Test de la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p : une caméra simple et efficace

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est la première caméra de sécurité extérieure de Xiaomi proposée en France sous sa propre marque. Avec prix son prix attractif et ses prestations complètes, elle semble avoir tout pour plaire... Réponse dans notre test.

La caméra de sécurité extérieure Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p fonctionne sur batterie et dispose ainsi d’une autonomie de plusieurs mois. Elle a été conçue pour être installée en extérieur et ainsi faire face aux aléas climatiques.

Au-delà de l’aspect caméra, elle est logiquement capable de détecter les mouvements et dispose d’un stockage local à l’aide de sa base de connexion. La caméra est proposée en kit avec sa base au tarif de 99,99 euros et il est possible d’ajouter jusqu’à 3 caméras supplémentaires moyennant un surcout de 79,99 euros par caméra.

Design et ergonomie

Caméra

La caméra en elle-même est entièrement construite dans un plastique blanc très classique et arbore une coque tout en rondeur. La façade est quant à elle en plastique noir brillant et accueille l’optique, cerclée de ses LED infrarouges. Un imposant détecteur de mouvement est positionné en dessous et on y retrouve également une LED d’indication et un microphone.

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p reste par contre assez imposante du fait de sa batterie intégrée qui occupe finalement la plupart de l’espace interne. On regrette d’ailleurs que cette batterie de 5700 mAh ne soit pas amovible ce qui implique qu’il faudra changer la caméra si la batterie vient à rendre l’âme. Dommage.

Parce qu’il faudra tout de même recharger la caméra de temps en temps, elle dispose d’un port USB C caché à proximité du bouton d’alimentation. Un haut-parleur est également présent sur cette tranche et permettra une communication bidirectionnelle que nous retrouvions déjà sur la Mi 360° 2K.

Pour ce qui est de la fixation, Xiaomi a équipé la caméra d’une fixation murale qui nécessite 2 vis (fournies avec leurs chevilles). Une troisième vis est quant à elle présente sur la partie liée à la caméra pour permettre de sécuriser l’ensemble. Un choix plus ou moins judicieux puisqu’il faudra toujours se munir d’un tournevis pour décrocher la caméra.

La rotule qui prend place à l’arrière de la caméra manque selon nous d’amplitude et il faudra bien faire attention au placement de cette dernière avant de percer votre mur. Par exemple, il n’est pas possible d’orienter la caméra parallèlement au support sur lequel elle est fixée. De plus, on aurait apprécié qu’un système de fixation magnétique soit présent dans la boite, voire un socle qui aurait pu permettre de simplement poser la caméra sur n’importe quelle surface.

Base de connexion

La caméra est donc fournie avec une base de connexion faisant office de centrale d’alarme. Cette base est indispensable au fonctionnement de la caméra et ressemble à s’y méprendre à un petit routeur Wi-Fi entièrement en plastique blanc. L’appareil a néanmoins le mérite d’être relativement compact et pourra servir à agréger plusieurs caméras.

Ce petit boitier devra logiquement être raccordé au réseau et cette action pourra se faire au choix en filaire (via un port RJ45) ou en sans-fil via votre réseau Wi-Fi habituel. L’alimentation est ici assurée par un port USB C. Si le câble est bien fourni dans la boite, le bloc d’alimentation est quant à lui malheureusement absent. Une habitude de plus en plus courante chez tous les constructeurs…

La centrale dispose également d’un port USB et d’un lecteur de cartes micro SD qui pourront être utilisés pour stocker les images des caméras. Deux ajouts plutôt bienvenus puisque Xiaomi ne propose pas de stockage dans le cloud pour ces caméras et seuls les évènements de sécurité y seront conservés.

Mise en route

Comme souvent avec ce type de produit, toute la configuration s’effectue à l’aide de l’application dédiée qui n’est autre que Xiaomi Home. Les étapes de configuration sont plutôt limpides, mais nous avons eu quelques difficultés à connecter la caméra à la base et il aura fallu s’y prendre à plusieurs fois.

Mi Home Télécharger Mi Home gratuitement APK

Notez que cette application Xiaomi Home est également utilisée par de nombreux autres appareils de la marque et qu’il sera logiquement possible de faire fonctionner tous ces produits ensemble si vous êtes déjà équipés.

Fonctionnalités

Fonctionnalités de base et enregistrements

Lorsque notre première caméra est ajoutée à l’application, on peut directement accéder à la « carte » dédiée à cette dernière. L’application ne semble néanmoins pas proposer d’aperçu en direct de ce flux et il faudra obligatoirement appuyer sur le bouton de lecture pour voir l’image en direct. Il est également possible d’accéder à quelques raccourcis s’affichant alors en superposition sur le flux vidéo.

D’ici, il est alors possible de réaliser une capture ou un enregistrement vidéo. Lors d’un déclenchement manuel, ces enregistrements sont stockés directement dans la mémoire du téléphone. Les évènements déclenchés par la détection de mouvement sont quant à eux stockés sur le cloud de Xiaomi pendant 30 jours et également sur le stockage externe s’il a été ajouté.

Il n’est a priori pas possible de désactiver complètement le stockage dans le cloud. De plus, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p ne propose pas d’enregistrement en continu, et ce, même si un stockage externe a été ajouté. C’est une fonctionnalité que l’on retrouvait pourtant sur la Mi 360° 2K. Dommage.

Dotée d’un microphone et d’un haut-parleur, la caméra enregistre et diffuse donc le son en même temps que la vidéo lorsque l’on consulte les images en direct (ou dans un enregistrement). La présence du haut-parleur permet également de « communiquer » au travers de la caméra grâce à deux boutons distincts.

Nous n’avons au premier abord pas vraiment compris l’utilité du second qui ajoute en fait un traitement audio sur la voix pour la rendre plus grave. Pourquoi pas. Dans tous les cas, la qualité du microphone est très moyenne et il ne pourra pas vraiment être exploité. Le haut-parleur est quant à lui assez correct pour l’usage qui pourrait en être fait en pratique. On regrette simplement qu’il ne soit pas possible de l’utiliser comme une alarme.

Détection de mouvement

La détection de mouvement se montre très vive et donc globalement efficace grâce à l’imposant détecteur de mouvement présent en façade. Cette dernière peut être définie sur différent niveau de sensibilité et différentes détections sont possibles : mouvement, personne ou mouvement de la caméra. L’ensemble de ces détections se révèle efficace et les détections sont presque toujours pertinentes. Seule la détection des personnes une fois la nuit tombée pourrait être perfectible.

Il est également possible de personnaliser la durée de l’enregistrement qui sera déclenché à la détection d’un évènement. De la même façon, afin d’éviter d’être harcelé de notifications, le délai entre chacune de ces dernières peut également être personnalisé en fonction des attentes de l’utilisateur. Globalement, l’application propose des options plutôt limitées pour ce modèle et se contente de l’essentiel.

Autonomie

L’autonomie annoncée par Xiaomi est de l’ordre de 3 mois avec l’accumulateur de 5700 mAh. S’il n’est pas possible de vérifier cela avec seulement quelques semaines d’utilisation de la caméra, nous pouvons néanmoins la comparer avec sa vraie-fausse jumelle qu’est l’Imilab EC2.

Cette dernière tient aisément 3 à 4 mois sur une charge, sachant que son accumulateur est plus raisonnable. On peut donc logiquement en déduire que la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p et sa batterie plus imposante seront capables d’atteindre également de telles valeurs.

Qualité des images

Le capteur de la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p capture des images en 1080p qui pourront également être sauvegardées en 720p pour limiter l’impact sur le stockage local. On profite ici d’un champ de vision assez large de 130° et une plage dynamique étendue « WDR » est également de la partie.

Standard WDR

Il en résulte des images de qualité très correcte en journée. L’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Les changements brusques de luminosité peuvent néanmoins parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement.

Une fois la nuit tombée et les LED infrarouges allumées (automatiquement), la qualité d’image se dégrade logiquement. Les vidéos et photos se révèlent assez délavées et il pourra être parfois difficile de reconnaître formellement quelqu’un qui ne serait pas très proche de la caméra. Sur ce point, on reste sur des performances plutôt classiques, bien qu’inférieures aux meilleurs modèles du marché.

Jour Nuit

Chose étonnante pour une caméra extérieure, il n’est par contre pas possible de masquer certaines zones de l’image. Il faudra donc être vigilant à l’orientation de cette dernière pour rester dans les clous vis-à-vis de la loi.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est disponible au prix conseillé de 99,99 euros.