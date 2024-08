Les voitures électriques chinoises d’Audi pourraient perdre un élément fondamental de la marque

Le constructeur allemand Audi aurait décidé de faire disparaître les quatre anneaux de ses voitures électriques qui seront développées et vendues en Chine. Ces derniers devraient être remplacés par un tout nouveau logo encore mystérieux.

Audi A6 Avant e-tron

Si les marques chinoises veulent envahir l’Europe, les constructeurs du Vieux Continent veulent quant à eux partir à l’assaut de l’Empire du Milieu. Parmi eux Audi, qui s’est récemment associé à IM Motors (marque faisant partie du groupe SAIC, propriétaire de MG) pour le développement de ses futures voitures électriques.

Un changement radical

Mais ce n’est pas tout, car la marque veut aussi accroître les ventes (pour l’instant très timides) de ses propres modèles sur ce marché très porteur. Et pour cela, elle semble prête à tout, et même à perdre une importante partie de son identité. En effet, l’agence de presse britannique Reuters nous informe qu’Audi aurait pour projet de faire disparaître ses célèbres anneaux. Pour mémoire, ces derniers sont apparus sur les modèles de la marque pour la toute première fois en 1932.

Ils représentent l’union entre les quatre constructeurs allemands qui s’étaient associés afin de rivaliser avec Volkswagen dans les années 30. Il s’agit pour rappel de DKW, Wanderer, Horch et Audi, bien que les trois premiers aient quant à eux totalement disparus, absorbés par la marque que l’on connaît désormais très bien. Si l’emblème a évolué au fil des décennies afin de se moderniser très légèrement, il n’a jamais réellement changé en profondeur, et est devenu un mythe à part entière.

Audi S6 e-tron Avant

Cela pourrait donc bientôt finir par changer, car Audi semble désormais prêt à se passer de ses fameux logos sur ses prochaines voitures. Mais rassurez-vous, cela ne concernera pas le marché français, ni même européen. En fait, seuls les véhicules commercialisés en Chine et développés avec SAIC seront touchés par cette nouvelle et étonnante stratégie.

Mais au fait, quelle est la raison de ce changement pour le moins radical ? Le constructeur allemand souhaiterait tout simplement faire évoluer son image de marque. Et ce alors que la concurrence avec les entreprises chinoises déjà bien implantées est de plus en plus rude.

De nombreux modèles attendus

Pour le moment, le constructeur allemand ne donne pas encore d’informations très précises sur ce qui attend les clients chinois au cours des prochains mois. On sait seulement que cette nouvelle gamme conçue par et pour la Chine est connue sous le nom de code « Purple », mais Audi ne dit pas réellement à quoi cela va correspondre.

Cependant, nous devrions rapidement finir par en savoir plus, puisque le nouveau logo choisi par le constructeur pourrait faire son apparition sur un premier concept-car qui devrait être révélé en novembre. Celui-ci pourrait préfigurer un inédit modèle de série, puisque la firme basée à Ingolstadt prévoit de lancer pas moins de neuf voitures électriques en Chine d’ici à 2030. Un sacré programme pour Audi, alors que les ventes du groupe Volkswagen sont en baisse sur ce marché.

Audi Q6L e-tron // Source : Audi

La firme allemande pourra également compter sur ses derniers modèles, dont le Q6L e-tron développé lui aussi pour la Chine (mais avec FAW), ainsi qu’une probable version rallongée de la toute nouvelle A6 électrique récemment dévoilée.

Le groupe Volkswagen n’en est pas à son coup d’essai en termes des partenariats avec des marques chinoises, puisque Volkswagen a signé de son côté un gros contrat avec Xpeng pour l’aider à développer deux voitures électriques pour la Chine.