Test MSI Versa 300 Wireless : une souris gamer sans-fil pour moins de 30 euros

La souris gamer MSI Versa 300 Wireless est un modèle sans-fil d’entrée de gamme qui semble, sur le papier, avoir tous les atouts pour convaincre les joueurs au budget serré. Au menu : à peine 60 g sur la balance, une triple connectivité (2,4 GHz, Bluetooth et filaire) et une forme symétrique.

Elle dispose également d’un éclairage RGB très discret, de plusieurs boutons personnalisables et d’un capteur optique d’entrée de gamme et normalement destiné aux souris dédiées à la bureautique. C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique son prix très (très) agressif de seulement 30 euros.

À un tel tarif, elle n’a tout bonnement aucune concurrence. Son capteur optique reste néanmoins le gros point noir de sa fiche technique et risque de ne pas suffire pour les jeux les plus exigeants. C’est ce que nous allons essayer de voir dans ce test complet.

Fiche technique

Une souris sobre qui s’inspire des meilleures

La Versa 300 Wireless ne brille pas par son originalité. Au contraire, la souris se montre particulièrement sobre, comme les autres modèles de la marque déjà passés entre nos mains. Il s’agit ici d’une souris symétrique, mais pas ambidextre puisqu’elle ne dispose de boutons supplémentaires que sur sa tranche gauche.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sa forme rappelle fortement la G Pro X de Logitech, de même que son gabarit. Si vous êtes à l’aise avec le modèle phare de Logitech, vous serez tout aussi à votre aise avec la Versa 300. Le plastique utilisé par MSI est comme souvent assez moyen et donne un aspect très « jouet » à la souris. Un ressenti déjà bien appuyé par le poids plume de cette dernière qui pèse seulement 60 g.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La prise en main est cependant améliorée par la présence de motifs texturés sur les deux côtés du châssis, là où certains modèles concurrents sont plutôt livrés avec des grips autocollants. Ce motif en relief se retrouve d’ailleurs sur la molette. Celle-ci manque de précision et ses crans ne sont franchement pas assez marqués. Elle a néanmoins l’avantage d’être très silencieuse et de profiter d’un clic bien marqué.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En plus des deux clics principaux, la Versa 300 dispose d’un bouton supplémentaire, positionné derrière la molette, et de deux boutons latéraux, sur la tranche gauche. Le pouce s’y positionne naturellement, mais on aurait apprécié une démarcation plus franche entre ces derniers afin d’assurer le clic du bon bouton dans les moments critiques.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le logo de la marque, positionné sur l’arrière du châssis, est parfaitement invisible lorsque la souris est éteinte. En effet, il s’agit du seul élément lumineux (et RGB) de la Versa 300. Enfin, on retrouve sous la souris les trois patins en PTFE, un commutateur d’alimentation et un logement dédié au dongle USB.

Triple connectivité et autonomie moyenne

Malgré son prix attractif, la Versa 300 de MSI propose une bonne polyvalence grâce à sa triple-connectivité. Elle est ainsi utilisable en sans-fil 2,4 GHz (via son adaptateur), en Bluetooth ou en filaire. Le tout, avec une autonomie annoncée de 50 heures. Nous n’avons rencontré aucune difficulté lors de notre test des différents modes de connexion. La liaison s’est toujours montrée stable et aucune déconnexion n’a été à déplorer.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La déception vient surtout de l’autonomie de cette Versa 300 Wireless, probablement mesurée en Bluetooth et potentiellement sans éclairage RGB. De notre côté, en 2,4 GHz, éclairage RGB activé, la souris tient difficilement plus d’une semaine avec une utilisation quotidienne de 5 à 8 heures. Sans être véritablement mauvaise, cette autonomie est tout simplement moyenne.

Des performances très moyennes pour une souris gaming

Il est logique pour un constructeur de faire certaines concessions sur un produit aussi accessible. Ici, c’est semble-t-il le capteur qui a été le plus impacté puisque MSI a doté la Versa 300 d’un modèle plutôt dédié aux souris bureautiques. Il s’agit en l’occurrence du PAW3104DB-TXDT de PixArt capable d’atteindre nativement 4 000 DPI, avec une vitesse de 45 IPS et qui supporte les accélérations jusqu’à 15 g. Sur le papier, c’est un capteur absolument pas taillé pour un usage gaming poussé.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Après quelques semaines d’utilisation, les choses ne sont pourtant pas si terribles. En usage bureautique, il n’y a réellement rien à redire sur les performances de la Versa 300 Wireless qui remplit parfaitement son rôle. Il en va de même pour les jeux peu exigeants comme les RPG ou les jeux de gestion, où le capteur fera parfaitement l’affaire dans l’immense majorité des cas.

Sur les FPS compétitifs et autres titres plus exigeants, le capteur sera nécessairement limitant. Ses caractéristiques techniques ne lui permettent pas de répondre aux exigences des joueurs confirmés. Sans rendre la souris inutilisable sur ces titres, le capteur n’offre pas assez de précision et est incapable d’encaisser correctement les mouvements brusques et inhérents à ces jeux.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En clair, pour du jeu occasionnel ou sur des titres « doux », la Versa 300 Wireless pourra se montrer intéressante. En revanche, si vous visez le monde de l’esport et le jeu-vidéo compétitif, il faudra se tourner vers un modèle doté d’un capteur plus performant.

Un MSI Center très capricieux

La personnalisation de la souris s’effectue grâce à l’application MSI Center, disponible uniquement sur le Microsoft Store. Cette dernière nous a donné beaucoup de fil à retordre pour le test de la Versa Wireless puisqu’il nous a été tout simplement impossible de l’utiliser. Nous avons essayé sur trois ordinateurs différents et, entre les problèmes de droits et les fois où la souris n’est tout simplement pas détectée, difficile de nous faire un avis concret sur la solution. Nous avons contacté MSI à ce sujet et ne manquerons pas d’actualiser cette partie du test.

En attendant d’avoir des images du MSI Center, voici un chaton // Source : ChatGPT

En reprenant nos tests historiques sur les souris MSI et comme l’application ne semble pas réellement avoir évolué, nous confirmons qu’elle permet d’ajuster la sensibilité du capteur, tout en permettant la personnalisation des boutons de la Versa. L’éclairage RGB est également modifiable grâce au module Mystic Light. Le tout, dans une interface franchement pas moderne. MSI a encore beaucoup de travail à faire sur ce point.

À noter qu’il paraît possible de définir la sensibilité du capteur sur des valeurs supérieures à ce qu’il est techniquement capable de fournir. On parle ici d’interpolation et ce n’est pas une bonne chose. Ainsi, nous vous recommandons de toujours rester sur des valeurs comprises dans les spécifications d’origine du capteur, donc 4 000 DPI max ici.

Prix et disponibilité de la souris MSI Versa 300 Wireless

La souris MSI Versa 300 Wireless est disponible au prix conseillé de 30 euros.