Pour mieux plaire en Chine, la nouvelle voiture électrique d’Audi se débarrasse d’un élément capital

Audi vient de lever le voile sur un tout nouveau concept-car annonçant la création de sa nouvelle marque de voitures électriques dédiée au marché chinois. La firme allemande fait disparaître ses anneaux et veut désormais miser sur une grande autonomie, une charge rapide et de nombreuses technologies pour regagner ses lettres de noblesse en Asie.

Crédit : Audi

Les constructeurs chinois sont très nombreux, et une part grandissante veut désormais aussi envahir le marché européen. Ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, mais qui a aussi pour effet de déstabiliser le marché. Ainsi, les ventes des marques « traditionnelles » pâtissent de cette concurrence, jugée déloyale par certains.

Audi veut envahir la Chine

Mais si les marques venues de l’Empire du Milieu occupent une place de plus en plus grande sur le Vieux Continent, certains constructeurs européens veulent désormais tenter leur chance en Chine. C’est par exemple le cas de Volkswagen, qui s’est associé avec Xpeng dans le développement de nouvelles voitures électriques, mais également d’Audi. L’entreprise a noué un partenariat avec IM Motors, qui va lui fournir des technologies pour ses futures voitures. Et elles profiteront notamment à une toute nouvelle marque, qui vient d’être dévoilée.

Crédit : Audi

Dans un communiqué, le constructeur basé à Ingolstadt annonce la création de sa nouvelle marque dédiée au marché chinois. Ne vous attendez pas à un nom asiatique, puisqu’il s’agit tout simplement d’AUDI. Mais petite subtilité, elle perd désormais ses anneaux, absents sur le concept qu’elle vient tout juste de présenter à Shanghai. Ce dernier ne fait pas non plus dans l’originalité pour le nom, puisqu’il a été baptisé Audi E Concept. Mais ce dernier n’est pas qu’un exercice de style, puisqu’il fait plutôt office de véritable démonstrateur du savoir-faire du constructeur allemand.

Ce dernier vise en effet à reprendre des couleurs sur le marché très concurrentiel en Chine, et veut montrer de quoi il est capable. Cela passe d’abord par le design, qui prend la forme non pas d’un SUV mais d’un grand break surélevé, qui mesure 4,87 mètres de long et 1,46 mètre de haut. Le style global se veut très futuriste et nous rappelle en fait ce que proposent déjà de nombreux constructeurs chinois, avec ces traits particulièrement épurés et cette signature lumineuse inédite.

Crédit : Audi

À l’arrière, le toit est très incliné et nous retrouvons des feux à LED prenant la forme d’un grand rectangle illuminé. Dommage, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été précisé pour le moment. À bord, le poste de conduite se veut particulièrement futuriste, puisqu’il arbore une immense dalle numérique, dont la diagonale n’a cependant pas encore été communiquée. Ce qui nous rappelle un peu la voiture électrique dévoilée en 2022 par le constructeur Aehra. Elle est alors composée d’un grand écran tactile et d’un combiné d’instrumentation numérique.

Un concentré de technologie

Le concept fait appel au système d’infodivertissement Audi OS et s’offre également un assistant virtuel grâce à l’intelligence artificielle. Mais pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce poste de conduite, qui se veut particulièrement technologique, afin de plaire à une clientèle chinoise friande de ce type de véhicule. En revanche, Audi (ou plutôt AUDI), nous donne un peu plus d’informations sur la fiche technique de ce concept, qui affiche une puissance de 570 kW, soit environ 774 chevaux, pour un couple de 800 Nm.

Crédit : Audi

Équipé d’une transmission intégrale, il réalise le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Il se dote également d’une batterie de 100 kW qui lui permet de parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 595 kilomètres une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes. C’est bien, mais sans plus, alors que la Tesla Model X affiche une autonomie de 625 kilomètres WLTP. Mais là où le concept fait fort, c’est sur la recharge, puisqu’il fait appel à une architecture 800 volts. De quoi récupérer 370 kilomètres en seulement 10 minutes.

Crédit : Audi

Conçu en Chine et pour la Chine, le concept devrait tout miser sur la technologie, et cela se voit notamment à la présence d’un capteur LiDAR sur le toit. De quoi autoriser la conduite autonome de niveau 2 ou 3.

Ce show-car annonce l’arrivée de trois voitures de série, avec lesquels AUDI espère chasser sur les terres de la jeune marque Avatr ou encore de Nio, entre autres. Rendez-vous en 2025 pour voir apparaître la première AUDI en Chine, qui ne sera cependant pas proposée en Europe.