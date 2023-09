Test Logitech G Pro X Superlight 2 : des performances en hausse, une souris qui fait référence

Il aura donc fallu trois ans à Logitech pour proposer une nouvelle version de sa souris gaming phare. L’excellente Logitech G Pro X Superlight revient donc sur le devant de la scène avec une nouvelle monture qui met l’accent sur les performances.

La souris gaming Logitech G Pro X Superlight 2 a la lourde de tâche de prendre la suite d’un modèle qui fait office de référence depuis plusieurs années. Remarquée jusque-là pour sa forme, sa légèreté et ses performances, la G Pro X a aujourd’hui droit à une évolution presque timide, dont les nouveautés ne sautent pas aux yeux.

La forme si appréciée de la G Pro X n’a pas changé, sa coque bombée accueille maintenant un nouveau capteur optique HERO 2 « 30K » et de nouveaux interrupteurs optomécaniques (déjà vu sur la souris G502X). La liaison sans-fil s’offre par ailleurs un taux d’interrogation de 2000 Hz et la souris dispose maintenant d’un port USB C.

Pour le reste, cette Logitech G Pro X Superlight 2 est en tous points identique au modèle qu’elle remplace. Elle est proposée au prix conseillé de 170 euros, soit 20 euros de plus que la première génération et dans les standards des modèles similaires de la concurrence.

Un clone parfait de l’existant

Les habitués de la Logitech G Pro X Superlight ne seront pas dépaysés. La version « 2 » conserve l’ergonomie emblématique de sa grande sœur avec une coque en plastique bombée qui tombe parfaitement au creux de la main. La souris se positionne très naturellement dans la paume et se montre ainsi toujours aussi agréable à utiliser.

Pour rappel, la forme symétrique de la souris ne la rend cependant pas ambidextre puisque la marque suisse avait déjà supprimé les boutons de la tranche droite sur le modèle précédent. En dehors des clics principaux, seuls deux boutons supplémentaires sont donc présents sur la tranche gauche. Le pouce se positionne facilement sur ces derniers, qui offrent par ailleurs un clic bien marqué qui parait plus consistant que sur la première G Pro X Superlight.

Les deux clics principaux ne changent pas physiquement, mais les interrupteurs qu’ils abritent sont quant à eux bien différents. Bien plus bruyants que leurs prédécesseurs, ils proposent surtout un clic plus franc et globalement plus satisfaisant. À l’inverse, la molette propose un clic plus léger et moins sonore, mais des crans pas assez marqués à notre goût. Rien de nouveau sous le soleil, la G Pro X Superlight première du nom n’était pas reconnue pour la qualité de sa molette.

Le RGB n’est toujours pas de la partie, ce qui permet à la souris de conserver une bonne autonomie. Le seul élément lumineux de ce modèle reste la discrète LED d’indication présente sur le haut de la coque et qui permet de connaitre l’état de la batterie. Le discret logo de la marque trône quant à lui toujours fièrement sur l’arrière de la coque.

L’ergonomie générale de la souris est toujours aussi convaincante, de même que son poids plume de 60 g, soit trois de moins que le modèle précédent. Nous n’insistons pas sur ce point puisque certaines marques font mieux et que la différence est finalement imperceptible. Logitech fourni encore des grips autocollants à positionner sur les clics principaux et les tranches afin d’améliorer la préhension du mulot.

Retournons la souris pour découvrir l’une des rares différences physiques qu’apporte ce nouveau modèle. En effet, la forme du patin PTFE arrière a été retravaillée, sans que cela ait de réels impacts sur son utilisation. En dehors du commutateur d’alimentation, le réceptacle pour le dongle USB est toujours présent et pourra accueillir le galet de charge PowerPlay vendu séparément. Le second capuchon, recouvert d’un patin PTFE est quant à lui encore fourni dans la boite.

Logitech a finalement doté sa G Pro X d’un connecteur USB C, accompagné d’un câble toujours aussi médiocre et d’un adaptateur pour le dongle sans-fil. Il reste encore quelques efforts à fournir sur ce point puisque tous les grands constructeurs fournissent maintenant des câbles tressés qui permettent de les oublier pendant la charge de la souris.

2000 Hz et une bonne autonomie

L’une des principales nouveautés de cette Logitech G Pro X Superlight 2 est donc sa capacité à fonctionner avec un taux d’interrogation de 2000 Hz. Comparativement aux traditionnels 1000 Hz, cela permet au PC de récupérer les informations en provenance de la souris à une fréquence deux fois plus élevée.

Est-ce que cela a réellement de l’importance pour vous ? Cela dépend ! Ce polling rate plus élevé est intimement lié à votre niveau de jeu, mais également à l’écran que vous utilisez. Ainsi, si vous êtes un joueur « amateur » et que vous utilisez un écran dont la fréquence ne dépasse pas 144 Hz, il y a peu de chance que vous ressentiez une quelconque différence. En revanche, si les jeux de tirs compétitifs sont votre gagne-pain et que vous possédez un écran 360 Hz, la précision de votre visée pourrait s’améliorer.

Ce polling rate élevé a par ailleurs un impact sur l’autonomie de la souris et sur la charge CPU de l’ordinateur. Logitech annonce jusqu’à 90 heures d’autonomie, soit 20 de plus que la première génération, sans pour autant préciser les réglages utilisés. Concrètement, la souris pourra être utilisée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de devoir être rechargées.

Logitech n’a toujours pas jugé bon de proposer une connectivité Bluetooth à la gamme G Pro X. Cela ne colle effectivement pas avec l’ADN « pro » de la gamme et pourrait avoir un impact sur son poids. Pour autant, certains concurrents comme Asus proposent des souris similaires et dotées d’une connectivité Bluetooth, tout en étant plus légères !

Des nouveautés, pour la performance

Nous avons déjà abordé l’aspect sans-fil dans la partie précédente. Nous insistons maintenant sur le fait que malgré l’intérêt potentiellement limité des 2000 Hz, la liaison Lightspeed de la G Pro X Superlight 2 s’est montrée impériale durant notre test. Aucune latence particulière n’est à déplorer et la connexion est restée stable durant toute la durée de notre test.

L’autre vraie nouveauté de cette souris n’est autre que le capteur optique HERO 2 que nous découvrons pour la première fois. S’il n’est pas aussi performant que celui de la Razer DeathAdder V3 Pro, il se positionne néanmoins comme l’un des meilleurs du marché. Au menu : une sensibilité maximale de 32 000 DPI, la capacité d’encaisser des accélérations de 40 G et jusqu’à 500 IPS.

En pratique, ce capteur est un compagnon de choix pour les joueurs exigeants, ce qui rejoint l’arrivée du taux d’interrogation à 2000 Hz. Le joueur lambda ne sera bien sûr pas malheureux avec une telle souris. Cependant, elle prendra surtout du sens au creux de la main de joueurs professionnels ou très exigeants.

À un niveau plus raisonnable et toujours sur des jeux de tirs compétitifs, la G Pro X Superlight 2 s’est montrée très efficace, sans pour autant révolutionner notre utilisation par rapport à la G Pro X première du nom. Une façon détournée de vous dire que l’achat n’est pas forcément justifié si vous possédez déjà la génération précédente.

Une suite logicielle à la hauteur

La suite logicielle Logitech G Hub a logiquement droit à une mise à jour qui la rend compatible avec cette nouvelle souris. Logitech a d’ailleurs eu la bonne idée d’ajouter quelques slides permettant de découvrir les nouveautés de ce modèle tout en expliquant les possibilités de ce dernier.

Découpée en deux modules distincts, l’interface de G Hub se veut claire et complète et, même si cela ne saute pas aux yeux immédiatement, offre de nombreux paramètres intéressants. Ainsi, il est possible de définir cinq niveaux de sensibilités différents, tout en décorrélant les axes X et Y. La distance de décrochage est par ailleurs ajustable pour chacun de ces cinq paliers.

En parallèle, le taux d’interrogation est ajustable et étonnamment défini sur 1000 Hz par défaut, alors que la possibilité de monter à 2000 Hz est l’une des nouveautés phares de ce modèle. Ce réglage se limite d’ailleurs au fonctionnement sans-fil puisque le mode filaire dispose d’un réglage spécifique et limité à « seulement » 1000 Hz.

Autre nouveauté intéressante : la possibilité de calibrer le delta de sensibilité entre le capteur HERO 2 et celui de notre ancienne souris. En déplaçant les deux de façon simultanée, G Hub mesure le delta de sensibilité pour corriger légèrement la sensibilité réellement définie, et ainsi réduire la différence de feeling entre ces dernières.

Les différents réglages de sensibilité sont proposés au sein de profils dédiés à certains types de jeux et d’usage. Ces derniers sont indépendants des profils « classiques » à attribuer aux jeux et applications et permettant plutôt de créer des modèles à appliquer à plusieurs jeux ou applications.

Ces profils, tels que nous les connaissons depuis toujours, intègrent aussi la personnalisation des boutons de la souris. Les possibilités offertes par G Hub sont toujours aussi complètes avec la possibilité de réattribuer les différents boutons à l’aide de nombreuses fonctions, raccourcis ou macros.

Une dernière page au sein de G Hub permet d’accéder à la gestion de la mémoire interne de la G Pro X Superlight 2 qui peut accueillir jusqu’à cinq profils différents. Le mode de fonctionnement des interrupteurs peut aussi être personnalisé (optique ou hybride) pour économiser l’énergie. Étonnamment, ce réglage était absent de la G502X Plus, qui utilise pourtant les mêmes interrupteurs.

Prix et disponibilité de la souris Logitech G Pro X Superlight 2

La souris Logitech G Pro X Superlight 2 est disponible au prix conseillé de 170 euros sur le site de la marque ainsi que sur Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.