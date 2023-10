Test de la Arlo Pro 5 : redoutablement efficace… pour les abonnés

Avec sa nouvelle caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5, le constructeur actualise son offre avec une version améliorée d’un de ses best-sellers. Sur le papier, elle offre d’excellentes prestations et se voit accompagnée d’une nouvelle version de son application Arlo Secure. Voici son test complet.

Arlo dépoussière son offre de caméras de milieu de gamme avec une Arlo Pro 5 dont les évolutions ne sautent vraiment pas aux yeux puisqu’elles sont uniquement internes avec au menu : une qualité de vidéo en 2K, une vision nocturne en couleur, un nouveau zoom 12x censé améliorer l’identification des intrus, un nouveau traitement vidéo pour retirer le grain de l’image et pour terminer une plus grande autonomie. À cela s’ajoute une nouvelle application censée être bien plus simple et intuitive que la génération précédente. De belles promesses que nous nous sommes empressés de vérifier en nous mettant dans la peau de malandrins.

Design : une continuité un brin ennuyeuse

Rien ne ressemble plus à une caméra Arlo, qu’une autre caméra Arlo. Ainsi, la Arlo Pro 5 reprend tous les codes design déjà présents sur l‘Arlo Ultra, l’Arlo Go 2 ou encore l‘Arlo Pro 4. Seules les dimensions et de très subtiles différences sur la face avant permettent de les différencier. Notez qu’ici, la 5 Pro est une copie exacte de la 4 Pro, dimensions incluses. Ainsi, ces dernières sont de 7,84 x 5,2 x 8,9 cm pour 316 g. Il faut noter que le poids est presque divisé par deux comparés à la génération précédente.

La caméra dispose d’une coque en plastique blanc très solide. Elle a résisté sans frémir à plusieurs chutes de plus de deux mètres. La face avant laisse la part belle à l’optique et des LED d’activités de part et d’autre. Au-dessus, nous avons un micro et ensuite un spot lumineux. À la base se situe le haut-parleur qui sert autant à communiquer qu’à enclencher une alarme.

Cette caméra est bien entendu IP68 pour résister aux intempéries et elle fonctionne sur une plage de températures extrêmes allant de -20 °C à 45 °C.

Si Arlo annonce une meilleure autonomie pour cette caméra, le constructeur fait toujours l’impasse sur l’USB-C. Pour la recharger, il faut donc utiliser la connectique propriétaire magnétique située sur la partie inférieure. Vous trouverez juste à côté un gros bouton blanc qui permet d’accéder à la batterie.

L’installation physique est très simple. Vous pouvez simplement la poser sur un meuble ou alors utiliser le système de fixation mural livré avec le produit, qui se visse ensuite dessus. Il offre une amplitude de rotation de 360° et une inclinaison maximale de 90°. Une solution efficace et simple à mettre en œuvre, mais nous regrettons la disparition du support magnétique que nous apprécions particulièrement.

Avant de sortir la perceuse, pensez bien à tester le champ de vision en prévisualisant le résultat sur l’application avant de l’installer définitivement.

Application : plus de simplicité… en apparence

Le lancement de l’Arlo 5 Pro est l’occasion pour l’application Arlo Secure de profiter d’une profonde refonte esthétique et ergonomique. Mais avant d’en parler plus, nous allons traiter du processus d’installation.

Petit à petit, Arlo se sépare de son Smart Hub indispensable au fonctionnement de nombreux produits de la marque. Ici, nul besoin de cette passerelle et pour ajouter la caméra, il suffit de l’identifier dans la liste des caméras Arlo.

En parallèle, insérez la batterie dans la caméra pour qu’elle devienne détectable. L’application devrait la trouver en moins de 30 secondes. Notez que si les réseaux Wi-Fi 5 GHz sont supportés à l’usage, il doit être en 2,4 GHz pour que l’installation fonctionne.

Puis, pour sécuriser la connexion et l’installation, vous devrez faire lire à l’Arlo 5 Pro un QR Code généré par l’application. Il ne vous reste plus qu’à nommer votre caméra et à l’installer physiquement.

Une application au lifting réussi, mais trop de simplicité peut la tuer

L’application Arlo Security profite d’un lifting plutôt bienvenu. Si elle a toujours été très complète, elle restait parfois complexe dans sa prise en main et Arlo a donc décidé de la rendre plus simple d’accès. Par défaut, nous atterrissons sur l’onglet Tableau de bord. Cet espace personnalisable permet de visualiser vos caméras favorites sous forme de vignettes. Elles existent en deux tailles comme vous pouvez le constater ci-dessous. En haut de cette page, nous avons trois icônes qui représentent trois modes d’utilisation appliqués à toutes les caméras : Activer en absence, Activer en présence et Veille.

L’onglet Flux liste l’ensemble des alertes de toutes vos caméras. Sachez qu’une option de filtrage permet d’afficher les vignettes par types d’alerte (Mouvement, Personne, Véhicule, Colis, Animal…).

Les onglets suivants sont Urgence qui permet d’activer la sirène ou d’appeler un ami ou voisin, que vous aurez préalablement enregistré dans l’application. Périphériques liste toutes vos caméras, même celles que vous n’aurez pas placées dans l’onglet Tableau de bord.

L’onglet Routines donne accès à deux fonctionnalités. La première est de personnaliser les modes Veille, Activer en présence et Activer en absence. La section automatisation sert à réaliser des routines, ou encore de créer un planning. Toutefois, l’opération est moins limpide que sur l’ancienne version de l’application. De plus, nous avons voulu caler l’activité sur les heures de coucher et de lever du soleil, mais l’application plante et refuse d’enregistrer ce scénario. Si vous entrez simplement les heures d’activités manuellement, tout fonctionne parfaitement.

L’onglet Paramètres donne accès à une foule de fonctionnalités à personnaliser. Ainsi, vous pouvez gérer l’alimentation, et l’application permet de choisir entre quatre modes différents. Le plus efficace reste le mode Equilibré, celui nommé Meilleure qualité vidéo offre des vidéos plus détaillées, mais l’autonomie est divisée par deux à trois. Les modes Meilleure autonomie et Faible puissance prolongent l’autonomie de plusieurs semaines, mais n’offrent pas un niveau de qualité d’image assez satisfaisant.

Il est difficile d’estimer l’autonomie d’un tel produit, mais s’il y a peu d’activité, elle peut tenir plus de deux mois sans difficulté. Néanmoins, si la caméra a beaucoup de travail et encore plus de nuit, alors l’autonomie peut être réduite à un mois et demi, voire trois semaines.

Les Paramètres vidéo servent à affiner le niveau de luminosité de l’écran et l’angle de vision (Large 160°, Standard 125° et Complète 110°). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la différence est notable : plus l’angle de vision est large, plus la zone à surveiller est grande, mais plus il y aura de distorsion sur les bords de l’image. Toutefois, à moins d’installer la caméra dans un couloir, il vaut mieux privilégier les modes « Large 160° » ou « Standard » pour veiller sur une terrasse ou une chambre. Notez que la fonction de Zoom et suivi automatique s’active ici, nous reviendrons dessus un peu plus bas.

Les autres paramètres ne sont pas à négliger, ils sont là pour affiner les réglages de la caméra en fonction de vos besoins. De la puissance de l’éclairage, au type de vision nocturne (noir et blanc ou couleur), en passant par la sensibilité de la détection de mouvement et de son. Les anciens utilisateurs d’Arlo remarqueront que l’on ne peut plus accéder aux options liées à la détection de colis, de CO2, de véhicules ou les notifications intelligentes. Ces options apparaissent uniquement lorsque vous souscrivez à un abonnement Arlo Secure, dans le cas contraire, elles sont simplement cachées.

Enfin, il est possible de créer jusqu’à cinq Zones d’activité. La caméra se concentrera sur ces espaces définis par vos soins. Cette nouvelle application est donc très satisfaisante d’un côté, mais devient plus opaque de l’autre. Nous aurions par exemple aimé un mode avancé pour retrouver les Paramètres de l’ancienne version de l’application.

Usage : Une caméra efficace

L’Arlo Pro 5 propose une qualité vidéo 2K, qui peut également passer à 1080p ou 720p. Mais si vous investissez 249 euros dans un produit de ce type, ce n’est pas pour dégrader l’image. Nous avons un large et impressionnant angle de vision de 160°, qui peut être réduit à 125° ou 110°. L’application vous donne un contrôle total de votre caméra. Ainsi, sous la vignette d’une caméra, quatre icônes permettent de couper le son, d’activer le micro, de lancer un enregistrement vidéo, de prendre une photo ou d’activer (ou non) la torche intégrée. Les quatre icônes dans la vignette nous donnent le niveau de batterie, puis vient le niveau de puissance du signal Wi-Fi. Les deux dernières nous indiquent si la détection de mouvement et la détection de bruit sont activées.

En plein jour et en intérieur, nous obtenons une image très qualitative. Nous avons une colorimétrie un peu saturée, mais cela reste raisonnable. Nous profitons d’une belle définition tout en détails. Elle gère assez bien les contre-jours, mais les zones exposées à une forte luminosité sont quasiment illisibles. Il est possible de zoomer dans l’image jusqu’à 12x, mais comme vous le verrez plus bas, il faut utiliser cette fonction avec parcimonie pour garder un niveau de détail satisfaisant.

En extérieur le rendu est encore meilleur, le niveau de détail et la luminosité montent d’un cran. Le feuillage, les canisses, la structure des meubles sont très bien resitués. Nous avons toujours ces couleurs un peu saturées, mais cela reste raisonnable. Les contrastes sont de bon niveau et si l’on excepte le fond du ciel totalement brûlé par la lumière, c’est là l’une des meilleures qualités d’image du marché.

Arlo propose sur de nombreuses de ses caméras une fonction de Suivi automatique des mouvements. Ainsi, si la caméra identifie une personne, un animal, il va utiliser le zoom numérique pour réaliser un focus sur sa cible et la suivre. Cela est très efficace, mais nous perdons alors en qualité avec beaucoup de pixellisation et une perte de détail notable.

Passons maintenant à l’identification des visages, à un point essentiel à l’efficacité de votre système de surveillance. En plein jour, à 9 mètres, il est possible de deviner le visage, à partir de 5 mètres l’identification devient plus certaine et à trois et deux mètres vous ou la police pourrez associer un nom à ce visage.

La vision de nuit est réellement excellente, surtout qu’elle peut être soutenue par la torche de la caméra. Le niveau de détail est excellent, bien plus qu’avec la seule vision nocturne. Toutefois, si le gain qualitatif est réel, sa portée ne dépasse pas les cinq mètres.

De nuit, sans torche, à 9 mètres, nous identifions difficilement une silhouette, alors que la caméra nous a bien repérés. Ce n’est qu’à partir de trois mètres que nous pouvons difficilement deviner un visage, et à partir d’un mètre que l’identification est possible.

Avec la vision de nuit et la torche activée, le résultat est meilleur. Nous avons plus de détails et devinons même une silhouette à 9 mètres. Mais cela reste encore insuffisant pour une identification avant trois mètres, même si le visage peut être deviné à partir de cinq mètres.

La vision de nuit de l’Arlo Pro 5 est également disponible en couleur grâce à la torche intégrée. Le résultat est plutôt bluffant avec de très bons détails et une colorimétrie presque juste. Toutefois, dès que nous zoomons dans l’image, elle perd très rapidement de sa superbe.

L’apport de la couleur de nuit pour l’identification des visages n’est pas si important. Nous sommes au même niveau que la vision de nuit en noir et banc avec la torche, avec néanmoins un peu plus de détails pour une identification plus précise.

Nous avons ici une caméra qui propose l’un des meilleurs rendus vidéo de sa catégorie. Notez que le temps de latence entre le direct et le visionnage est d’environ trois à cinq secondes et presque dix quand nous passons en 5G.

Tentatives d’intrusion

Pour tester les capacités en détection d’intrusion de la Arlo 5 Pro, nous avons commencé avec la caméra en intérieur, en simulant le fait de forcer une porte-fenêtre. Niveau détection de bruit, elle a fonctionné uniquement aux moments les plus forts et répétitifs. La 5 Pro ne détectera pas le bruit d’un pied-de-biche aidé d’un coup de marteau, mais des coups puissants et réguliers oui. Nous avons également noté de nombreuses fausses alertes que nous ne comprenons toujours pas. Ensuite, la caméra nous a détectés derrière la fenêtre environ une fois sur deux de jour et une fois sur quatre de nuit. Toutefois, dès que nous entrons dans une pièce, l’Arlo 5 Pro nous repère immédiatement. La détection de mouvement se fait jusqu’à dix mètres.

De nuit, la caméra ne nous a détectés derrière la porte-fenêtre qu’une fois sur cinq, mais nous repère dès que nous entrons dans la pièce. Une situation que nous préférerons presque, car avec la torche activée, les reflets font qu’il est quasiment impossible d’obtenir une image réellement exploitable. Par contre, une fois les malandrins dans la pièce, l’appui de la torche permet de capturer une image de bonne qualité et cette lumière soudaine pourra même effrayer les plus novices.

Le micro intégré sert à entendre nettement son environnement. Le haut-parleur permet aussi de gronder votre chien qui se prélasse sur le canapé en votre absence ou dire à des cambrioleurs que la police est en route. L’alarme intégrée est assez faiblarde, avec 85 dB environ en se plaçant juste en dessous et elle chute à 55 dB à 2 mètres. C’est déjà juste en appartement et encore plus en maison.

Les notifications Intelligentes (presque) perdues

Si vous ne prenez pas l’abonnement Arlo, vous serez simplement noyé de notifications pour chaque détection, que ce soit un mouvement de feuilles, un cambrioleur ou un animal. C’est vraiment désagréable sur la durée et donne soit envie de couper le son des notifications Arlo ou de souscrire un abonnement. Auparavant, la gestion des notifications apparaissait dans les paramètres individuels de chaque caméra. Maintenant, elles sont doublement cachées. Leur gestion n’est possible que si vous prenez un abonnement, sinon la page est invisible. De plus, il faut passer par l’icône Compte en haut à gauche de la page d’accueil, puis sélectionner Home pour accéder aux notifications intelligentes et à l’Identification de colis.

Il faut admettre qu’il serait dommage de s’en passer, car vous pouvez alors sélectionner réellement les alertes pertinentes. Ainsi, vous ne serez alerté que quand une personne passe devant le champ de détection de la caméra, ou si votre anima sort dans le jardin ou qu’un livreur dépose un colis devant chez vous. Les capacités d’identifications de l’Arlo 5 Pro sont assez bluffantes et si les modèles précédents, comme l’Arlo Ultra 2, pouvaient régulièrement confondre animaux et humains. L’Arlo 5 Pro ne s’est trompé qu’une dizaine de fois en deux mois.

L’abonnement : obligatoire pour vraiment profiter de sa caméra et toujours plus forcé

Sans cet abonnement, vous n’aurez accès qu’au streaming en direct, aux enregistrements sur un Smart Hub Arlo (si vous en êtes équipé) et aux irritantes notifications non intelligentes. Pour exploiter au mieux ses caméras Arlo, souscrire à l’abonnement Secure ou Secure Plus est quasi obligatoire.

L’abonnement Arlo Secure est facturé à 3,99 euros pour une caméra et 10,99 euros pour un nombre illimité de caméras sur un domicile. Cela vous donne droit à l’enregistrement Cloud en 2K, un historique vidéo sur 30 jours, ainsi que toutes les technologies de détections et d’alerte que propose la Arlo 5 Pro. Comptez 15,99 euros pour l’abonnement Secure Plus qui propose en sus l’enregistrement en 4K, un historique sur 60 jours et une extension de garantie de 12 mois. L’offre est simple et claire, mais nous regrettons qu’Arlo la pousse avec autant d’agressivité. La marque compte plus sur l’irritation que vont provoquer les notifications non pertinentes et de nombreuses autres limitations pour nous faire souscrire, plus que nous persuader. Dommage, car avec quelques petites options gratuites, l’intérêt naîtrait tout autant, car les technologies d’identifications d’Arlo sont réellement en avance sur la majorité de la concurrence. Notez que vous aurez également accès aux fonctions comme la détection de CO2, ce qui est un plus non négligeable.

PRIX ET DISPONIBILITÉS DE LA ARLO 5 Pro

L’Arlo Pro 5 est disponible en noir et en blanc au prix de 249,99 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.

Arlo propose aussi des packs de deux caméras et un Smart Hub (pour enregistrer les vidéos sur une carte SD) au prix de 659,99 euros.

Si vos besoins sont plus importants, le même pack existe avec trois caméras à 908,81 euros et avec quatre caméras pour 1 129,95 euros et toujours avec le Smart Hub.

