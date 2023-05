Asus ROG s’associe avec l’utilitaire Aim Lab en proposant la souris Harpe Ace, un modèle haut de gamme léger, performant et concurrent direct des références du marché.

La souris gaming Asus Harpe Ace Aim Lab Edition se positionne comme un modèle haut de gamme, doté d’un capteur optique très performant, associé avec un poids plume de 54 g. Le mulot se veut également endurant grâce à sa batterie intégrée qui lui permet d’atteindre une autonomie de plus de 90 heures.

En plus de sa triple connectivité, la Harpe Ace a été conçue en collaboration avec Aim Lab, un utilitaire d’entrainement à la visée. Elle s’accompagne pour cela d’un tapis de souris spécifique, le Hone, que nous avons par ailleurs pu essayer le temps du test de la Harpe. Cette souris est proposée au prix conseillé de 160 euros.

Une prise en main excellente, associée à une construction soignée

Une fois libérée de son emballage très soigné, la souris Harpe Ace impressionne par son poids plume. Avec seulement 54 g sur la balance, c’est tout simplement l’un des modèles les plus légers du moment. Cette légèreté est rendue possible par l’utilisation d’un revêtement en nylon spécifique, qui en plus d’être léger, offre une texture intéressante à la coque.

En effet, le revêtement est légèrement rugueux et permet ainsi d’améliorer la prise en main et d’éviter l’accumulation des traces de doigt. La forme de la coque participe aussi à la bonne prise en main de la souris, qui se rapproche de la forme de modèles bien connus comme la G Pro X Superlight de Logitech par exemple. E

La Harpe Ace dispose donc d’une forme symétrique, sans pour autant être ambidextre. Elle tombe parfaitement au creux de la paume et est parfaitement adaptée pour les mains de taille moyenne. Elle acceptera ainsi tous les styles de prise en main. Étonnamment, son revêtement et les légers reliefs que l’on y trouve lui donnent un aspect un peu plus premium que certaines concurrentes construites en plastique lisse.

Les deux clics principaux sont séparés du corps de la souris et offrent une bonne réactivité, avec un clic très audible. Ils s’accompagnent d’une molette très correcte, avec des crans moyennement marqués. Cette dernière accueille par ailleurs le seul élément RGB de la souris dont on aurait pu se passer, tant il est discret et peu utile. À titre d’exemple, le logo ROG, présent sur l’arrière de la coque, est simplement imprimé.

Deux boutons supplémentaires, de couleur bleue, se positionnent sur la tranche gauche de la Harpe Ace. Ils tombent parfaitement sous le pouce et sont, eux aussi, relativement bruyants. Le clic est bien affirmé, bien qu’un peu trop dur à notre goût, ce qui ne leur offre pas une réactivité parfaite, mais évitera les activations involontaires.

Un capteur optique ROG AimPoint de 36 000 DPI prend place sous le châssis. Il s’accompagne ici de cinq patins en PTFE qui assure à la Harpe Ace une glisse exemplaire. De plus, on profite d’un commutateur pour le choix de la liaison sans-fil, d’un bouton de changement de DPI ainsi que d’un troisième bouton dédié à l’appairage Bluetooth. Enfin, un emplacement de stockage du dongle USB est présent.

En dehors du fait que le packaging de la ROG Harpe Ace est soigné, il est également bien fourni. Ainsi, la souris s’accompagne d’un câble USB tressé, associé à un adaptateur dédié au dongle bien pensé et doté d’une pince pour le fixer au tapis de souri. La marque fournit aussi un jeu de patins supplémentaires et un set de grips adhésifs stylisés pour améliorer encore un peu la prise en main.

En résumé, Asus, délivre ici une souris très bien assemblée, avec une prise en main convaincante et un poids plume qui se révèle très agréable au quotidien. Mieux encore, le plastique qui la compose lui permet d’éviter cet aspect très « jouet » que l’on retrouve souvent sur les souris ultralégères.

Une collaboration poussée avec Aim Lab

Asus propose logiquement une compatibilité avec la suite Armoury Crate, qui se veut toujours aussi complète, bien qu’un peu lourde. L’application étant utilisée pour l’ensemble des produits Asus, elle est remplie de menus pas réellement utiles pour un utilisateur uniquement équipé d’une souris. Notez qu’une partie des réglages sont maintenant accessibles directement depuis la souris, sans avoir à passer par Armoury Crate.

L’outil laisse la possibilité de personnaliser tous les boutons à l’aide de différentes fonctions, qui vont des touches clavier aux raccourcis Windows, en incluant des macros. Ces dernières peuvent alors être enregistrées directement au sein d’Armoury Crate.

Un onglet est quant à lui dédié aux performances du capteur, avec la possibilité de définir plusieurs paliers de sensibilité, de personnaliser l’accélération ou encore l’accrochage des angles. Le capteur pourra ensuite être calibré en fonction du tapis sur lequel est utilisée la Harpe Ace.

Malgré le peu d’intérêt que cela revêt sur ce modèle, un onglet dédié à l’éclairage RGB est présent. En revanche, sur un plan plus pertinent, on profite de différentes options liées à l’alimentation du mulot. En plus de pouvoir consulter l’état de la batterie, Armoury Crate pourra envoyer des notifications lorsque la batterie est faible et ajuster le délai avant le passage en veille.

Cela ne vous aura pas échappé, la Harpe Ace est badgée « AimLab », un outil à mi-chemin entre un jeu et une application de benchmark. AimLab vise à mettre le joueur dans différentes situations pour mesurer ses performances de visées sur les jeux de tir. Les différents modules visent à entrainer le joueur et à améliorer ses performances en jeu.

La collaboration avec Asus va plus loin et propose une série de quatre tests, qui visent (vous l’avez ?) à tester différents réglages du capteur afin d’estimer les ceux les plus adaptés à l’utilisateur. Très attaché à mes 800 DPI et à une sensibilité autour de 5 dans Call Of Duty, il m’a été difficile de laisser le logiciel prendre le pas sur mes réglages. Pour autant, après avoir effectué les différents tests (qui sont relativement longs), Aim Lab m’a proposé d’ajuster mes réglages pour quelque chose d’un peu plus rapide.

Effets placebo ou vraie différence, j’ai réellement eu le sentiment constater une amélioration dans mes performances en jeu. Bien évidemment, ces optimisations ne feront pas de vous un joueur pro, mais elles peuvent permettre de prendre conscience de mauvaises habitudes quant aux réglages de votre souris.

Triple connectivité et endurance

Pour parfaire un peu plus cette excellente Harpe Ace, Asus ROG a décidé de la doter d’une triple connectivité. Ainsi, la souris pourra être utilisée au choix : en filaire, en Bluetooth ou via la liaison radio 2,4 GHz permise par le dongle USB fourni. Comme toujours, cette dernière sera à privilégier pour le confort qu’elle apporte et la latence imperceptible qu’elle implique. La liaison Bluetooth permettra quant à elle de soulager la batterie et d’utiliser le mulot sur une multitude d’appareils.

L’autonomie annoncée est de 90 heures sans éclairage RGB et presque 80 heures avec. Asus ne précise pas si ces résultats ont été atteints en Bluetooth ou avec la liaison 2,4 GHz. Concrètement, il est toujours difficile d’évaluer précisément l’autonomie d’une souris, mais nous n’avons pas eu à la charger une seule fois durant notre test, ce qui laisse présager une excellente autonomie globale.

Un régal à l’utilisation

Du côté des performances pures, Asus a équipé la Harpe d’un capteur optique ROG AimPoint très intéressant. Ce dernier propose une résolution de 36 000 DPI, avec une vitesse de 650 IPS et la possibilité d’encaisser des accélérations de 50 G. Sur le papier, il se positionne comme un concurrent sérieux du capteur qui équipe les derniers modèles de Razer.

En pratique, impossible de le prendre en défaut. Le capteur réagit au doigt et à l’œil et encaisse sans broncher les mouvements vifs, notamment sur les FPS nerveux. Il se montre également très précis et taillé pour une utilisation plus classique en bureautique par exemple. La liaison sans-fil n’a par ailleurs montré aucun signe de faiblesse durant notre semaine de test et aucune latence ne s’est fait sentir.

Ces quelques commentaires s’appliquent aujourd’hui à l’écrasante majorité des souris gaming haut de gamme. La Harpe parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu grâce à son ergonomie générale, associée à une excellente glisse et à un poids plume. En clair, tous ces aspects sont particulièrement convaincants et la souris se fait totalement oublier. C’est un réel plaisir de l’utiliser au quotidien !

Prix et date de sortie de la souris Asus ROG Harpe Ace

La souris Asus ROG Harpe Ace est disponible au prix conseillé de 160 euros.