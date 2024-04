Audi dévoile sa nouvelle voiture électrique avec une batterie XXL, la Q6L e-tron

Le marché chinois est devenu compliqué pour la voiture électrique avec l'arrivée en force des constructeurs locaux. Audi entend bien redéfinir sa stratégie en Chine et présente son Q6 e-tron en version longue avec une plus grosse batterie, et une autonomie revue à la hausse.

La grosse nouveauté cette année chez Audi, c’est l’arrivée du nouveau Q6 e-tron, un modèle que nous avons pu d’ailleurs approcher de près il y a quelques semaines. Ce cousin technique du Porsche Macan repose sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), la nouvelle plateforme haut de gamme du groupe Volkswagen.

En quelques mots, le Q6 e-tron commercialisé en Europe dispose d’une batterie d’une capacité de 100 kWh (94,9 kWh réellement utilisables) qui lui confère jusqu’à 625 km d’autonomie selon la norme WLTP.

L’architecture 800 volts est de la partie, avec une puissance maximale de 270 kW en courant continu, qui lui permet de récupérer 255 km d’autonomie en dix minutes de charge. Les deux moteurs électriques développent 280 kW (381 chevaux), lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h.

Une version allongée et avec une plus grosse batterie

En marge du Salon de Pékin, Audi présente la version rallongée de son Q6. Sobrement baptisé Q6L e-tron, le SUV aux anneaux gagne quelques centimètres en longueur, mais pas que. Il se positionne sur le segment « intermédiaire premium » en Chine, avec une longueur de 4,88 mètres, soit 11 cm de plus que notre Q6 européen, une largeur de 1,96 mètre et une hauteur de 1,69 mètre. Les 11 cm sont gagnés au niveau de l’empattement puisque celui-ci passe de 2,88 mètres en Europe à 2,99 mètres en Chine.

(exterior model) Static photo, Colour: Lilac Grey (exterior model) Static photo, Colour: Lilac Grey Static photo, Colour: Lilac Grey Static photo, Colour: Lilac Grey (exterior model) Detail, Colour: Lilac Grey Detail, Colour: Lilac Grey

Grâce à l’étirement de son empattement, le Q6L e-tron reçoit aussi une batterie lithium-ion plus grosse que son homologue européen. Ainsi, cette dernière passe de 100 kWh à 107 kWh. Elle est composée de 12 modules et 192 cellules prismatiques. Audi annonce d’ores et déjà plus de 700 km d’autonomie selon le cycle CLTC. Le cycle CLTC étant plus optimiste que le cycle WLTP européen, cela laisse présager un tout petit peu plus d’autonomie que le Q6 européen, sans doute autour de 650 km.

Au niveau des motorisations, il y a aussi quelques changements, puisque le Q6L e-tron sera disponible en propulsion avec un seul moteur électrique de 347 ch et une version quattro avec deux moteurs électriques de 469 ch.

Pour rappel, en Europe, nous n’avons pas le droit à la version propulsion. Du moins pour le moment, mais elle pourrait arriver pour adoucir les prix de ce modèle, très proches de son cousin technique au blason plus prestigieux, le Porsche Macan, puisque le Q6 e-tron commence en France à partir de 83 450 euros.

En Europe, le Q6 e-tron quattro développe 387 ch, pour 535 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est promis en 5,9 secondes. Le SQ6 e-tron, qui n’est pas proposé en Chine pour le moment, propose 517 ch et 820 Nm le temps d’un overboost. Dans ce cas, le 0 à 100 km/h est expédié en 4,3 secondes. Fatalement, l’autonomie en souffre un peu, passant à 598 km WLTP.

Plus technologique que notre version européenne

Au niveau des technologies embarquées, ce modèle sera aussi plus richement doté qu’en Europe. Audi présentera une gamme de fonctions d’aide à la conduite adaptées à la Chine, notamment l’assistant de conduite adaptatif Pro et l’assistant de stationnement Pro.

Basées sur un système de capteurs (comprenant des capteurs LiDAR, des caméras et des capteurs à ultrasons) et des technologies V2X, ces fonctions assisteront le conducteur dans des scénarios de conduite et de stationnement beaucoup plus larges que n’importe quel modèle Audi précédent.

L’autre nouveauté de la plateforme PPE citée plus haut, c’est une nouvelle architecture électronique, dénommée E³ – pour End-to-End Electronic Architecture.

Cinq ordinateurs, reliés par Ethernet, se répartissent l’ensemble des tâches de bord, de la connectivité à la conduite, en passant par les écrans ou la recharge. Une architecture promise comme étant connectée, évolutive (via des mises à jour OTA sans fil à distance) et sécurisée.

L’Audi Q6L e-tron et d’autres modèles destinés au marché chinois seront fabriqués dans une nouvelle usine à Changchun. La production du Q6L e-tron débutera fin 2024, et les livraisons aux clients débuteront en 2025. D’autres modèles suivront à partir de 2025 avec notamment la nouvelle Audi A6 e-tron qui aura sûrement le droit aussi à une version L en Chine.