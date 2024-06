702 km d’autonomie pour la nouvelle Volkswagen ID.7 électrique : mais à quel prix ?

Au lancement de l'ID.7, Volkswagen avait annoncé une version dotée d'une autonomie de plus de 700 km. Celle-ci est désormais disponible à la commande, dès 61 690 euros. Une voiture électrique à grande autonomie, qui est également accompagnée de la version la plus performante, dénommée GTX. Voici leurs caractéristiques.

Chez Volkswagen, la gamme électrique est particulièrement bien fournie. Au sommet de cette gamme culmine l’ID.7, une berline à l’autonomie intéressante. La seule version qui était commercialisée jusqu’ici, à savoir le modèle « Pro », annonce 615 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP avec une batterie de 77 kWh utiles (82 kWh bruts) déjà présente sur le reste de la gamme ID.

Une petite rallonge pour passer le cap des 700 km

Pour aller encore plus loin, Volkswagen a présenté une nouvelle version baptisée « Pro S » avec un nouvel accumulateur de 86 kWh utiles (91 kWh bruts) qui permet de dépasser les 700 km d’autonomie… sur la berline uniquement, avec 702 km WLTP. Le break doit se contenter de 683 km WLTP, une valeur déjà respectable.

Autre nouveauté : une puissance de charge de 200 kW en courant continu, contre 170 kW pour la variante Pro que nous avons essayée. Cette ID.7 Pro S repose toujours sur une architecture 400 volts et non 800 volts comme certaines de ses concurrentes, comme la Ioniq 6 par exemple, ce qui explique cette puissance de charge encore un peu « limitée ». En termes de puissance, rien ne bouge, puisqu’elle développe 286 ch et 545 Nm de couple.

Modèle Prix (€) Autonomie (km) Batterie (kWh nets) Consommation WLTP (kWh / 100 km) ID.7 Pro 59 990 613 77 14,2 ID.7 Pro S 61 690 702 86 13,8 ID.7 Tourer Pro S 62 390 683 86 14,2 ID.7 Tourer GTX 75 000 574 86 16,9

Les ID.7 Pro S et ID.7 Tourer Pro S, disponibles uniquement en finition Life Max, débutent à partir de 61 690 euros pour la berline et 62 390 euros pour le break. C’est 1 700 euros de plus que la version Pro avec la même finition, pour 83 kilomètres d’autonomie supplémentaire.

La version « sportive » aussi de la partie

Pour ceux qui désirent un peu plus de puissance et qui n’ont pas forcément besoin d’autant d’autonomie, une version GTX est aussi maintenant disponible à la commande. Elle se dote également de la batterie de 86 kWh nets.

Ses deux moteurs électriques lui permettent de développer 340 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,5 s. Elle est disponible à partir de 75 000 euros en France, et uniquement en break. Au niveau de l’autonomie, elle est homologuée à 574 km WLTP.

La concurrence commence à être rude sur ce segment, notamment chez les premium, avec la BMW i5 Touring eDrive40, elle aussi pourvue de 340 ch, et avec une autonomie annoncée entre 489 à 560 km. Elle démarre à 77 700 euros.

Chez Mercedes, l’EQE en version 350+ avec 292 ch peut-être une bonne alternative, avec 687 km d’autonomie et un prix débutant à 81 250 euros. Puis il y a toujours la Tesla Model S Dual Motor, dont la puissance est inconnue, qui démarre à 92 990 euros avec 634 km d’autonomie, mais avec une dotation d’équipements bien plus fournie de série.