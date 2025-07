Pourquoi faut-il s’intéresser aux nouveaux PC X 50 de MSI ? (et à leur réduction de 600 euros)

MSI a lancé ses soldes d’été. Au programme, des machines récentes (très récentes même) à prix réduit. L’occasion de mettre la main sur un PC de jeu équipé d’une RTX 50 sans y laisser toutes ses économies.

Vector 16 HX AI // Source : MSI

Performances au top, chauffe et consommation maîtrisées, fonctionnalités IA développées : les RTX 50 mobiles sont de sortie et les promesses faites par Nvidia semblent avoir été tenues. Il n’en fallait pas plus à MSI pour mettre à jour les différentes gammes de PC présentes dans son catalogue et proposer des machines capables non seulement de faire tourner les jeux les plus gourmands sans sourciller, mais aussi briller dans le domaine de l’IA ou la création.

Des machines polyvalentes pensées pour tous les besoins, mais aussi tous les budgets, surtout en cette période de soldes estivales. Le constructeur a en effet décidé de faire baisser le prix de quelques-unes de ses références, avec des réductions importantes pouvant aller jusqu’à 600 euros.

Notre sélection PC MSI RTX 50 en promotion :

le Katana 15 HX à 1 499 euros au lieu de 2 099 euros ;

le Vector 16 HX AI à 2 199 euros au lieu de 2 699 euros ;

le Pulse 16 AI à 1 299 euros au lieu de 1 699 euros.

Pourquoi choisir un PC de jeu équipé d’une RTX 50 ?

Choisir un PC portable équipé d’une RTX 50, c’est bien évidemment choisir une machine équipée d’un GPU puissant, capable d’assurer un haut niveau de performance dans la plupart des tâches qui lui sont confiées. Mais ce n’est pas là le seul atout de cette génération de cartes graphiques. Car au-delà de la puissance pure, Nvidia a très largement retravaillé l’architecture de ses GPU mobiles avec pour ambition d’améliorer le fonctionnement des machines dans lesquelles ils sont installés. Des améliorations qui sont pour la plupart rangées derrière l’appellation Max-Q.



Max-Q désigne plusieurs technologies qui visent à optimiser de nombreux éléments cruciaux dans un PC portable, comme la gestion de la température, l’affichage, le fonctionnement des logiciels et même le couple CPU – GPU. De quoi obtenir des gains de performance évidemment, mais aussi sur le plan de l’autonomie ou de la chauffe grâce à des technologies comme le Power Gating, la gestion intelligente des fréquences d’horloge ou le DLSS 4 (qui ne sert donc pas qu’en jeu).

Autre atout dans la manche des RTX 50 mobiles : les performances IA. La nouvelle architecture employée par ces GPU (Blackwell), couplée à l’écosystème logiciel développé par Nvidia au fil des années, permet d’obtenir des GPU capables de développer une puissance de calcul suffisante pour gérer la plupart des tâches IA. Que ce soit pour améliorer la qualité de vos jeux (via le DLSS4 ou le Frame Generation) ou bien faire tourner un modèle d’Intelligence Artificielle en local, les PC équipés de RTX de série 50 constituent un excellent choix.

Quel PC MSI RTX 50 choisir ?

MSI Katana 15 HX : une configuration compacte, mais efficace

Ce n’est pas parce que le Katana 15 HX possède un format compact qu’il ne renferme pas une fiche technique tournée vers la puissance. Car derrière ce châssis 15 pouces et sa dalle IPS Full HD (144 Hz) se cache non seulement un Intel Core i7 14650HX, mais aussi une GeForce RTX 5070 et 16 Go de RAM. De quoi faire tourner à la perfection la plupart des jeux récents en 1080p et se permettre d’activer quelques options graphiques gourmandes.

Une puissance assez impressionnante qui est parfaitement domptée par MSI, qui a installé sur cette machine sa technologie CoolerBoost 5. Deux ventilateurs et des caloducs en cuivre viennent dissiper les excès de chaleur pour conserver une température constante et éviter les baisses de performances.

Katana 15 HX // Source : MSI

Habituellement proposé aux alentours de 2 099 euros, le Katana 15 HX bénéficie actuellement d’une jolie ristourne de 600 euros qui fait descendre son prix à 1 499 euros.

MSI Vector 16 HX AI : jouez à tout ce que vous voulez comme vous le voulez

Vous vous moquez d’avoir un (très) grand écran et préférez investir dans un PC tourné vers la puissance ? Le Vector 16 HX AI a de quoi vous intéresser. Ce modèle troque en effet une dalle 18 pouces pour un modèle IPS 16 pouces QHD+ qui dispose, elle aussi, d’un taux de rafraîchissement à 240 Hz pour une fluidité optimale en toute circonstance. Petit bonus, la couverture à 100 % du gamut DCI P3 qui fera le bonheur des professionnels de l’image grâce à un rendu des couleurs très fidèles.

Mais la véritable bonne surprise de ce modèle se trouve sous le capot, car outre la présence d’un Core Ultra 7 255HX, c’est surtout une GeForce RTX 5070 Ti 12 Go que l’on retrouve. Une carte graphique aux performances haut de gamme qui permet à cette machine d’être parfaitement adaptée à du jeu en 2K. Ajoutez à cela la présence de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To pour obtenir un résultat très solide, idéal pour les gamers les plus exigeants.

Vector 16 HX AI // Source : MSI

Pendant les soldes d’été, ce PC portable bénéficie d’une réduction de 500 euros qui lui permet de passer à 2 199 euros au lieu de 2 699 euros. Les joueurs seront aussi ravis d’apprendre que pour tout achat de cette machine avant le 31 juillet, il sera possible d’obtenir deux jeux gratuitement : Civilization VII et Dying Light The Beast.

Gaming ou productivité : découvrez les soldes estivales MSI

Les PC équipés de RTX 50 sont un tantinet hors budget pour vous ? Aucun problème, MSI propose des offres sur de nombreux modèles un peu plus anciens. L’occasion de faire baisser la facture (parfois de manière assez conséquente) et troquer un poil de puissance contre un tarif (beaucoup) plus abordable. C’est par exemple le cas du Pulse 16 AI.

Pulse 16 AI // Source : MSI

Ce PC issu de la génération précédente de machine MSI reste tout à fait compétitif avec une fiche technique assez riche et un prix des plus raisonnable. Proposé à 1 299 euros (au lieu de 1 699 euros), il embarque un CPU Intel Core Ultra 7 155H et une GeForce RTX 4070 8 Go. 16 Go de RAM, un stockage SSD de 512 Go, ainsi qu’un écran IPS QHD+ de 16 pouces (lui aussi avec 240 Hz de taux de rafraîchissement) viennent compléter cette configuration solide, efficace, et assez polyvalente.

Au-delà des offres sur les PC de jeu, MSI propose des réductions sur de nombreuses autres machines de son catalogue. Que vous recherchiez un PC pour vous accompagner au quotidien, pour travailler ou encore une console de jeu (avec la MSI Claw), vous pourrez sûrement trouver ce qu’il vous faut à prix réduit.