Ce robot tondeuse avec près de 40 % de remise fait des merveilles dans les grands jardins en combinant plusieurs technologies de navigation

Si vous avez un grand jardin, l’Ecovacs Goat A1600 RTK peut s’occuper de 1600 m² de terrain. On le trouve en ce moment à 949 euros sur Amazon, au lieu de 1499 euros de base.

Si Ecovacs est plus connu pour ses aspirateurs robots, la marque commence à se faire une petite place de choix dans le domaine des tondeuses autonomes. En témoigne ce modèle haut de gamme en promo avec 550 euros de réduction sur Amazon, le Goat A1600 RTX, une tondeuse avec une autonomie XL pour s’occuper des vastes jardins en silence, pour un gazon toujours impeccable.

Les points forts de l’Ecovacs Goat A1600 RTK

Un triple système de navigation pour plus d’efficacité

Une autonomie de 2 h 45 en mode standard

Son entretien est très simple

Initialement commercialisé à 1 499 euros, l’Ecovacs Goat A1600 RTK est en promo à 949 euros sur Amazon pendant quelques jours.

Une navigation épaulée par plusieurs technologies

L’Ecovacs Goat A1600 RTK est un robot tondeuse plutôt massif puisqu’il fait 68 cm de long pour 48 cm de large, 31 cm de haut et plus de 13 kg. Mais il faut bien ça pour proposer une tonte efficace, car il embarque plusieurs capteurs pour proposer une navigation optimale. En plus du capteur LiDAR classique, vous retrouvez la station de référence RTK, pour Real Time Kinectic. Sans oublier la caméra frontale avec assistance par IA. Comme ça, si l’un d’eux ne capte pas à un moment, les autres prennent le relais.

La station de charge fournie ne nettoie pas la caméra, donc pensez à lui donner un petit coup de chiffon sec de temps en temps pour qu’elle reste efficace. Tout ça lui permet de cartographier votre terrain au millimètre pour être on ne peut plus efficace quand viendra le temps de la tonte. Vous pouvez la déclencher manuellement ou automatiquement et même utiliser l’app fournie pour suivre le calendrier des saisons, en fonction de la pousse du gazon. C’est vraiment très pratique et il y a de nombreux réglages avancés pour, par exemple, ajuster la vitesse de tonte ou l’écart entre les bandes.

Une puissance de tonte qui répond présent

L’Ecovacs Goat A1600 RTK dispose d’un moteur et d’une batterie qui font qu’il peut s’occuper d’un vaste terrain, jusqu’à 1 600 m². Attention, il ne peut pas les parcourir en une seule charge. Avec elle, il fait entre 300 et 350 m². Quand il arrive à court d’autonomie, il retourne à sa base, se recharge en 45 minutes puis retourne continuer son travail pile là où il s’était arrêté. Si vous avez un terrain de 1 600 m², il faudra compter sur 4 à 5 cycles étalés sur plusieurs heures. Donc, il faut compter une journée complète pour les plus grands terrains.

L’un des avantages de cette tondeuse est qu’elle est particulièrement silencieuse, avec seulement 55 dB à 1 mètre de distance. Ainsi, vous pouvez la déclencher tôt le matin ou tard le soir sans risquer l’ire du voisinage. Pour ce qui est de l’entretien, toute la tondeuse est certifiée IPX6 donc un coup de jet d’eau suffit amplement. Au rang des défauts, on note des difficultés à s’occuper des angles et des bordures, ainsi qu’une carte de tonte non éditable après apprentissage, ce qui signifie que la moindre erreur exige une nouvelle cartographie.

L’Ecovacs Goat A1600 RTK est passé entre nos mains et si vous souhaitez en apprendre plus sur ce robot tondeuse de référence, vous pouvez lire notre test complet.

Si vous n’avez pas besoin d’une tondeuse aussi efficace, vous pouvez passer par notre guide des meilleurs modèles autonomes pour en trouver un adapté à votre jardin.

