d’action de la Galaxy Watch Ultra ainsi que du capteur BioActive. Une très belle montre connectée avec des fonctions poussées qui coûte 579,99 euros, mais qui est à 479,99 euros avec un code promo en pleine période de soldes. Il est même possible d’économiser quelques euros supplémentaires avec une petite astuce.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Le retour de la lunette rotative élégante et pratique

Son écran AMOLED ultra-lumineux jusqu’à 3 000 cd/m²

Les nouvelles fonctions santé et bien-être alimentées par l’IA

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic est affichée à 579,99 euros sur Boulanger. Une fois dans le panier, avec le code promo WATCH8C, elle passe à 479,99 euros.

Ce n’est pas tout, si vous avez un appareil à faire reprendre, vous avez un bonus rachat de 80 euros.

Prix affiché une fois le code WATCH8C appliqué dans le panier // Source : boulanger.com

La meilleure caméra 360 du marché déjà en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs à 360° en une seule prise, avec une qualité pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 € de réduction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une vraie montre de pro : la Galaxy Watch 8 Classic sous toutes les coutures

Samsung revient à l’essentiel avec la Galaxy Watch 8 Classic. Cette montre connectée marque le retour de la fameuse lunette rotative physique. Son boîtier en acier inoxydable lui donne une vraie allure horlogère, tandis que l’écran Super AMOLED de 1,34 pouce assure une excellente lisibilité, même en plein soleil. À l’intérieur, le nouveau processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm améliore la réactivité générale tout en consommant moins d’énergie. Résultat : une interface plus fluide et une autonomie qui dépasse les deux jours avec un usage normal.

Côté capteurs, Samsung ne fait pas les choses à moitié. Le module BioActive se charge du rythme cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang, de l’analyse du stress, du sommeil et même de la température corporelle. Le tout fonctionne en continu, avec des mesures automatiques en arrière-plan. On trouve également un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur de lumière ambiante et la compatibilité avec le GPS double fréquence, utile pour les activités sportives en extérieur. Seul bémol : les mesures restent parfois approximatives comparé à certains bracelets spécialisés.

Un OS peaufiné et un suivi santé plus précis

La Galaxy Watch 8 Classic fonctionne sous Wear OS, avec la surcouche One UI 6 Watch. L’ensemble est cohérent, bien que certaines fonctions soient noyées dans les menus. L’interface propose des nouveautés pratiques comme la détection automatique des chutes ou les alertes de fréquence cardiaque anormale. Samsung Health bénéficie aussi d’un coup de polish : les rapports sont plus détaillés et l’analyse du sommeil gagne en profondeur, avec un score global, un coaching personnalisé et la prise en compte de la température corporelle pendant la nuit.

Autre nouveauté notable, la Galaxy Watch 8 Classic profite désormais de Galaxy AI. Vous pouvez par exemple recevoir des suggestions d’entraînement personnalisées ou des synthèses vocales de vos notifications. L’ensemble reste fluide grâce à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, utiles pour installer des applis ou stocker de la musique hors ligne. Petit regret : l’assistant vocal par défaut reste Bixby, toujours en retrait par rapport à Google Assistant, pourtant disponible après installation manuelle.

Pas encore de test de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic mais vous pouvez d’ores et déjà consulter notre première prise en main pour avoir un bon aperçu.

Vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat des meilleures montres connectées pour découvrir des modèles testés par la rédaction de Frandroid.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.