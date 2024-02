La voiture électrique de Cupra évolue en profondeur : une Volkswagen ID.3 encore plus puissante, avec 570 km d’autonomie

Après environ trois ans de bons et loyaux services, la voiture électrique Cupra Born se met à jour, avec une nouvelle version VZ. Au programme, une puissance accrue, des performances un poil décevantes et une plus grosse batterie permettant d'augmenter légèrement l'autonomie pour la cousine de la Volkswagen ID.3. L'intérieur a légèrement été revu.

Cousine technique de la Volkswagen ID.3, la Cupra Born ne s’est jamais vraiment différenciée de son homologue allemande, notamment en matière de performances, avec des motorisations très similaires. C’est plutôt étonnant compte tenu du fait que Cupra, qui est une jeune marque dérivée de Seat, joue à fond la carte du dynamisme et de la sportivité, en misant sur des produits à cheval entre l’univers des généralistes et du premium.

Cupra est aujourd’hui l’une des marques les plus rentables du groupe Volkswagen. La Born n’est pas forcément le porte-étendard de ce succès, ce rôle étant plutôt réservé aux Formentor et ses motorisations thermiques et hybrides. Pourtant, Cupra compte bien capitaliser sur son image dynamique en proposant une nouvelle itération de sa berline compacte électrique, plus sportive.

Vraiment sportive ? Plutôt dynamique

Voici donc la nouvelle Cupra Born VZ, pour « Veloz », ce qui signifie « rapide » en espagnol. Sous son capot, elle abrite un groupe motopropulseur électrique capable de délivrer 325 chevaux et un couple de 545 Nm. Contre 204 ch et 310 Nm de couple pour l’ancienne version. Est-ce qu’il s’agit du nouveau moteur AP550 ?

Pourtant, « Veloz », elle ne l’est pas trop, puisque les performances ont l’air somme toute assez banales pour une voiture électrique de 325 ch. La marque annonce 5,7 secondes pour l’exercice du 0 à 100 km/h (des petites GTI moins puissantes font tout aussi bien, voire mieux) et 200 km/h en vitesse de pointe. À comparer avec les 7,2 secondes et les 160 km/h de l’ancien modèle.

D’un point de vue technique, les ingénieurs ont revu la suspension afin de la rendre légèrement plus ferme. À l’arrière, la Cupra Born VZ est équipée de nouveaux amortisseurs et de nouveaux ressorts associés à des réglages optimisés des amortissements avant ainsi qu’à de nouvelles barres antiroulis. De quoi rendre le comportement de la voiture plus dynamique, mais aussi plus confortable en améliorant la filtration des aspérités de la route.

Tout pour le style ?

Sur le plan esthétique, la Cupra Born VZ se distingue par l’ajout de deux nouvelles jantes en alliage de 20 pouces, ainsi que des détails distinctifs tels que le logo VZ et deux nouveaux coloris : Vert Esterel (uniquement pour la version VZ) et Noir Minuit.

À l’intérieur, l’ambiance sportive est palpable avec l’introduction de nouveaux sièges Cup Bucket de série, plutôt esthétiques et qui sont vraiment bien intégrés à l’ambiance plus sportive de la voiture. Les palettes au volant permettent de contrôler facilement le système de récupération d’énergie au freinage, et rappelleront peut-être de bons souvenirs à ceux qui jouaient de la palette pour passer les rapports sur leurs anciennes voitures thermiques. Les temps changent, les plaisirs aussi.

La Born VZ bénéficie d’un nouveau système d’infodivertissement avec un écran de 12,9 pouces (+0,9 pouce par rapport à la Born actuelle) et inclut une nouvelle barre tactile rétro-éclairée, qui permet de régler directement la climatisation et le volume. C’est le même système que l’on trouve sur la Volkswagen ID.3 restylée.

Une autonomie plutôt intéressante pour une voiture dynamique

Et en termes d’autonomie, qu’est-ce que ça donne ? Contrairement aux performances, c’est plutôt pas mal pour un véhicule annoncé comme sportif. La Born VZ est capable de parcourir jusqu’à 570 km sur une seule charge selon les données de Cupra, celles en cours d’homologation n’ayant pas été communiquées. Elles devraient être un poil plus basse, le cycle WLTP étant généralement moins généreux que les constructeurs.

La batterie a, elle aussi, été améliorée et offre désormais une capacité nette de 79 kWh (+2 kWh). À titre de comparaison, l’actuelle Cupra Born VZ XL dispose d’une autonomie de 549 km en cycle mixte WLTP. Ce qui laisse présager une consommation à peu près similaire, malgré la hausse de la puissance.

La batterie peut être chargée à domicile à l’aide d’une wallbox en courant alternatif de 11 kW, ou sur une borne de recharge rapide en courant continu de 170 kW permettant de passer de 10 à 80 % en 30 minutes. Même si la voiture n’a que trois ans, elle commence déjà à « souffrir » de son architecture un poil vieillissante en matière de recharge, la plupart des concurrentes, notamment asiatiques, faisant mieux à ce niveau.

Plus technologique que sportive

En matière de sécurité et de confort, la Cupra Born VZ est équipée d’une gamme complète de fonctionnalités d’aide à la conduite comme le Travel Assist qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec le Lane Assist. De plus, grâce aux informations issues du cloud, cette nouvelle version bénéficie aussi d’améliorations sur des routes mal balisées. Tout cela s’accompagne de la fonction d’aide au changement de voie lorsque vous conduisez sur autoroute.

La nouvelle fonction Remote Park Assist permet au conducteur de terminer les manœuvres à l’aide de son smartphone. De la même façon, le système Trained Parking Assist permet au véhicule d’apprendre à se garer dans des endroits habituels en enregistrant les caractéristiques et la trajectoire du véhicule sur une carte. Notons également la présence du Side Assist pour une protection renforcée face aux véhicules se trouvant dans l’angle mort ou qui approchent rapidement.

Cette belle Born puissante vous intéresse ? Elle sera lancée au troisième trimestre 2024 et sera disponible à la commande à partir du mois de juin en France. Les prix n’ont pas été annoncés, mais on imagine qu’elle devrait démarrer sous les 47 000 euros.

L’actuelle Cupra Born VZ XL est disponible à partir de 39 990 euros (hors bonus écologique de 4 000 euros), ce qui fait d’elle l’une des voitures électriques dotées du meilleur rapport autonomie / prix du marché. Elle a troqué le moteur de 204 ch pour celui de 230 ch (de l’ancienne version VZ) avec la récente baisse de prix.