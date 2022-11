Voiture électrique : Lidl propose la recharge la plus rapide et la moins chère de France

Lidl accélère le développement de ses bornes de recharge pour voiture électrique et s'apprête à ouvrir sa première e-station équipée de bornes rapides à 360 kW. Et les prix sont très interessants !

Si le nombre de bornes de recharge en France est encore faible par rapport à l’Allemagne et aux Pays-Bas, force est de constater que le réseau se développe tout de même fortement au fil des mois. De nombreux acteurs font leur apparition, comme Ionity, Fastned ou TotalEnergies et la charge rapide ne cesse de progresser. Et si jusqu’alors, recharger rapidement sa voiture électrique se faisait surtout sur les autoroutes, c’est aujourd’hui en train de changer.

Une recharge ultra performante

En effet, de plus en plus d’entreprises de grande distribution se lancent également dans la recharge. C’est notamment le cas de Carrefour, qui s’est associé à Driveco et Allego pour proposer des bornes allant de 22 à 350 kW sur ses parkings ou encore de Casino, qui a signé un partenariat avec Tesla.

Mais on pense également à Lidl, qui met également à disposition des points de charge pour ses clients depuis plusieurs années déjà. La firme allemande veut aller encore plus loin, alors qu’elle s’apprête à inagurer sa premère e-station, le 21 novembre prochain. Une information qui n’a pas été confirmée par l’enseigne, mais par le site Actu Lyon, qui cite la direction dans son article.

Annoncée comme une « première dans l’univers de la grande distribution » par Lidl, cette nouvelle station est installée Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Ouverte 7 jour sur 7 et 24 heures sur 24, celle-ci est située à l’arrière du magasin, au 733 avenue Theodore-Braun. Au total, 13 places de stationnement seront accessibles, dont une dotée d’une borne rapide dont la puissance atteint les 360 kW.

C’est l’une des plus élevées jamais proposée sur le territoire à l’heure actuelle, alors que le record en Europe est de 400 kW à Madrid grâce à l’opérateur Circontrol. Les bornes équipant la station de Lidl sont fournies par ABB et sont identiques à celles mises en service par Kallista Energy en Normandie depuis le mois de septembre. En Chine, le record est détenu par Nio, avec des bornes d’une puissance de 500 kW.

Selon ABB, il sera possible de récupérer 100 kilomètres en seulement 3 minutes. Mais pour l’heure, aucun modèle de série ne peut encaisser une telle puissance, alors que la Porsche Taycan est plafonnée à 270 kW, ce qui est déjà un record.

Des prix accessibles

Recouverte de panneaux photovoltaïques, cette station est composée d’une borne de 360 kW, de huit points de 180 kW et de quatre prises 22 kW. Si la recharge était jusqu’alors proposée gratuitement aux clients, ce n’est désormais plus le cas, comme l’annonce Actu Lyon.

Mais rassurez-vous, les prix restent tout de même très abordables et défiant toute concurrence. Comme de nombreux acteurs, Lidl a fait le choix d’une facturation au kWh, qui débute à partir de 25 centimes pour les bornes 22 kW. Un prix qui passe alors à 40 centimes pour les chargeurs 180 et 360 kW. Autant dire qu’il sera difficile de trouver un réseau aussi abordable.





Sur les bornes 360 kW de Kallista Energy, il faut compter 0,58 euros du kWh, tandis que le kWh est affiché à 0,44 euros chez Electra, quelle que soit la puissance délivrée jusqu’à 300 kW.

À titre de comparaison, Ionity facture 0,39 euro du kWh sur des bornes 50 kW et 0,69 € euros sur les bornes 350 kW. Mais pour l’heure, les tarifs des bornes Lidl ont été annoncées par Actu Lyon et n’ont pas encore été confirmés par la direction. Si c’est bien le cas, alors le réseau de l’enseigne serait le plus abordable de France, mais aussi l’un des plus rapides. En effet, jusqu’alors, ses bornes plafonnaient à 120 kW.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.