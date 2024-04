Test Razer Viper V3 Pro : un sans-faute pour cette souris haut de gamme

À peine six mois après avoir dévoilé la Viper V3 HyperSpeed, Razer rend disponible une version « Pro » de sa souris eSport. Sans révolutionner la recette déjà convaincante, la marque lui apporte des améliorations substantielles, mais peu visibles tant qu’on ne l’a pas eue en main.

La souris gamer Razer Viper V3 Pro est un modèle haut de gamme qui s’adresse aux joueurs les plus exigeants. Reprenant la même forme que sa cousine « HyperSpeed », cette nouvelle mouture s’améliore sur presque tous les points possibles. Au menu : un nouveau capteur optique, de nouveaux interrupteurs, une batterie rechargeable, un poids plume et un nouvel agencement pour ses patins.

Elle est par ailleurs fournie avec le dongle HyperPolling, qui était jusque-là une option et qui lui permet d’être utilisée à une fréquence d’interrogation de 8 000 Hz en sans-fil. Si la version HyperSpeed pouvait être considérée comme un modèle accessible, cette version Pro reprend sa place en haut de la gamme Razer, avec un prix conseillé de 180 euros. Un tarif qui reste élevé, mais finalement plutôt en phase par rapport à ses concurrentes.

Des nouveautés peu visibles au premier coup d’œil

En termes de design et si vous connaissez déjà la Viper V3 HyperSpeed, vous n’aurez aucune mauvaise surprise. En effet, la version Pro arbore la même coque que sa prédécé-sœur (vous l’avez ?). Nous avions d’ailleurs salué la forme réellement convaincante de celle-ci et maintenons cet avis puisque la Viper V3 Pro se révèle toujours très confortable une fois au creux de la main. D’autant qu’elle ne pèse plus que 54 g, soit environ 30 de moins que son homologue, alors qu’elle utilise 85 % de plastiques recyclés, plus lourds que les matériaux traditionnels.

La Viper V3 Pro est une souris symétrique qui propose une coque bombée juste ce qu’il faut. Perdant l’aspect plat des générations précédentes de la Viper, elle se rapproche d’une G Pro X Superlight 2 tout en conservant un aspect moins « rond ». Le revêtement en plastique doux est toujours aussi agréable, même si potentiellement problématique pour les mains moites. Probable raison pour laquelle Razer fournit désormais un kit de grips adhésifs dans la boite.

Les deux clics principaux, concaves à leurs extrémités, abritent dorénavant une nouvelle génération d’interrupteur optique qui les rend un peu plus réactifs, avec surtout un bruit d’actionnement plus raisonnable. La molette est prétendument plus tactile et fiable, mais à l’usage, la différence par rapport au modèle de l’année dernière est imperceptible.

En revanche, le bouton DPI qui l’accompagnait a maintenant été relégué sous la souris. Deux boutons supplémentaires sont idéalement placés sur la tranche gauche de la souris. Ces derniers tombent très bien sous le pouce et procurent une bonne réactivité, même si la sensation procurée est là encore un peu différente si on les compare à ceux du modèle précédent.

Comme de nombreuses autres références axées sur les performances et l’eSport, la Viper V3 Pro fait totalement l’impasse sur l’éclairage RGB. Même la molette n’en profite pas et le seul élément lumineux prend la forme d’une discrète LED d’état, positionnée entre les deux clics principaux, à l’avant de la souris. Elle permettra de connaitre la sensibilité choisie, ainsi que l’état de la batterie.

C’est en jetant un œil sous la souris que l’on découvre les plus gros changements opérés par Razer sur sa Viper. À commencer par les deux imposants patins PTFE. Le capteur optique est désormais installé en position centrale (centrale avant sur le modèle précédent) et le commutateur d’alimentation a maintenant été remplacé par un unique bouton permettant aussi la bascule entre les différents niveaux de sensibilité. On note également l’absence de la trappe accueillant la pile, puisque ce nouveau modèle fonctionne à présent sur batterie.

La Viper V3 Pro ne dispose pas non plus d’emplacement pour son dongle USB puisqu’elle fonctionne avec l’imposant adaptateur HyperPolling qu’il parait difficile de pouvoir stocker dans la souris. Ce dernier s’accompagne d’un câble USB tressé et amovible, qui permettra au passage de charger la batterie de la souris.

8 000 Hz en sans-fil et sans surcout

La liaison sans-fil est donc assurée par l’adaptateur HyperPolling, fourni dans la boite et permettant à la Viper 3 Pro de profiter d’une fréquence d’interrogation de 8 000 Hz. Marquant très franchement le positionnement « pro » de la souris, cette technologie s’adresse avant tout aux joueurs les plus exigeants, équipés du matériel adéquat et évoluant sur des titres qui la supportent. Bien évidemment, rien n’empêche d’utiliser le mulot avec une fréquence plus classique de 1000 Hz.

L’utilisation d’une fréquence élevée aura logiquement un impact sur l’autonomie, qui culmine à un peu moins de 100 heures à 1000 Hz selon les données constructeur. De notre côté nous avons pu l’utiliser (à 1000 Hz) pendant environ une semaine, et la batterie restante affichée s’élevait encore à 70%. À 8 000 Hz, la Viper V3 Pro fera sera cependant 5 à 6 fois moins endurante.

Des performances impeccables

En faisant l’impasse sur l’éclairage RGB ainsi que le Bluetooth, Razer entend proposer ici la souris eSport ultime. Cela s’applique aussi au capteur optique, désormais centré, et qui porte le doux nom de Focus Pro 35K Gen-2. Au menu : 35 000 DPI, 750 IPS et jusqu’à 70 g d’accélération. Sur le papier, c’est le capteur le plus avancé de la marque à ce jour.

Concrètement, nous n’avons rien trouvé à redire à son sujet. Il s’est montré à la hauteur de nos attentes en assurant un suivi impeccable des mouvements, même les plus rapides et les plus brusques. Durant ces quelques jours de test, nous avons pu le mettre à l’épreuve sur des titres nerveux tels que le FPS Valorant ou lors de combats navals dans Sea Of Thieves où il n’a montré aucun signe de faiblesse.

Surtout, ce capteur est épaulé par des patins très convaincants qui procurent une excellente glisse à la Viper V3 Pro. Nous craignions, par leur grande taille qui rappelle ceux qui équipent la G Pro X Superlight 2, que la glisse ne soit pas optimale, mais il n’en est rien. Sur un tapis en tissu classique, aucune friction ne se fait sentir. De la même façon, les différents boutons se sont montrés à la hauteur de nos attentes et garantissent une excellente réactivité ainsi qu’un contrôle impeccable.

Une discrète nouveauté dans Synapse

Synapse, toujours fidèle au poste, s’occupe de la gestion des paramètres associés à la Viper V3 Pro. À commencer par l’attribution des différents boutons, qui peut être personnalisée avec précision grâce aux nombreuses options disponibles. Cette première page permet aussi d’ajuster le fonctionnement de la LED d’indication du dongle pour, par exemple, afficher le niveau de batterie de la souris.

Le second onglet est toujours dédié aux performances du capteur et intègre un module permettant de régir les différents niveaux de sensibilité, ainsi que la fréquence d’interrogation de la souris. Petite nouveauté intéressante : l’adaptateur de sensibilité. Il assure, d’une manière assez simple, de calquer la sensibilité de la Viper V3 Pro sur celle de votre souris habituelle. Très pratique pour s’affranchir des subtiles différences de sensibilité.

Enfin, on y retrouve aussi quelques options liées à la gestion de la batterie ainsi qu’à la calibration de la surface de glisse. La distance de décrochage du capteur peut toujours être modifiée, et toujours de façon asymétrique si nécessaire (une distance différente pour le décrochage et l’accrochage).

Les réglages peuvent ensuite être sauvegardés dans des profils pour une bascule aisée en fonction des situations. La Viper V3 Pro peut par ailleurs conserver un profil en mémoire pour s’affranchir de Synapse.

Prix et disponibilité de la souris Razer Viper V3 Pro

La souris Razer Viper V3 Pro est disponible au prix conseillé de 180 euros.