Test Razer Viper V3 HyperSpeed : une vraie réussite à un prix raisonnable

Razer apporte un nouveau modèle à sa gamme Viper avec une V3 HyperSpeed à la forme retravaillée et aux performances améliorées, le tout, à un tarif relativement raisonnable.

La souris gamer Razer Viper V3 HyperSpeed est un modèle qui met l’accent sur les performances et vise le marché des joueurs compétitifs et professionnels. Sans pour autant changer radicalement la recette, cette V3 apporte une forme retravaillée et un fonctionnement sur pile.

Son poids est logiquement affecté, avec pas moins de 82 g sur la balance (avec une pile AA), de même que son autonomie qui passe à plus de 280 heures. Elle reste compatible avec la liaison HyperSpeed et conserve l’excellent capteur optique Focus Pro 30 K.

L’un de ses principaux arguments est peut-être son prix. En effet, la Viper V3 HyperSpeed est proposée au tarif conseillé de 80 euros, loin des prix exorbitants de certaines concurrentes.

Une forme retravaillée (et appréciée !)

Si sa forme globale ne révolutionne pas le genre, Razer a néanmoins apporté des modifications notables à l’ergonomie générale de cette nouvelle Viper. À commencer par son revêtement qui passe ici au soft touch, là où les modèles précédents se contentaient d’un plastique brut. Bien plus confortable au contact de la peau, cette nouveauté est particulièrement bienvenue.

Une fois au creux de la main, la forme retravaillée se fait vite sentir et se montre plus agréable. Le gabarit général est le même, mais la coque maintenant plus bombée sur la partie supérieure épouse mieux la main. Les tranches proposent aussi une courbure différente qui parfait un peu plus cette sensation. De façon plus subjective, on a l’impression d’avoir en main un savant mélange entre une DeathAdder et une G Pro X Superlight.

Sans être totalement ergonomique puisque toujours symétrique (sans boutons sur la tranche droite), la Viper V3 HyperSpeed se révèle réellement plus confortable et corrige cet aspect « plat » des précédentes itérations de la gamme Viper. De manière plus globale, Razer a effectué un travail de simplification du design qui n’est pas pour nous déplaire.

Ainsi, les deux boutons principaux sont mieux intégrés au corps de la souris qui abandonne ses découpes très brutes qui faisaient son identité, mais qui étaient également ressenties sous les doigts. L’extrémité de ces boutons est toujours concave, pour optimiser le placement des doigts, et leur activation se montre ferme et audible.

Sans révolutionner les choses, les deux boutons latéraux sont maintenant plus imposants. Bien qu’ils tombent toujours aussi bien sous le pouce, il est désormais plus simple de les distinguer. Là encore, l’activation est ferme et apporte une réactivité bienvenue à ces boutons secondaires.

La molette propose des crans bien marqués et un clic ferme, à l’image des autres boutons qui équipent la souris. Elle s’accompagne maintenant d’un bouton supplémentaire, positionné à l’arrière et permettant par défaut de naviguer entre les différents profils de sensibilité. Très logiquement, avec son fonctionnement sur pile, la Viper V3 HyperSpeed fait l’impasse sur l’éclairage RGB.

Malgré l’utilisation d’une pile qui affecte forcément son poids, les 82 g de la Viper V3 HyperSpeed sont bien répartis et la souris reste correctement équilibrée. La trappe d’accès au compartiment est installée sous la souris et pourra uniquement accueillir une pile AA, là où la Orochi V2 acceptait également une pile AAA. Il est par ailleurs possible d’y glisser le dongle USB (mais pas un dongle HyperSpeed). Le commutateur d’alimentation est quant à lui positionné à proximité du capteur optique et des patins 100 % PTFE de très bonne qualité (nous y reviendrons).

Une pile et du sans-fil

Les choix de connexion sont limités avec la Viper V3 HyperSpeed. Pour commencer, elle fonctionne exclusivement en sans-fil puisqu’elle ne dispose d’aucun connecteur USB. Le dongle fourni dans la boite lui permet d’atteindre la classique fréquence de polling de 1000 Hz, mais elle est par ailleurs compatible avec l’adaptateur HyperSpeed et ses 4000 Hz (vendu séparément).

À l’usage, ces deux méthodes de connexion se sont révélées infaillibles et n’apportent aucune latence réellement perceptible. Nous le rappelons néanmoins, l’utilisation d’une fréquence d’interrogation supérieure à 1000 Hz implique plusieurs choses. À commencer par une sollicitation plus importante sur processeur de l’ordinateur et une batterie qui fond bien plus vite. De plus, tous les jeux ne sont pas compatibles avec ces fréquences dont on profitera surtout avec des écrans à haut taux de rafraîchissement. En résumé, cette technologie vise avant tout les joueurs compétitifs et professionnels, qui ont le matériel et le niveau nécessaires pour en profiter.

Comme la Orochi V2, la Viper V3 HyperSpeed a pour particularité de fonctionner sur pile (AA, fournie dans la boite). Un choix étrange pour certains, qui a pour avantage de proposer une excellente autonomie et notamment la possibilité de remplacer la pile en quelques secondes. Razer continue toutefois de mettre en avant le poids à vide de ses souris (59 g) ici, mais cela n’a aucun sens puisqu’elle ne peut tout simplement pas être utilisée sans pile.

Théoriquement, l’autonomie annoncée par la marque est de 280 heures à 1000 Hz et “seulement” 75 heures avec un dongle HyperSpeed à 4 000 Hz. Évidemment, cela dépendra également de la pile utilisée. Nous restons ici sur une autonomie très intéressante et meilleure que la plupart des souris sur batterie.

Des performances dignes de souris bien plus onéreuses

Razer a ressorti son excellent capteur optique Focus Pro 30K pour doter la Viper V3 HyperSpeed des meilleurs atouts. Présent sur les modèles haut de gamme de la marque depuis plusieurs années maintenant, il se positionne comme l’un des tout meilleurs capteurs du marché avec ses 30 000 DPI, ses 750 IPS et sa capacité à encaisser les accélérations jusqu’à 70 g.

À l’usage, il se montre effectivement très efficace avec un suivi précis, dans toutes les situations. Principalement utilisé sur des jeux de tirs, il en encaisse sans mal les accélérations et assure une précision exemplaire. Bien sûr, ses excellentes qualités le rendent idéal pour tous les usages, même en bureautique par exemple.

Razer parvient également à faire oublier le poids quelque peu élevé de la Viper V3 Pro grâce aux excellents patins qui l’équipent. À titre de comparaison, la différence de poids avec la G Pro X Superlight de Logitech, dont les patins sont très moyens, est presque imperceptible.

Les deux clics principaux se montrent, eux aussi, très efficaces, malgré le fait qu’ils soient “simplement” mécaniques. Ils procurent une bonne réactivité et une course relativement courte qui autorise une fréquence de clic très appréciable pour les jeux de tir. En somme, la Viper V3 HyperSpeed fait un sans-faute pour ce qui est de ses performances.

Synapse va à l’essentiel

Synapse est toujours de la partie quand il s’agit de configurer les périphériques Razer. L’application n’évolue pas réellement depuis plusieurs années, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose tant l’interface est claire et simple d’utilisation.

L’onglet principal permet d’attribuer les fonctions des différents boutons à l’aide de nombreuses actions, raccourcis et touches alors que le deuxième est dédié aux performances. Les réglages du capteur sont relativement succincts puisque seul le niveau de sensibilité peut être modifié, avec la possibilité de décorréler les axes X et Y. C’est aussi ici que peut être modifiée la fréquence de polling.

Le logiciel propose ensuite un onglet dédié au calibrage de la surface du tapis de souris, qui cache en fait une personnalisation de la distance de décrochage du capteur. Pour rappel, ce paramètre permet de définir à quelle hauteur le capteur cesse d’enregistrer les mouvements. Une donnée qui a de l’importance à faible sensibilité où les replacements de la souris au centre du tapis sont légion. Ici, Synapse permet de décorréler la distance de soulèvement et de pose.

Pour finir, le dernier onglet s’attarde sur les réglages liés à l’autonomie et à l’économie d’énergie. Le délai avant mise en veille ou encore le seuil d’activation du mode éco sont paramétrables, de même que le type de pile utilisé pour améliorer l’estimation de batterie restante.

Les différents paramètres peuvent alors être sauvegardés dans des profils liés à des jeux ou des applications pour une bascule automatique. La Viper V3 HyperSpeed intègre quant à elle un profil intégré dans sa mémoire interne et permettant de se passer de Synapse.

Prix et disponibilité de la souris Razer Viper V3 HyperSpeed

La souris Razer V3 HyperSpeed est disponible au prix conseillé de 80 euros.