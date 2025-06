Test du MSI Strike 600 Silent : un clavier silencieux qui manque d’options

Le clavier gaming MSI Strike 600 Silent est un modèle filaire au format classique et au design affirmé. Avec son châssis en métal couleur argenté et son éclairage RGB puissant, il se distingue nettement de ses concurrents directs, généralement plus sobres.

Surtout, il se positionne comme un clavier mécanique silencieux, grâce au travail acoustique réalisé sur le châssis et surtout à ses interrupteurs Kailh Midnight Pro Silent. Il profite par ailleurs de touches multimédias dédiées et s’accompagne du MSI Center pour personnaliser son fonctionnement.

Ce nouveau clavier est proposé au prix conseillé de 100 euros, qui le positionne ainsi comme un clavier de milieu de gamme et sur un segment très concurrentiel.

Fiche technique

Un design particulier, mais pas nouveau

MSI se veut prudent avec ce nouveau clavier. En conséquence, le Strike 600 Silent reprend le même châssis que le Vigor GK71 testé il y a plus d’un maintenant. Le clavier se compose donc toujours d’un châssis en plastique, surmonté d’une plaque en métal qui lui apporte de la rigidité. Une conception classique donc, mais toujours avec un design particulier si cher à MSI.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En effet, cette plaque supérieure est biseautée, en relief et même cerclée du plastique du châssis par endroit. Des choix esthétiques qui donnent au Strike 600 un aspect assez unique sur le marché actuel. Si on peut lui préférer des modèles concurrents plus sobres, il ne manque donc pas de personnalité et reste particulièrement bien assemblé, tout en se montrant parfaitement rigide.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

MSI n’a cependant pas jugé bon de fournir de repose-poignets avec le Strike 600 Silent, alors qu’il était bien présent dans la boîte du GK71. Dommage. Pour le reste, il s’agit toujours d’un clavier plein format, qui profite en plus de boutons dédiés aux contrôles multimédias. Ceux-ci sont accompagnés d’une molette cliquable de réglage du volume.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les interrupteurs Kailh s’installent donc directement sur la plaque supérieure et sont chapeautés par des keycaps en plastique ABS de forme octogonale. Tous les caractères sont correctement découpés et profitent ainsi du puissant éclairage RGB intégré aux interrupteurs. On y retrouve également de nombreuses fonctions secondaires accessibles grâce à la touche « Dragon » qui fait ici office de touche « Fn ».

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Enfin, le Strike 600 Silent dispose d’un système de passage de câble sous son châssis. Celui-ci permet de faire « sortir » le câble USB tressé (non amovible) du clavier à gauche, à droite ou au centre. Il est aussi possible d’y faire courir le câble d’un casque filaire, sans que cela affecte la stabilité du clavier. Des pieds escamotables permettent quant à eux d’ajuster l’inclinaison du clavier.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sur ce point d’ailleurs, il est vraiment regrettable que MSI ne fournisse pas de repose-poignet sur ce modèle. En effet, la hauteur du châssis rend l’utilisation rapidement inconfortable sans ajouter de repose-poignet. Nous conseillons donc d’être vigilant sur ce point si vous souhaitez ménager vos articulations.

Une frappe agréable avec des interrupteurs tactiles silencieux

MSI équipe le Strike 600 Silent d’interrupteurs Kailh Midnight Pro Silent, en version tactile sur notre modèle. Ces switches ont des caractéristiques plutôt classiques avec une force d’activation nécessaire de 45 g, atteignant 55 g au point d’activation, lui-même situé à environ 1,9 mm. La course totale du switch est de 4 mm. Ces interrupteurs sont par ailleurs pré-lubrifiés en usine.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

À l’usage, le point tactile est particulièrement léger sous le doigt et se ressent finalement plus à la remontée qu’à la descente. Comme sur d’autres claviers silencieux, on ressent un léger manque le réactivité, qui ne permet pas toujours d’actionner les touches aussi rapidement qu’on le souhaiterait.

En revanche, le clavier se montre vraiment agréable à utiliser grâce à son silence et à l’absence de bruits parasites issus du châssis. En rédaction, c’est un régal, même si je suis plutôt amateur des interrupteurs linéaires. Cet aspect tactile peut également poser un problème pour les jeux les plus exigeants, surtout si on lui ajoute le léger manque de réactivité des interrupteurs.

En clair, le Strike 600 Silent est un bon clavier à tout faire, mais il ne répondra pas forcément aux exigences des titres les plus nerveux et où la réactivité est indispensable.

Des fonctionnalités trop limitées

De retour sur le MSI Center pour configurer tous les aspects du Strike 600. Cette fois-ci, nous n’avons eu aucune difficulté à faire reconnaitre le clavier par l’application (à la différence de la souris Versa 300, voir notre test). L’interface est toujours aussi pauvre et l’application fait toujours pâle figure face à celles proposées par la concurrence.

Ici, on dispose de deux modules distincts. D’un côté, via Mystic Light, l’éclairage RGB du clavier peut être personnalisé en détail grâce à de nombreux effets, tout en permettant un ajustement précis de l’illumination. L’applicatif permet aussi une interconnexion avec certains jeux, ainsi qu’avec d’autres solutions d’éclairage tierces.

Côté fonctionnalités, on est proche du néant. La seule chose proposée par l’application est la création de macros, à associer aux touches de notre choix. Et… c’est tout. Aucune réattribution simple des touches, pas de réglages secondaires via la touche « Dragon », pas de personnalisation de la molette… MSI a fait au plus simple. C’est d’autant plus triste que cela deux ans que l’application est dans cet état. Notons tout de même que trois profils peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne du clavier.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier se rattrape grâce aux nombreuses fonctions accessibles directement depuis les raccourcis intégrés. Ainsi, il est possible d’ajuster complètement l’éclairage RGB grâce à la touche « Dragon ». On profite aussi de raccourcis multimédias et de quelques autres fonctions classiques sans avoir à utiliser le MSI Center.

Prix et disponibilité du clavier MSI Strike 600 Silent

Le clavier MSI Strike 600 Silent est disponible au prix conseillé de 100 euros.