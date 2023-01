Comme de nombreuses autres marques, TP-Link s’éloigne un peu de son cœur de métier et se lance sur le secteur de la maison connectée. Au menu de ce test : les caméras de surveillance Tapo C420 !

Le kit de caméras TP-Link Tapo C420S2 se compose de deux caméras sans fil sur batterie et résistantes aux intempéries. Elles pourront ainsi être installées en extérieur sans nécessiter d’alimentation ou de réseau. Elles sont pour cela accompagnées d’un hub, comme nombre de solutions concurrentes.

Ce kit est proposé au prix de 250 euros et vient concurrencer de nombreux modèles déjà bien implantés. Il s’intègre logiquement au reste de la gamme Tapo qui propose déjà d’autres références de caméras de sécurité plus classiques.

Design et ergonomie

Le Tapo C420S2 se compose donc d’un hub et de deux caméras identiques. Le hub est indispensable au fonctionnement des caméras et c’est avec lui que l’application dédiée va échanger. Il servira ainsi de passerelle aux caméras et gérera tout leur fonctionnement.

Caméras Tapo C420

Les caméras ne sont pas plus grosses qu’une canette et proposent ainsi un design plutôt réussi bien qu’un peu imposant. Ces caméras sont plutôt bien fournies puisqu’elles intègrent sur leur face avant 2 projecteurs LED et un éclairage infrarouge. Par ailleurs, on y trouve également un capteur de mouvement utilisé pour détecter la présence et déclencher les enregistrements.

Le capteur est aussi accompagné d’un microphone et d’un discret haut-parleur, situé sous la caméra. Ce couple permet tout d’abord une communication bidirectionnelle entre l’application et la caméra, mais également de faire retentir une alarme en cas de détection.

L’alimentation électrique des caméras C420 est assurée par une batterie amovible bien pensée. En effet, c’est cette dernière qui intègre la connectique micro-USB utilisée pour la charge. Il n’est donc pas forcément nécessaire de désolidariser la caméra de son support pour la charger.

L’installation des caméras est facilitée par l’utilisation d’un support à visser doté d’une rotule pour permettre une orientation adéquate. Ce support peut s’installer au choix, à l’arrière de la caméra pour une installation au mur ou sous cette dernière pour la poser sur un meuble par exemple. Ce choix judicieux facilite l’installation des caméras, en intérieur comme en extérieur.

Hub Tapo

Le hub nécessaire au fonctionnement des caméras porte la référence H200 dans la gamme TP-Link. Particulièrement compact, il intègre un port RJ45 pour le raccordement au réseau ainsi qu’un emplacement micro-SD pour y stocker les enregistrements. À titre de comparaison, ce dernier est bien plus compact qu’un pont Philips Hue.

En dehors de la gestion de l’intelligence des caméras, ce hub est également équipé d’un haut-parleur qui, selon les scénarios, pourra servir d’alarme en cas d’intrusion ou de sonnette. En effet, les caméras C420 et le hub s’intègrent dans la suite domotique Tapo et pourront donc fonctionner de concert avec les autres produits de la gamme.

Mise en route

La mise en route du hub et des caméras s’effectue de façon limpide au sein de l’application Tapo. Le processus d’ajout est on ne peut plus simple et le hub a été détecté immédiatement par l’application mobile. Une fois le hub ajouté, il ne reste qu’à ajouter les caméras une à une.

Comme indiqué plus haut dans ce papier, l’application Tapo est commune à tous les produits de la gamme et il sera ainsi possible de faire interagir entre eux les différents modules au sein d’automatisations.

Fonctionnalités

Fonctionnalités de base et enregistrement

Une fois les caméras installées et configurées, on accède à une interface relativement complète pour interagir avec ces dernières. Il est notamment possible de lancer une communication bidirectionnelle pour « parler » au travers de la caméra. L’interface de base autorise également le déclenchement de la capture d’une photo ou d’une vidéo.

Cette même page laisse par ailleurs l’utilisateur changer le mode de captation de la caméra en activant, par exemple, le mode nuit (infrarouge) ainsi que les projecteurs LED. C’est aussi depuis cette page que peuvent être activés l’alarme et le mode confidentiel qui désactive totalement la captation des images et remplace le flux vidéo par un écran noir.

Ce mode de confidentialité ne pourra être activé automatiquement qu’avec une plage horaire ou un autre appareil Tapo. Il n’est, par exemple, pas possible d’utiliser la géolocalisation ou l’activer dès que l’utilisateur est présent à son domicile. Cette limitation rejoint par ailleurs une critique générale de solution Tapo qui manque encore de maturité pour les fonctionnalités avancées.

L’application Tapo offre de nombreux réglages pour les caméras C420. En accédant au menu dédié, on peut logiquement choisir la pièce dans laquelle est installée la caméra, consulter l’état de la batterie ou encore gérer l’activation de la LED d’activité.

Sans abonnement supplémentaire, il faudra impérativement utiliser une carte microSD pour pouvoir sauvegarder les vidéos et photos. TP-Link propose un système d’abonnement autorisant la sauvegarde de 30 jours d’évènements et quelques fonctionnalités supplémentaires vraiment dispensables. Notez par ailleurs que la détection avancée grâce à l’IA est intégrée gratuitement avec les caméras C420.

Bien évidemment, et afin de soulager la batterie des caméras, il est impossible d’enregistrer les images en continu. La capture ne se déclenchera que lorsqu’un évènement est détecté ou que l’utilisateur déclenche manuellement l’enregistrement.

Détection de mouvement

Il est difficile de reprocher quoi que ce soit à la détection de mouvement qui équipe les caméras Tapo C420. Durant nos tests, les caméras se sont déclenchées à chaque fois et aucun faux positif n’a été constaté. Nous n’avons cependant pas pu tester la détection des animaux, mais la reconnaissance des humains s’est montrée très efficace.

L’envoi de notifications peut être adapté en fonction des besoins de l’utilisateur avec des plages horaires personnalisées. Il est également possible de faire sonner l’alarme de la caméra lorsqu’elle détecte un mouvement. Enfin, la détection de mouvement est paramétrable en zone afin de ne surveiller qu’une portion de l’image.

Encore une fois, nous déplorons certaines limites de l’application puisque nous n’avons pas réussi à trouver comment gérer l’activation ou la désactivation des alertes grâce à une automatisation. La seule solution est de passer les caméras en mode de confidentialité pour les empêcher de générer des alertes sans désactivation manuelle.

Autonomie

TP-Link annonce une autonomie moyenne de 6 mois pour les caméras C420. Cette autonomie annoncée a été mesurée en considérant de 10 à 20 activations quotidiennes. En effet, les caméras n’enregistrent pas en permanence et sont déclenchées uniquement lorsqu’un mouvement est détecté.

Nos quelques semaines d’utilisation intensive ne nous permettent logiquement pas de statuer sur l’autonomie réelle de ces caméras. Pour autant, après un mois d’utilisation, chacune de nos deux caméras affichait encore 75 % de batterie, soit une autonomie théorique de l’ordre de 4 mois. Une mesure très honorable, compte tenu du fait que les caméras ont été grandement sollicitées pour nos essais.

À titre de comparaison, la solution de TP-Link fait mieux que la caméra Mi Wireless Outdoor de Xiaomi passée entre nos mains par le passé.

Qualité des images

Les caméras Tapo C420 sont équipées d’un capteur capable de délivrer des images en 2 K. La diffusion du flux vidéo dépendra cependant de la qualité de la liaison entre les caméras et le hub. Durant nos tests, cette liaison a montré quelques signes de faiblesse, notamment lorsqu’il s’agit de traverser des murs porteurs. Un point à considérer si les caméras doivent être installées loin de ce dernier.

La qualité des images est très correcte et il est possible de zoomer en conservant un niveau de détail convenable. Dans des conditions plus difficiles de luminosité, le capteur parvient tout de même à délivrer des images correctes, même sans l’éclairage infrarouge. Bien évidemment, une fois dans le noir complet, l’éclairage infrarouge restera indispensable. L’image perd alors logiquement en détail, mais reste tout à fait exploitable.

Jour Nuit

Le projecteur n’a que peu d’intérêt selon nous concernant la qualité des images. Il permet certes de se passer de l’éclairage infrarouge dans certains cas (en intérieur), mais il aura, par exemple, pour but d’éclairer la zone pour le confort des utilisateurs tout en aidant à « surprendre » d’éventuels intrus. C’est un ajout bienvenu que l’on ne retrouve pas sur toutes les caméras de ce genre.

Prix et disponibilité du kit TP-Link Tapo C420S2

Le kit composé du hub et des deux caméras Tapo C420 est disponible au prix conseillé de 250 euros.