Ce kit de deux caméras 2K à -30 % sécurise votre domicile pour pas trop cher

Pour assurer la sécurité de votre domicile, ce kit de 2 caméras Tapo TP-Link C420 va s’avérer très utile. Testée et notée 8/10, nous recommandons ce kit les yeux fermés, d’autant plus qu’il coûte 70 euros de moins sur Amazon.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour Ă©viter de laisser votre domicile sans surveillance, il est intĂ©ressant de se tourner vers des camĂ©ras de surveillances connectĂ©es et plus particulièrement la Tapo TP-Link C420. Cette rĂ©fĂ©rence que l’on a testĂ©e et approuvĂ©e offre une belle qualitĂ© d’image, une bonne efficacitĂ© de la dĂ©tection de mouvement et une bonne autonomie. Elle a de quoi dissuader les intrus, et devient plus recommandable dans ce kit de 2 camĂ©ras bradĂ© Ă -29 %.

En quoi ce kit Tapo TP-Link C420 est intéressant ?

Deux caméras extérieurs qui filment en 2K, même de nuit

DĂ©tection de mouvements, Alarme lumineuse et sonore…

Une autonomie de six mois

En ce moment, le kit de deux camĂ©ras Tapo TP-Link C420S2 s’affiche en promotion Ă 179 euros sur Amazon, au lieu de 249 euros habituellement.

Des caméras extérieures discrètes et soignées

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

La Tapo TP-Link C420 est une camĂ©ra sans fil qui fonctionne Ă batterie et rĂ©siste aux intempĂ©ries. Elle s’installe en extĂ©rieur sans soucis et ne nĂ©cessite d’aucune alimentation ou de rĂ©seau. Elle s’accompagne d’un hub, inclut dans ce kit, qui est indispensable au bon fonctionnement. Il intègre un port RJ45 pour le raccordement au rĂ©seau ainsi qu’un emplacement micro-SD pour y stocker les vidĂ©os.

Comparable aux dimensions d’une canette, la TP-Link C420 est très compact et se fondra parfaitement dans son environnement. L’installation de la camĂ©ra est facilitĂ©e par l’utilisation d’un support orientable Ă visser sur un mur ou Ă poser sur un meuble. Comme dit plus haut, elle fonctionne Ă batterie. Celle-ci est amovible, pratique pour ne pas dĂ©crocher la camĂ©ra. Elle procure, d’après la marque, une autonomie de six mois. De notre cĂ´tĂ©, après un mois d’utilisation, chacune de nos deux camĂ©ras affichait encore 75 % de batterie, une mesure très honorable puisque nous avons eu une utilisation intensive durant nos essais.

Des images avec un bon niveau de détails

Cette camĂ©ra est dotĂ©e d’un capteur capable de filmer en 2K. La qualitĂ© des images, avec un niveau dĂ©tail convenable lorsqu’on zoom sur le sujet. Une fois dans le noir complet, l’éclairage infrarouge reste indispensable. L’image perd en dĂ©tail, mais reste tout Ă fait exploitable. Le projecteur quant Ă lui permet de se passer de l’éclairage infrarouge en intĂ©rieur, mais il d’éclairer la zone et  surprendre d’éventuels intrus.

Sur l’application, vous allez pouvoir définir des zones de détections qui vous semblent plus sensible. Les notifications inutiles causées par des mouvements en dehors de la zone de mise au point sont filtrées. Bien sûr, vous êtes alerté dès qu’un mouvement est détecté. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la caméra Tapo TP-Link C420.

Si vous n’êtes pas convaincu par cette solution proposée par Tapo, il existe d’autres références sur le marché. Pour les découvrir, voici notre guide d’achat dédié aux meilleures caméras de surveillance connectées.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.