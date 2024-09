Volkswagen : bonne nouvelle pour le prix de la plus performante des ID.3 électriques

Quelques mois après avoir présenté la version GTX Performance de son ID.3, Volkswagen ouvre désormais les commande avec un prix de départ de 47 990 euros. Elle aura le droit au bonus « sous conditions de remise ».

La Volkswagen Golf GTI est, et a globalement toujours été, dans l’imaginaire collectif, la digne représente des compactes sportives. En France, la Renault Mégane R.S. est venue jouer les trouble-fête, au Japon, la Honda Civic Type R a fait de même, mais la Golf a toujours eu cette aura particulière dans la gamme des voitures sportives.

La Golf GTI est encore vendue en France malgré les normes et les taxes, et Volkswagen compte bien faire perpétuer cette gamme, peut-être d’ailleurs bientôt en électrique. Mais pour le moment, les sportives électriques chez Volkswagen, ça ne parle pas à grand monde puisqu’elles s’appellent GTX, et en plus elles sont dans la gamme ID.

Volkswagen a même reconnu qu’il faudrait une gamme identifiable pour vendre plus de voitures électriques à l’avenir, ce qui pourrait amener à la disparition prochaine de la gamme GTX au profit du label GTI, mais en électrique, tout comme l’arrêt de la gamme ID., pour passer à la Golf ou encore la Polo et le Tiguan électrique.

Mais nous n’y sommes pas encore, et Volkswagen vient d’annoncer l’ouverture des commandes de la plus puissante des ID.3, à savoir la version GTX Performance. Celle-ci débute à partir de 47 990 euros, soit 1 000 euros au-dessus du seuil du bonus fixé à 47 000 euros. Mais rassurez-vous, Volkswagen précise que ce modèle sera soumis à des remises, donc le prix tournera davantage autour de 42 990 euros une fois le bonus et la remise (sans doute de 990 euros pour entrer dans le spectre du bonus) déduit.

La Volkswagen ID.3 GTX Performance en quelques chiffres

Volkswagen a installé un nouveau moteur dans l’ID.3 GTX, l’APP550, qu’on a découvert sur l’ID.7 et qui en train d’arriver sur le reste de la gamme.

Au programme : 326 ch (240 kW) pour un couple inchangé de 545 Nm par rapport à la version GTX classique de 286 ch, de quoi gagner 0,3 seconde sur l’exercice du 0 à 100 km/h (6,6 secondes) et titiller les 200 km/h de pointe contre 180 km/h pour la GTX normale.

Cette ID.3 GTX Performance ne se contente pas d’introduire un nouveau moteur dans la gamme de la compacte, elle fait aussi laboratoire roulant pour une nouvelle batterie. Celle-ci dispose d’une capacité utile de 79 kWh (contre 77 kWh maximum auparavant), et peut se recharger à des puissances allant jusqu’à 185 kW (165 kW max pour la batterie 77 kWh).

Résultat : passer de 10 à 80 % de batterie prend 26 minutes. Une batterie qui devrait remplacer celle de 77 kWh sur l’ensemble des versions d’ici 2025.

Le nouveau moteur qui consomme moins couplée à une batterie de plus grande capacité, cela donne forcément une autonomie en hausse. Effectivement, cette ID.3 GTX Performance annonce 594 km selon le cycle mixte WLTP, soit seulement 8 km de moins que la version GTX classique.

Quelques ajustements cosmétiques

En complément de la finition GTX, la version GTX Performance offre la peinture métallisée de série, mais également le Pack Confort, comprenant la navigation avec planificateur d’itinéraire intégré, le volant chauffant, la climatisation bi-zone ou encore le chargeur à induction.

À l’intérieur, on retrouve également la sellerie bi-matière ArtVelours GTX avec sièges électriques chauffants et massants Top Sport, le système son Harman Kardon, ainsi que l’affichage tête-haute.

Cette finition GTX Performance dispose également de série d’un pack Sport DCC pour une tenue de route améliorée et un comportement plus dynamique, associé aux nouvelles jantes 20 pouces noires de série.