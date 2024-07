Voici l’Audi A6 électrique : plus de 750 km d’autonomie et une recharge ultra rapide idéale pour traverser la France

Audi dévoile sa nouvelle voiture électrique : l’A6 e-tron, disponible en version Sportback (berline coupé) et Avant (break). Au programme : 757 km d’autonomie théorique avec une recharge ultra rapide et une consommation maîtrisée. Voici ce qu’il faut savoir sur cette voiture électrique conçue pour les longs trajets.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Audi fait partie du groupe Volkswagen, et n’a donc pas été épargnée par ses déboires dans le domaine du logiciel et de la voiture électrique. Les retards s’accumulaient, mais 2024 semble marquer la fin de la disette : après la présentation du Q6 e-tron en mars et de la profonde mise à jour de l’e-tron GT en juin, c’est au tour de l’Audi A6 e-tron de voir le jour.

La mythique berline de la gamme s’offre ainsi une inédite version 100 % électrique, et s’accompagne de sa traditionnelle version break, l’A6 Avant e-tron. Ces deux versions avancent des chiffres impressionnants, aussi bien en autonomie qu’en vitesse de recharge et en performances, et s’annoncent être de redoutables concurrentes des BMW i5 et i5 Touring. Voici leurs caractéristiques.

Style : une voiture électrique aérodynamique et sophistiquée

Un aérodynamisme remarquable

Pour ce passage à l’électrique, l’A6 e-tron « berline » gagne l’appellation « Sportback », synonyme chez Audi d’un profil typé coupé. Cette A6 Sportback e-tron, puisque c’est son nom complet, ne déroge pas à la règle et s’offre une chute de toit beaucoup plus douce, faisant quasiment disparaître la malle classique d’un profil de berline « traditionnelle ».

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Un parti pris qui soigne l’élégance de l’Audi électrique, mais aussi son aérodynamisme. Pour le coup, l’ensemble de la carrosserie est impliqué pour atteindre un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,21. Un score remarquable, toutefois battu par les ténors du secteur, comme l’Aion Hyper GT (0,19), la Mercedes-Benz EQS (0,20), ou la Tesla Model S Plaid (0,208).

Audi a pourtant mis les petits plats dans les grands, avec une face avant optimisée, comprenant une calandre active et des rideaux d’air, tandis que les soubassements gagnent en étanchéité et que les jantes font tout pour diminuer les perturbations. La marque reprend même les rétroviseurs caméra du Q8 e-tron dans une nouvelle génération – espérons simplement que le rendu soit meilleur dans l’A6 que dans le SUV.

Un style dans les derniers canons, des optiques très travaillées

Pour le reste, cette A6 e-tron Sportback est un beau gabarit, avec 4,93 m de long (dont 2,95 m d’empattement) pour 1,92 m de large et 1,49 m de haut. Comparée à la génération actuelle, la longueur est similaire mais l’empattement, la largeur et la hauteur progressent tous de 3 cm.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Le style reprend les codes des dernières Audi électriques, avec la calandre « Single Frame » pleine surplombant un masque noir, les inserts noirs en bas des flancs permettant de dynamiser le profil et d’illustrer les batteries, sans oublier les « quattro blisters », ces larges épaulements permettant d’asseoir la voiture.

Quant aux projecteurs, ici aussi, l’A6 électrique reprend les codes du Q6 e-tron et en met plein les yeux. À l’avant, les phares principaux (pouvant recevoir la technologie matricielle) sont presque cachés dans le masque, mettant en valeur les phares de jour comprenant une multitude de LED, offrant huit éclairages personnalisables.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

À l’arrière, on passe à l’OLED, avec dix panneaux différents et 450 segments au total, capable d’interagir avec les usagers de la route derrière la voiture en cas de danger via des pictogrammes dédiés. Ah, et les anneaux du logo peuvent dorénavant s’illuminer.

Habitacle : des écrans sous Google Automotive et de l’espace

Une planche de bord truffée d’écrans

À bord de cette Audi A6 e-tron, on retrouve aussi l’inspiration du Q6 e-tron, notamment au niveau de la planche de bord, qui peut recevoir jusqu’à cinq écrans : un ensemble incurvé OLED regroupant des compteurs numériques de 11,9 pouces derrière le volant, et un écran tactile central de 14,5 pouces, pouvant être agrémenté en option d’un écran passager de 10,9 pouces et des écrans pour les rétrocaméras sur les contre-portes.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Les écrans de la planche de bord tournent sous Google (Android) Automotive, de quoi donner accès à un catalogue d’applications et à des mises à jour à distances en continu. L’assistant vocal peut également compter sur ChatGPT pour enrichir ses résultats. Ah, et une vision tête-haute est aussi disponible, reflétant les informations de conduite sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur.

De l’espace et un toit vitré opacifiant

L’ambiance à bord est assurée par un éclairage d’ambiance sophistiqué, une sono Bang & Olufsen de 20 haut-parleurs, des couleurs et matières largement personnalisables, mais aussi grâce à un toit vitré à cristaux liquides pouvant s’opacifier à la demande et selon des zones indépendantes.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Un équipement qui commence à se développer, puisqu’on l’a déjà vu chez Volkswagen, Porsche, Zeekr ou même Renault, mais auquel le Q6 e-tron n’a étonnamment pas droit.

Audi A6 Sportback e-tron Audi A6 Sportback e-tron

Quant à l’espace à bord, l’allongement de l’empattement dégage de la place pour les jambes des occupants arrière, tandis que le coffre (à hayon) annonce 502 litres, auxquels s’ajoutent 27 litres à l’avant (le fameux frunk). Un volume étonnamment en retrait par rapport à la génération actuelle (530 litres), mais supérieur aux 490 litres de la BMW i5, par ailleurs privée de frunk.

Batterie, autonomie, recharge : l’artillerie lourde

Parlons désormais des soubassements de cette Audi A6 e-tron Sportback. Après de nombreux retards de développement (notamment dus aux déboires de Cariad, la filiale de Volkswagen dédié aux logiciels), la plateforme PPE (Premium Platform Electric) est enfin prête, et l’A6 électrique, après le Q6 e-tron et le Porsche Macan, peut enfin en profiter.

Deux motorisations au lancement

À son lancement, cette A6 électrique sera proposée en deux motorisations : la Performance et la S6. L’Audi A6 e-tron Performance a droit à un seul moteur à l’arrière de 367 ch (270 kW), faisant d’elle une propulsion. Le 0 à 100 km/h est expédié en 5,4 s, et la vitesse maximale est fixée à 210 km/h.

Audi S6 Sportback e-tron // Source : Audi

Quant à la S6 e-tron, elle fait honneur à son blason en s’équipant d’un second moteur, de quoi faire de cette berline performante une 4 roues motrices. La puissance grimpe à 503 ch (370 kW), pouvant même pousser jusqu’à 550 ch (405 kW) le temps d’un overboost. Conclusion : le 0 à 100 km/h descend à 3,9 s et la vitesse max grimpe à 240 km/h.

D’autres motorisations verront le jour début 2025 : une version e-tron « tout court » de 285 ch (210 kW) pour l’entrée de gamme, (0 à 100 km/h : 6,0 s), et une version e-tron quattro, avec deux moteurs, mais bridés à 428 ch (315 kW / 0 à 100 km/h : 4,5 s). Quant à la célèbre RS6, bonne nouvelle : elle est aussi dans les cartons, mais sans aucun détail pour le moment.

Une autonomie à rallonge, des recharges express

Qui dit grande voiture dit souvent grande batterie. L’Audi A6 électrique n’y échappe pas, et récupère la batterie de 100 kWh bruts (dont 94,9 kWh utiles) du Q6 e-tron. Mais là où le SUV ne dépasse pas les 639 kilomètres d’autonomie selon le cycle mixte WLTP, l’A6 e-tron Performance tire les bénéfices de son aérodynamisme soigné en annonçant jusqu’à… 757 kilomètres !

Audi S6 Sportback e-tron // Source : Audi

Une valeur qui n’est pas encore homologuée, et donc à prendre avec quelques pincettes, mais les résultats définitifs devraient s’en rapprocher. C’est en tout cas un excellent résultat. Chez BMW, la grande i7 doit se « contenter » de 624 km WLTP, et la VW ID.7 Pro S s’arrête à 702 km WLTP avec une batterie de 86 kWh utiles.

Seules deux voitures électriques vendues en Europe la dépassent : la Mercedes-Benz EQS arrive à 821 km grâce à une énorme batterie de 118 kWh, ainsi que la Lucid Air, qui grimpe à 792 km, mais qui n’est pas vendue en France et dotée d’une batterie de 118 kWh.

Audi S6 Sportback e-tron // Source : Audi

Quant à la S6 e-tron, son pedigree plus sportif et son moteur supplémentaire grèvent fatalement l’autonomie, mais annonce tout de même 676 km (ici aussi en attente d’homologation).

L’autre avantage majeur de la plateforme PPE, c’est son architecture 800 volts, permettant des recharges express. L’Audi A6 e-tron devient donc capable d’accepter jusqu’à 270 kW de puissance, de quoi passer de 10 à 80 % en 21 minutes – ou de rajouter jusqu’à 310 kilomètres d’autonomie en 10 minutes.

Audi S6 Sportback e-tron // Source : Audi

Le système de recharge sous 400 volts est également repris : dans ce cas (lorsque vous vous branchez sur un Superchargeur Tesla, par exemple), la batterie se divisera en deux blocs de 400 volts, de quoi limiter les pertes. La puissance maximale est logiquement divisée par deux (135 kW, donc), mais les temps de charge restent très acceptables, avec un 10 à 80 % effectué en 30 minutes environ.

La consommation est vraiment contenue, puisqu’Audi annonce une consommation (WLTP, qui prend en compte les pertes d’énergie liées à la recharge) mixte à partir de 14 kWh / 100 km. Elle grimpe à 17 kWh / 100 km selon les roues et les options, et même jusqu’à 17,4 kWh / 100 km en version S6.

Prix et disponibilité

Si Audi lève le voile aujourd’hui sur cette A6 électrique, il faudra encore un peu patienter pour en profiter : Audi annonce une ouverture des commandes en octobre 2024, avec des premières livraisons entre 2024 et tout début 2025.

L’Audi A6 Sportback e-tron débutera à 66 500 euros en France en version « d’entrée de gamme » avec la batterie de 83 kWh et « autour de 105 000 euros » pour la S6 Sportback e-tron. Pour le break (Avant), il faudra rajouter 1 500 euros.

A6 e-tron A6 e-tron performance A6 e-tron quattro S6 e-tron Puissance 285 ch 367 ch 428 ch 550 ch (overboost) 0 à 100 km/h 6,0 s 5,4 s 4,5 s 3,9 s Batterie (kWh) 83 100 100 100 Autonomie (provisoire) 610 km 757 km 700 km 676 km Commandes Début 2025 Octobre 2024 Début 2025 Octobre 2024 Prix A partir de 66 500 € Environ 80 000 € Jusqu’à 91 500 € Environ 105 000 €

En face d’elle se trouvera la Volkswagen ID.7, qui débute à 59 990 euros en berline pour 613 km d’autonomie (61 690 euros pour la version à 702 km WLTP) et 58 990 euros pour sa version break, baptisée Tourer (62 390 euros pour la grosse batterie).

Audi A6 Avant e-tron / Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

La BMW i5, affichée à partir de 76 200 euros avec 582 km d’autonomie (77 700 euros pour l’i5 break) et la Mercedes-Benz EQE (à partir de 69 900 euros pour 645 km WLTP) risquent en revanche de tirer la langue face à cette nouvelle venue, qui s’annonce être une des voitures électriques les plus à même de tracer la route sur (très) longues distances.

Une promesse que nous ne manquerons pas de tester prochainement lors d’un essai routier.