Volkswagen ridiculise les moteurs thermiques avec ces deux nouvelles voitures électriques à l’autonomie XXL

Volkswagen lève le voile sur deux nouvelles versions de sa voiture électrique compacte ID.3. Voici les Volkswagen ID.3 GTX et GTX Performance. Au programme : beaucoup de puissance, et un record d'autonomie pour l'ID.3 grâce à une nouvelle batterie.

Après l’ID.7 Tourer GTX, Volkswagen dévoile deux nouvelles versions de sa voiture électrique la plus abordable : les ID.3 GTX et ID.3 GTX Performance. Le sigle GTX est ici lourd de sens, puisqu’il permet à l’ID.3 de devenir une véritable bombinette, dans la veine de la Golf GTI thermique. Mais avec beaucoup moins de pollutions, et moins de bruit également.

Deux versions décoiffantes

Techniquement, la Volkswagen ID.3 GTX reprend la base de la gamme ID.3, mais en intégrant le tout nouveau moteur AP550 que l’on retrouve sur l’ID.7, et sur la nouvelle Cupra Born VZ XL. Il permet à la voiture de revendiquer une puissance de 210 kW (286 ch), et même 240 kW (326 ch) dans la version GTX Performance.

Ce qui permet d’annoncer un 0 à 100 km/h réalisé en 5,6 à 6 secondes selon la version. Mais surtout, Volkswagen précise que le couple dépasse « la force motrice des moteurs V6 turbo Volkswagen les plus puissants« . L’un des cadres de l’entreprise allemande va même plus loin en ajoutant que « la nouvelle ID.3 GTX Performance est pour moi l’équivalent électrique de notre voiture compacte sportive emblématique : la Golf GTI Clubsport« . Ça, c’est dit !

Dans les deux cas, le couple grimpe à 545 Nm. La vitesse est bridée à 180 km/h pour la GTX et 200 km/h pour la GTX Performance.

Les trains roulants évoluent également, avec des barres stabilisatrices renforcées et une direction progressive adaptée à cette version. De série, on retrouve la régulation adaptative des trains roulants DCC avec le DCC Sport pour améliorer la tenue de route.

Une autonomie de 600 km

La bonne nouvelle, c’est que ces nouvelles ID.3 GTX troque la batterie de 77 kWh nette (82 kWh brut) pour un pack de 79 kWh de capacité nette (84 kWh de capacité brute). Sachant que le moteur électrique AP550 est le plus efficient de chez Volkswagen, on peut s’attendre à une autonomie élevée.

Et c’est le cas, puisque le constructeur prévoit une autonomie d’environ 600 km sur le cycle mixte WLTP. Nous aurons plus de précisions lorsque la voiture aura passée l’homologation. À titre de comparaison, l’actuelle ID.3 dotée d’un pack de 77 kWh annonce une autonomie théorique de 573 km.

Précisons que c’est la première fois qu’une voiture électrique GTX intègre un seul moteur et non pas deux moteurs, comme c’est le cas avec la nouvelle ID.7 Tourer GTX. Deux moteurs auraient permis d’augmenter la puissance, mais aussi de proposer une transmission intégrale. Difficile toutfois de faire tenir deux moteurs dans la petite ID.3.

Pour la recharge, Volkswagen annonce une puissance maximale de 175 kW, permettant de faire le plein d’électrons, de 10 à 80 %, en 26 minutes avec une borne de recharge rapide.

Un design sportif

Version GTX oblige, le design extérieur de la voiture évolue. On trouve des pare-chocs avant spécifiques avec une nouvelle entrée d’air. Deux feux de jours font également leur apparition en partie basse. Deux jantes de 20 pouces seront également disponibles. Les bas de caisses ont été redessinés, tout comme la partie arrière qui accueille un diffuseur.

À l’intérieur, on continue avec l’esprit GTX. Déjà, on a affaire à un tout nouvel écran central d’infotainement, de 12,9 pouces. Un écran qui arrive sur le reste de la gamme ID.3 (au lieu de 12 pouces depuis le restylage). Surtout, la barre physique avec les touches de la climatisation est désormais rétroéclairée (plus pratique dans le noir…).

Comme sur l’ID.7 Tourer GTX, on retrouve des surpiqures rouges un peu partout dans l’habitacle et notamment sur les sièges, un volant multifonctions sportif dédié et des surfaces que l’on ne retrouve pas sur les autres finitions.

La grande question, c’est de savoir si cette version est 4 ou 5 places. Rappelons en effet que l’ID.3 avec la grande batterie de 77 kWh est uniquement disponible en version 4 places, contrairement à sa cousine de che Cupra.

Prix et disponibilité

Volkswagen n’a pas encore communiqué le prix et la disponibilité des ID.3 GTX et ID.3 GTX Performance. Mais il faut s’attendre à un tarif tournant autour des 47 000 euros. Sa cousine, la Cupra Borne VZ XL sera lancée au troisième trimestre 2024 et sera disponible à la commande à partir du mois de juin en France. Ce qui nous donne quelques indices pour ces ID.3.