Ce pack Arlo Pro 5 à -35 % (2 caméras + 2 panneaux solaires) est idéal pour sécuriser votre domicile sans se ruiner

Chez Boulanger, le pack avec deux caméras Arlo Pro 5 et deux panneaux solaires bénéficie d’une double réduction et passe à 289,99 euros, contre 449,99 euros de base.

Pack Boulanger Arlo Pro 5 2K + panneaux solaires // Source : Frandroid

Si vous n’êtes pas rassuré quand vous quittez votre domicile, peu importe la durée, peut-être que l’installation d’une paire de caméras de surveillance peut vous rassurer. Avec 160 euros d’économie sur un pack Boulanger, vous avez deux caméras Arlo Pro 5 qui filment en 2K. Et surtout, deux panneaux solaires pour les alimenter, ce qui permet d’avoir une autonomie quasiment infinie.

Les points forts de l’Arlo Pro 5

Les panneaux solaires de ce pack sont très pratiques

Des images en 2K de jour comme de nuit

En plus de l’image, elles éclairent et sonnent pour dissuader

Ce pack Arlo Pro 5 avec deux caméras et deux panneaux solaires coûte 449,99 euros. Il est affiché à 299,99 euros sur Boulanger, et quand vous êtes dans votre panier, il y a même 10 euros de réduction supplémentaire. Soit un total de 289,99 euros.

Un pack complet pour une sécurité sans contrainte

La caméra Arlo Pro 5 reprend le design caractéristique d’Arlo avec un format compact et sa coque blanche robuste, puisqu’elle est certifiée IP68. Elle peut fonctionner par tout temps puisqu’elle résiste à des températures allant de -20 °C à 45 °C. Installée sur un mur ou posée sur un meuble grâce au système fourni, elle offre une image en 2K avec un large angle de 160°, un zoom numérique 12x et même une vision nocturne en couleur. L’autonomie peut dépasser deux mois en usage modéré, même si l’absence de port USB-C pour la recharge reste un petit défaut à signaler.

Les deux panneaux solaires inclus permettent de limiter les recharges manuelles en alimentant directement les caméras à l’énergie solaire. Dans une région bien ensoleillée, cela évite d’avoir à démonter les appareils tous les mois. En revanche, dans les zones dans lesquelles l’ensoleillement est plus faible, ça ne suffira pas toujours à garantir une recharge continue. Vous devrez peut-être les brancher ponctuellement, surtout avant une grande période d’absence.

Une application soignée et intuitive

Pour bien utiliser les caméras et accéder au flux vidéo, il vous faut l’application Arlo Secure. Elle permet d’accéder aux réglages principaux, de configurer des alertes selon le type de détection (personne, animal, colis…) ou encore d’optimiser la batterie grâce à plusieurs profils d’utilisation. En plus, l’installation initiale a été simplifiée et ne demande plus obligatoirement de passer par un Smart Hub, même si le Wi-Fi 2,4 GHz reste requis au départ.

Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez déclencher une lumière et même une sirène pour dissuader un éventuel intrus. Le son bidirectionnel fonctionne aussi pour interagir avec un visiteur ou dissuader une présence indésirable. Il faut tout de même noter que l’automatisation poussée (comme les scénarios basés sur le lever ou coucher du soleil) reste parfois capricieuse à la configuration.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Arlo Pro 5 en consultant notre test complet de cette caméra de surveillance.

Répertoriée comme référence des dispositifs de surveillance, l’Arlo Pro 5 est dans notre guide d’achat des meilleures caméras, que vous retrouvez juste ici.

