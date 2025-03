Razer Basilisk V3 Pro : cette souris gamer notée 9/10 est moins hors de prix pendant les ventes flash d’Amazon

L’excellente souris sans fil Razer Basilisk V3 Pro a été testée et approuvée par nos soins. Ce modèle très performant et ergonomique est même encore plus recommandable quand il est en promotion, comme pendant les ventes flash de printemps d’Amazon : on peut ainsi le trouver affiché à 126,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Complète, puissante et adaptée à plein d’usages, la Razer Basilisk V3 Pro est une vraie réussite. Cette souris sans fil taillée pour le gaming, qui a succédé à la Razer Basilisk V3, a ainsi récolté une très bonne note à la fin de notre test. Le hic, c’est son prix, qu’on a jugé bien trop élevé, surtout que sa base qui permet de profiter de la charge sans fil n’est pas fournie. Heureusement, pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, elle bénéficie d’une réduction de 53 euros.

Les points forts de la Razer Basilisk V3 Pro

Une bonne ergonomie

De nombreux boutons

Des performances exemplaires

Auparavant affichée à 179,99 euros, la souris gamer Razer Basilisk V3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 126,99 euros sur Amazon.

Une souris un peu lourde, mais bien confortable

Cette souris sans fil Razer Basilisk V3 Pro embarque tout d’abord le même châssis que le modèle précédent, la Basilisk V3 ; on a donc droit à une forme qui reste ergonomique, et à une prise en main dite palm grip (avec toute la main posée sur l’objet, donc). Le confort est ainsi de mise, mais attention, seuls les droitiers pourront l’utiliser. Cette Basilisk V3 Pro est par ailleurs assez lourde avec ses 112 g. Son corps en plastique dur est heureusement soigné, et sur le haut, on trouve évidemment un éclairage RGB sur le fameux logo aux serpents.

La Basilisk V3 Pro a également l’avantage de comporter de nombreux boutons, ce qui fait qu’elle est adaptée à tous les usages, gaming ou bureautique. Certains sont très bien positionnés, comme ceux derrière la molette et les latéraux, mais d’autres le sont moins, comme le « sniper » placé plus en avant et difficile à atteindre pour les petites mains. La molette est de son côté débrayable pour nous faire profiter d’un défilement fluide.

L’un des meilleurs capteurs optiques du marché

Cette souris fonctionne par ailleurs avec le pilote Razer Synapse, sur lequel on va pouvoir gérer l’attribution des différents boutons, créer plusieurs profils et régler l’éclairage RGB ou encore la sensibilité du capteur optique. Et quel capteur ! Dans les entrailles de la souris, se niche le capteur Focus Pro, qui est tout simplement l’un des meilleurs du marché. Capable de monter à une sensibilité de 30 000 DPI, il peut encaisser des accélérations de 70 G avec pas moins de 750 IPS. Sur les FPS, il ne montre aucun signe de faiblesse et se montre très réactif.

La liaison 2,4 GHz, permise par le dongle rangé sous la souris, est de son côté parfaitement fiable, mais sachez que vous pourrez aussi utiliser l’accessoire en Bluetooth. Enfin, côté endurance, la marque annonce une autonomie de 90 heures en sans-fil via son dongle et avec l’éclairage RGB éteint (40 heures avec l’éclairage). Et pour la charge, c’est là que le bât blesse : on peut techniquement profiter de la charge sans fil, grâce à un galet (qui utilise la norme Qi) à installer sous la souris. Mais pour cela, il faut se doter de la station d’accueil Mouse Dock Pro, affichée à 100 euros. Par défaut, la charge s’effectue donc à l’aide du port USB-C et du câble fourni.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Basilisk V3 Pro.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures souris gamer en 2025 ?

