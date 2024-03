Voici la voiture électrique la plus alléchante de Volkswagen : de quoi faire oublier les SUV avec sa batterie XXL

Volkswagen lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique, un peu particulière. Il s'agit de la Volkswagen ID.7 Tourer GTX. En d'autres termes, une voiture au format break, dotée de la motorisation la plus puissante (et la plus efficiente) disponible chez Volkswagen. Avec, en prime, la plus grande batterie disponible. De quoi faire oublier les SUV ? Et pourquoi pas.

On connaît déjà la Volkswagen ID.7 : la grande berline 100 % électrique du constructeur allemand avec sa grande autonomie. On connaît aussi la Volkswagen ID.7 Tourer : la version break, 100 % électrique également, avec un coffre immense, de quoi faire passer les SUV pour de petites voitures.

Mais voilà qu’une nouvelle version fait son apparition : la Volkswagen ID.7 Tourer GTX. Si vous avez bien suivi, il s’agit d’un break 100 % électrique. L’appellation GTX désigne une version hautes performances, que ce soit au niveau du moteur, mais aussi de la batterie. Une appellation que l’on connaît déjà avec les SUV électriques ID.4 GTX et ID.5 GTX.

Un moteur de plus pour le 4MOTION

On commence par le vif du sujet : les performances de cette nouvelle voiture. Elle embarque le nouveau moteur AP550 de 210 kW (286 ch), sur le train arrière, comme sur la version classique, mais également le moteur AKA150 sur l’essieu avant. Ce dernier développe 80 kW (109 ch), portant le total à 250 kW (340 ch). C’est 40 kW (54 ch) de plus que sur l’ID.7 plus « civilisée ».

La bonne nouvelle, c’est que ce surplus de puissance est presque indolore sur la consommation d’énergie. En effet, le second moteur (sur l’essieu avant), est de type asynchrone à aimant permanent. Lorsqu’il est en veille (par exemple, à vitesse stabilisée), il n’ajoute quasiment aucune consommation électrique.

Lorsque les conditions sont réunies, le second moteur entre en scène, faisant de l’ID.7 Tourer GTX une voiture à transmission intégrale baptisée Dual-Motor 4MOTION. De quoi améliorer la tenue de route, d’autant plus que les trains roulants ont été retravaillés pour l’occasion, avec notamment l’arrivée de barres stabilisatrices renforcées, la suspension DCC reparamétrée et un mode sport ESC.

Petit bonus : l’excès de puissance permet de tracter jusqu’à 1 400 kg (contre 1 000 kg sur la version propulsion).

Une nouvelle batterie pour l’autonomie

L’autre bonne nouvelle, c’est que la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer GTX est livrée avec une batterie d’une capacité supérieure à celle de la version classique Pro. On passe ainsi de 77 à 86 kWh de capacité nette (et 91 kWh brut au lieu de 82 kWh). Malheureusement, le constructeur allemand n’annonce pas l’autonomie, mais il y a fort à parier qu’elle sera en hausse face à la version dotée de la batterie plus petite.

On estime une autonomie d’au moins 650 km sur le cycle d’homologation mixte WLTP. Pour rappel, l’ID.7 Tourer Pro S, pas encore disponible, dotée de la même batterie, mais d’un seul moteur (AP550), annonce jusqu’à 685 km d’autonomie théorique.

La recharge n’est pas en reste, avec une puissance maximale de 200 kW. Ce qui permet, selon le constructeur allemand, de faire le plein de 10 à 80 % « nettement sous la barre des 30 minutes« .

Un design légèrement revu

Comme toute GTX qui se respecte, cette ID.7 Tourer intègre de nouveaux pare-chocs redessinés, de nouvelles jantes en aluminium de 20 pouces ainsi que des logos « VW » illuminés à l’avant et à l’arrière du véhicule. Comme ce qui se fait déjà aux États-Unis sur certains modèles de la marque. Des jantes spéciales de 21 pouces seront disponibles par la suite.

L’intérieur est également légèrement différent de la version plus sage, avec des sièges spécifiques, dotés d’un monogramme GTX perforé sur les dossiers, des surpiqûres rouges sur le volant, et des liserés rouges un peu partout.

Pour le reste, la voiture reprend l’intégralité des caractéristiques techniques et options du break en version Pro. On trouve donc cet immense coffre (605 à 1 714 litres selon la disposition des sièges), le fameux toit panoramique « magique » Smart Glass ainsi que de nombreuses aides à la conduite permettant d’annoncer une conduite semi-autonome de niveau 2.

Prix et disponibilité

Pour le moment, on ne connaît pas encore le prix. Mais il devrait être assez salé. Pour rappel, l’ID.7 Tourer Pro et sa batterie de 77 kWh démarre à partir de 58 990 euros en France.

Les préventes sont annoncées pour le printemps, sans plus de précisions. Le plus étonnant dans tout cela, c’est que Volkswagen n’a pas encore levé le voile sur l’ID.7 berline en version GTX. On attend pourtant cette dernière depuis de nombreux mois.