Pourquoi Renault va fabriquer des voitures électriques chinoises

L'usine de Renault à Busan, en Corée du Sud, reconnue pour sa capacité de production annuelle de 200 000 unités et sa haute qualité, devient le lieu où sera fabriquée le Polestar 4 du chinois Geely.

En lisant ce titre, vous vous dites ? Mais c’est quoi encore cette histoire ? On vous raconte. Récemment, lors des Polestar Day, un événement annuel clé pour la marque sino-suédoise Polestar, une annonce majeure a été faite. La marque a déclaré avoir franchi « la prochaine étape de la diversification de son empreinte industrielle ». Cette annonce n’est autre que le début de la production de la toute nouvelle Polestar 4, entièrement électrique, en Corée du Sud.

Le lieu choisi pour cette production n’est autre que l’usine autrefois nommée « Renault Samsung Motors ». Cette installation, ayant bénéficié d’une collaboration de 22 ans entre Renault et Samsung, a été rebaptisée, en 2022, en « Renault Korea Motors ». Cette usine n’est pas étrangère à la production de véhicules pour des marques chinoises ; en effet, depuis 2022, elle produisait déjà le Volvo XC40, appartenant au groupe chinois Geely. Vous suivez toujours ?

L’usine de Busan, réputée pour sa capacité et sa qualité, est prête à assumer ce nouveau défi. Elle est capable de produire jusqu’à 200 000 unités par an. Mais notez bien : ces Polestar 4, produits en Corée du Sud, ne seront pas destinés aux marchés européens ou américains, mais seront principalement vendus en Asie.

On connaît déjà le Polestar 4, puisque la marque sino-suédoise de voitures électriques appartenant au groupe chinois Geely, a présenté son quatrième modèle, le Polestar 4, lors du Salon de l’automobile de Shanghai. Ce SUV compact au style coupé est conçu pour rivaliser avec des modèles tels que le Tesla Model Y, le BMW iX3 et le Volvo C40.

Le Polestar 4 se distingue par son design, en particulier par l’absence de fenêtre arrière, aussi appelée lunette arrière. À la place, un écran haute définition situé dans le rétroviseur central affiche en temps réel les images capturées par une caméra montée sur le toit.

Renault-Geely, une alliance déjà en place

En juillet 2023, Renault et Geely ont déjà annoncé la création d’une coentreprise, détenue à parts égales, qui a pour objectif ambitieux de devenir leader mondial dans le développement, la production et la fourniture de groupes motopropulseurs hybrides et thermiques. Pas de 100 % électrique ici, il s’agit de la conception et la production de moteurs et batteries pour les futures voitures thermiques, hybrides et hybrides rechargeables des deux groupes.

Ainsi, Renault, début novembre 2023, a annoncé le lancement de huit nouvelles voitures d’ici à 2027, incluant plusieurs modèles électriques. Ces derniers seront basés sur une plateforme modulaire inédite, co-conçue avec Geely.