Tesla s’allie avec Casino pour installer des Superchargeurs : où et quand ?

D’après Le Parisien, Tesla a noué un partenariat avec l’enseigne Casino afin d’installer des Superchargeurs sur certains parkings de ses supermarchés. Celui Annecy constitue le site inaugural.

Les réseaux de bornes de recharge rapide font partie des enjeux majeurs pour garantir une expérience utilisateur digne de ce nom dans le domaine de la voiture électrique. Tesla l’a bien saisi. C’est pourquoi les Superchargeurs sont rapidement devenus une priorité, afin de couvrir le maximum de territoires possibles.

De ce fait, les clients Tesla sont en mesure de parcourir de longues, voire de très longues distances, sans se soucier de leur niveau d’électricité : puisque le réseau est dense, trouver un emplacement pour se charger est devenu un jeu d’enfant. Et pour renforcer cette stratégie, le groupe américain s’est allié avec l’enseigne Casino.

31 parkings

À vrai dire, Tesla rectifie ici justement sa stratégie à toute petite dose. L’idée n’est plus de s’arrêter à proximité d’une aire d’autoroute pour faire le plein d’électrons et patienter devant un film le temps d’une session, mais plutôt de brancher son véhicule durant ses courses alimentaires. Allier l’utile et le pratique, en somme.

De cette nouvelle alliance résulte le déploiement de Superchargeurs sur 31 parkings d’enseignes Casino. Dans un premier temps, et pour inaugurer ce projet, seul le site d’Annecy (Haute-Savoie) y aura droit d’ici cet été, nous apprend Le Parisien. Quatre autres magasins en profiteront ensuite en 2022, dans le quart sud-est de la France.

Mais c’est bel et bien l’année 2023 qui devrait accélérer les choses, puisque 27 autres stations verront le jour au niveau des supermarchés Casino. Il sera par ailleurs question de bornes V3, capables de délivrer une puissance maximale de 250 kW. C’est avec ce type d’infrastructure que les sessions de recharge s’écourtent énormément.

« Nous voulions développer les Superchargeurs, plus rapides et plus puissants et Tesla cherchait un partenaire pour se renforcer sur les grandes routes des vacances qui relient l’Europe du Nord, au sud de la France ainsi qu’à l’Espagne et à l’Italie », a déclaré Tina Schuler, directrice générale de Géant Casino.

Des bornes ouvertes à tous les véhicules ?

Et de poursuivre : « Les sites choisis seront facilement accessibles depuis les sorties d’autoroute et permettront également à nos clients de faire leurs courses le temps du chargement ». Un moyen aussi pour Casino de renforcer son « engagement en faveur du climat », marqué par l’installation de 500 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur les parkings et toitures de magasins.

Ces Superchargeurs seront-ils ouverts à tous au travers du programme pilote que mène actuellement Tesla en France ? La marque n’a donné aucune précision à ce sujet.

