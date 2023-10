Test MSI Vigor GK71 Sonic : un clavier lumineux et réactif

Toujours plus réputée pour ses ordinateurs que ses périphériques, MSI continue le développement de sa gamme de claviers avec le Vigor GK71 Sonic. Son nom donne le ton puisqu’il est équipé d’interrupteurs extrêmement réactifs et qui pourraient faire la différence.

Le clavier gamer MSI Vigor GK71 Sonic est un modèle filaire au format classique qui met l’accent sur les performances de ses interrupteurs mécaniques. La marque se rapproche par ailleurs de Roccat en équipant le clavier de touches translucides qui mettent ainsi particulièrement en avant l’éclairage RGB.

En dehors de ces deux attributs, le GK71 s’accompagne d’un repose — poignet en similicuir et se dote d’une molette de contrôle du volume ainsi que de classiques boutons dédiés aux contrôles multimédias. Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 110 euros, un tarif relativement raisonnable sur un marché où la tendance est franchement à la hausse.

Un design qui sort de l’ordinaire

Dès la sortie de la boîte, le Vigor GK71 Sonic étonne par son design affirmé qui mêle des teintes grises à des touches translucides du plus bel effet. MSI a toujours été à contre-courant ses géants du secteur en termes de design et ce clavier respecte cette « tradition » à merveille.

Le châssis est logiquement composé d’une pièce principale en plastique sur laquelle est installée une plaque en métal gris qui lui assure une bonne rigidité. Quelques découpes présentes sur la partie supérieure laissent le plastique du châssis se prolonger pour apporter un peu plus de cachet à l’ensemble. Les interrupteurs mécaniques sont logiquement installés à même cette plaque métallique et ne sont cependant pas amovibles.

Véritables éléments marquants de ce clavier, les capuchons des touches sont translucides (mais légèrement fumés) sur leurs tranches et diffusent joliment l’éclairage RGB des interrupteurs, eux aussi translucides. Le rendu est vraiment convaincant et beaucoup plus soigné que ce que l’on retrouve sur la gamme Vulkan de Roccat. Assez logiquement, avec un tel style, il faudra se contenter de touches en ABS.

L’agencement classique du GK71 s’accompagne ici de touches multimédias dédiées et d’une étonnante molette de contrôle du volume en plastique peu qualitatif. Étonnante du fait qu’elle peut au choix être actionnée par le dessus ou par la tranche du clavier. Un choix de conception inhabituel qui perturbe à l’utilisation puisque selon la méthode d’actionnement, le sens naturel de montée/descente du volume est contre-intuitif et source d’erreur.

Passé ces quelques tâtonnements futiles, on apprécie tout particulièrement le repose-poignet fourni dans la boîte. Il propose un revêtement en cuir synthétique agréable et très bien rembourré. Seul regret, et pas des moindres : il n’est ni aimanté ni fixé au clavier et se désolidarisera donc dès que le clavier est déplacé sur le bureau.

L’angle du clavier peut également être ajusté à l’aide des deux pieds escamotables présents tout le châssis. Ces derniers se déploient d’ailleurs latéralement, ce qui évite qu’ils ne se replient trop facilement lors du replacement du clavier sur le bureau.

La connectique est assurée par un câble USB tressé non amovible. Malgré son fonctionnement filaire, le GK71 ne dispose pas de port USB pass through qui aurait pu avoir du sens pour une souris sans-fil par exemple. Dommage. Les câbles trouveront par ailleurs leur chemin sous le clavier puisqu’il dispose de gouttières permettant de les router proprement.

Des interrupteurs particulièrement réactifs et bruyants

S’il était à l’origine doté d’interrupteurs linéaires relativement classiques, cette nouvelle version du GK71 se voit dotée de switches « Sonic Blue » conçus par Kailh. Il s’agit donc d’interrupteurs tactiles et « audibles » (cliky). Leur course totale de 3,5 mm associée à une force d’activation nécessaire de 45 g ne les fait pas réellement sortir de l’ordinaire et c’est finalement plutôt la position du point d’activation qui change ici la donne.

En effet, celui-ci est positionné à seulement 1,4 mm, ce qui rend ces interrupteurs très (très) réactifs, à tel point qu’il est même possible d’enregistrer la frappe sans déclencher le bump tactile. Ils demanderont par ailleurs un léger temps d’adaptation pour être maîtrisés et autant dire que les fautes de frappe seront légion lors des premières heures d’utilisation.

Pour autant, c’est un clavier qui se montre agréable à utiliser, pour peu que l’on supporte son bruit et que l’on soit adepte des interrupteurs tactiles. Il conviendra logiquement aux joueurs en quête de réactivité et s’adaptera parfaitement à de la rédaction pure, comme ce test qui a logiquement été entièrement rédigé avec le GK71. La faible résistance des switches permet par ailleurs d’améliorer la réactivité tout en limitant la fatigue après de longues sessions d’utilisation.

MSI Center et son interface… douteuse

Le Vigor GK71 s’accompagne de la suite logicielle MSI Center, qui se divise en deux modules distincts pour le paramétrage du clavier. L’interface de l’application est franchement datée et fait pâle figure si on la compare à la concurrence, aussi bien en termes d’interface que de fonctionnalités.

C’est simple, la personnalisation des fonctionnalités se résume à une attribution de macros, enregistrables directement dans l’interface. Aucune liste de fonctions prédéfinies n’est présente et la seule possibilité de réattribuer une touche est d’enregistrer une macro dédiée.

Le clavier est un peu plus généreux en ce qui concerne son éclairage RGB qui pourra être personnalisé avec différents effets. Une fonction de synchronisation de l’éclairage avec certains jeux est aussi proposée, de même que le fonctionnement de concert avec d’autres solutions d’illumination RGB. Sur une note plus légère, Mystic Light intègre également un contrôle par la voix grâce à différentes commandes préconfigurées. Pourquoi pas…

Si le clavier intègre bien trois profils dans sa mémoire interne et dans lesquels il est possible de naviguer à l’aide d’un raccourci, il est impossible de les associer à des jeux ou des applications. Impossible donc d’effectuer une bascule automatique en fonction du cas d’usage.

Pour aller plus loin, quelques raccourcis, principalement dédiés à la gestion de l’éclairage, sont accessibles à l’aide de la touche « Dragon ». Sans changer réellement la donne en termes de fonctionnalité, ils ont le mérite d’être présents et d’offrir une personnalisation supplémentaire.

Prix et disponibilité du clavier MSI Vigor GK71 Sonic

Le clavier MSI Vigor GK71 Sonic est disponible au prix conseillé de 110 euros.