Rassurez-vous : le prix de la recharge rapide ne vas pas augmenter partout

C'est officiel, le prix de la recharge n'augmentera pas chez Electra. Ce n'est pas vraiment le cas d'autres opérateurs, alors que l'électricité est en train de flamber.

Depuis quelques mois, le prix de l’électricité connaît une très forte hausse. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la guerre en Ukraine mais également la fermeture de nombreux réacteurs nucléaires. De quoi entraîner une baisse de la production, alors que la demande est quant à elle très importante, notamment à l’approche de l’hiver.

Des prix inchangés

D’après les chiffres du mois d’août, le MWh est alors affiché à plus de 1 000 euros, contre 85 euros en 2021. Une véritable flambée, qui se répercute logiquement sur le prix payé par les usagers de voitures électriques lors de la recharge. Néanmoins, la situation reste moins préoccupante qu’au Royaume-Uni, où le prix de l’électricité passe de 0,28 livre (environ 0,32 euro) à 0,52 livre (environ 0,61 euro).

Et c’est aussi valable pour la recharge à domicile, mais aussi sur les bornes rapides publiques. C’est bien simple, la plupart des opérateurs ont récemment annoncé une hausse de leurs tarifs. Sauf Electra. Dans un communiqué de presse, l’entreprise française confirme en effet que les prix resteront inchangés, au moins jusqu’à la fin de l’année. Le kWh est sera donc toujours affiché à 0,44 euro, quel que soit le type de borne, jusqu’à 300 kW. À titre de comparaison, Ionity facture 0,39 euro du kWh sur des bornes 50 kW et 0,69 € euros par kWh sur les bornes 350 kW.

Une hausse globale

Dans son communiqué, Electra souligne qu’elle est en mesure de maintenir ses prix, car « elle a anticipé et sécurisé sa fourniture d’énergie pour cette année« . De plus, les coûts de déploiement et d’exploitation des bornes sont faibles, ce qui permet également de proposer des prix accessibles. Ce n’est pas forcément le cas de ses concurrents, qui ont pour certains revus leurs tarifs à la hausse.

Allego par exemple, qui a annoncé il y a quelques jours une augmentation du prix de la recharge à partir du 7 octobre prochain. Il faudra alors compter 60 centimes du kWh sur les bornes 22 kW, 88 centimes pour celles de 50 kW et 98 centimes pour celles d’une puissance supérieure. De quoi rendre les trajets en voitures électriques plus coûteux que ceux en essence ou diesel !

Tesla vient aussi d’augmenter les prix de ses Superchargeurs, avec un kWh désormais facturé 67 centimes, contre 52 jusqu’alors, soit une hausse de 29 %. Un prix encore plus élevé pour les clients ne possédant pas un véhicule de la marque, qui doivent alors s’acquitter de 79 centimes par kWh. Il est toutefois possible de réduire les coûts en souscrivant à un abonnement mensuel.

