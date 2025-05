La cousine de la Volkswagen ID.3 devient encore plus abordable avec cette nouvelle version

Cupra dévoile une toute nouvelle version de sa Born, avec un prix affiché à partir de 37 390 euros, compatible bonus écologique. La voiture électrique espagnole devient ainsi moins chère que sa cousine, la Volkswagen ID.3.

Crédit : Cupra

Le prix des voitures électriques reste encore un sujet de discorde pour les automobilistes. À vrai dire, c’est ce point qui dissuade de nombreux conducteurs de passer à cette motorisation, qui possède pourtant de réels atouts. D’autant plus que si le tarif des autos a grimpé au cours des dernières années, c’est loin d’être uniquement de la faute de cette motorisation.

Une nouvelle version plus abordable

Mais au fil des années, les constructeurs commencent tout doucement à revoir à la baisse le prix de leurs véhicules. De nouveaux modèles et de nouvelles versions plus accessibles voient le jour dans les gammes. On pense par exemple à la Citroën ë-C3, qui démarre à moins de 25 000 euros hors bonus écologique, mais pas seulement. Car Cupra veut aussi suivre cette stratégie, même si la politique tarifaire reste un peu différence. Car le positionnement demeure nettement plus haut de gamme.

Néanmoins, cela commence un peu à changer. Car voilà que la firme basée en Espagne, à quelques kilomètres de Barcelone, vient de lever le voile sur une nouvelle version de sa Born. Dans un communiqué tout juste publié, elle annonce l’arrivée d’une déclinaison plus abordable de sa compacte électrique.

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Celle-ci, qui prend le nom de One est désormais affichée à partir de 37 390 euros. Jusqu’à présent, l’entrée de gamme était représentée par la version V, qui démarre quant à elle à partir de 40 990 euros.

Un sacré écart donc pour cette cousine de la Volkswagen ID.3, qui démarre quant à elle à 39 990 euros dans sa variante Pro dotée de la même batterie de 59 kWh. Un atout pour la Born, qui affiche une puissance généreuse de 204 chevaux et qui annonce une autonomie de 428 kilomètres selon le cycle WLTP.

C’est quasiment la même chose que sur la Volkswagen, qui annonce quant à elle 434 kilomètres en cycle mixte. Born comme ID.3 se rechargent de 10 à 80 % en seulement 24 minutes, à une puissance maximale de 165 kW en courant continu. Elles sont dotées d’un chargeur embarqué de 11 kW pour le courant alternatif.

À noter que la nouvelle Cupra Born One peut également être choisie en location longue durée, pour un loyer mensuel à partir de 359 euros par mois. Un tarif valable avec un apport de 4 345 euros, pour un contrat sur 37 mois et 30 000 kilomètres. Ce prix inclut le bonus écologique de 4 000 euros et 345 euros de prime CEE.

Une dotation complète

Mais alors, à quoi les clients ont-ils le droit en optant pour la Cupra Born One d’entrée de gamme ? À vrai dire, la dotation est plutôt satisfaisante sur cette déclinaison, qui s’offre de nombreux équipements de série. On peut notamment citer les feux à LED, les jantes de 19 pouces, les sièges baquet en textile recyclé, les radars de stationnement avant et arrière ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Mais ce n’est pas tout, car la compacte électrique rivale de la Renault Mégane E-Tech inclut d’autres technologies.

Cupra Born // Source : Cupra

Parmi elles, les feux de route automatiques, l’ouverture et le démarrage sans clé de même que l’aide au maintien dans la voie et le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes. De plus, Cupra précise qu’il est aussi possible d’opter pour deux packs d’option supplémentaires. Le premier est le pack Techno, qui intègre l’alarme, le chargeur à induction, les vitres arrière surteintées et l’ouverture sans clé. Le second est baptisé Pack Pilot L et fait surtout la part belle à la sécurité sur la route.

Ce dernier inclut notamment le Travel Assist, qui est en fait un assistant de conduite semi-autonome de niveau 2. Il comprend aussi la caméra à 360 degrés, le Park Assist avec fonction mémoire, l’alerte de trafic arrière et latéral, ainsi que l’Exit Warning.