Test Asus ROG Keris II Ace : une souris gamer irréprochable

Asus ROG lève le voile sur la Keris II Ace, une nouvelle souris haut de gamme qui n’est pas sans rappeler la Harpe Ace déjà passée entre nos mains. Au menu : des performances exemplaires, dans un corps ultraléger qui ne dépasse pas les 54 g.

La souris gamer Asus ROG Keris II Ace est un modèle ergonomique axé sur les performances. Proche cousine de la Harpe Ace, elle est, elle aussi, construite autour d’un châssis ultraléger en matériaux biosourcés et pèse seulement 54 g. C’est principalement sa forme ergonomique qui la distingue visuellement de la Harpe.

À l’intérieur, les choses sont aussi différentes avec l’arrivée d’interrupteurs optiques et d’un nouveau capteur pouvant atteindre 42 000 DPI. La Keris II Ace propose toujours une triple connectivité, avec cette fois-ci un fonctionnement possible à 4 000 Hz en sans-fil et 8 000 Hz en filaire.

Pleine de promesses, cette nouvelle souris estampillée ROG est proposée au prix conseillé de 180 euros, soit 20 euros de plus que la Harpe Ace. Par sa forme ergonomique, elle s’attaque frontalement aux dernières DeathAdder de Razer, avec lesquelles elle partage de nombreuses caractéristiques.

La sobriété selon Asus ROG

Si l’on omet les boutons latéraux plus discrets, seule sa forme distingue la Keris II Ace de la Harpe Ace sortie il y a un an. Ce nouveau modèle se pare d’une coque ergonomique qui s’adresse donc uniquement aux droitiers. Si elle s’écourte en longueur, elle est toutefois un peu plus bombée et plonge plus distinctement du côté droit. La main s’y positionne de manière naturelle et le confort est au rendez-vous, même après plusieurs heures.

En termes de toucher, on prend plaisir à retrouver ce même revêtement granuleux qui procure un bon maintien et s’est révélé très durable sur la Harpe que j’utilise quotidiennement depuis sa sortie. De plus, il permet à la souris d’atteindre un poids plume de seulement 54 g. Côté ergonomie, notons que la marque fournit toujours un jeu de grips autocollants, qui pourront améliorer un peu plus la prise en main.

Modèle de sobriété, cette Keris II Ace se contente d’un discret logo ROG, imprimé à l’arrière, de quelques stries qui améliorent sa prise en main, et de deux boutons latéraux de couleur grise. Seule sa molette intègre un discret éclairage RGB, qui se montrera surtout pertinent pour connaitre l’état de sa batterie.

Pour le reste, c’est une souris plutôt classique, dotée de deux boutons principaux séparés de la coque et qui abritent des interrupteurs optiques. Sans pour autant être moins bon, le clic parait moins ferme que celui des interrupteurs mécaniques de la Harpe. C’est d’ailleurs plutôt l’inverse pour les deux boutons latéraux, plus fermes et plus réactifs. La molette est quant à elle relativement classique, avec des crans suffisamment marqués et un clic bien affirmé.

Sous la souris, c’est un agencement classique qui s’offre à nous avec quatre patins en PTFE (un jeu complet de remplacement est fourni dans la boite) et un capteur optique installé en position centrale. Le commutateur du mode de connexion est toujours présent, de même que les deux boutons permettant de sélectionner le profil de sensibilité et d’activer l’appairage.

8 000 Hz grâce à un « Booster »

La connectivité est ici triple, comme souvent chez Asus. La souris pourra au choix être utilisée en filaire, en Bluetooth ou via son dongle 2,4 GHz. Grande nouveauté cependant : l’arrivée du polling rate à 4 000 Hz en sans-fil et jusqu’à 8 000 Hz en filaire. Asus se démarque néanmoins sur un point : la nécessité d’utiliser un « Booster » pour pouvoir profiter de ces fréquences plus élevées.

Il y a ici deux avantages majeurs : ce « booster » est indépendant du dongle et ressemble à un adaptateur USB classique, ce qui permet de s’en passer lorsque ce n’est pas nécessaire (en voyage par exemple). De plus, il est fourni dans la boite, sans surcoût et pourra à terme être utilisé avec d’autres périphériques de la marque déjà sortis. Bravo Asus !

Du côté de l’autonomie, la marque annonce jusqu’à 100 heures loin d’une prise de courant lorsque la souris est utilisée via son dongle. De notre côté, nous avons pu l’utiliser quotidiennement pendant plus de deux semaines avant de devoir la recharger. La Keris II Ace offre donc une autonomie très correcte et profite en plus d’une charge rapide permettant de reprendre 12 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Un capteur optique très performant

Sans communiquer plus précisément sur sa référence technique, Asus a équipé la Keris II Ace d’un capteur optique « ROG AimPoint Pro », qui représente plus ou moins ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Au menu : 42 000 DPI, une vitesse de 750 IPS et des accélérations de 50 g. La marque indique par ailleurs une déviation inférieure à 1 %, là où la moyenne tourne plutôt autour de 3 %.

À l’usage, le capteur fait preuve d’une précision remarquable et permet d’aligner les cibles sans aucune difficulté. Les jeux les plus dynamiques et exigeants ne poseront donc aucun problème, puisque le capteur parvient à capturer tous les mouvements et changements de direction. La Keris II Ace sera ainsi aussi bien à l’aise sur les FPS les plus compétitifs, que pour des usages plus classiques tels que la retouche photo, où sa précision sera un atout.

On apprécie également sa très bonne glisse, sur toutes les surfaces, avec un capteur optique lui aussi capable de fonctionner sur les surfaces difficiles telles que le verre. Enfin, les différents clics procurent une bonne réactivité qui permet là aussi d’enchainer les actions sans difficulté. On pourra simplement reprocher aux deux boutons principaux de souffrir d’un léger jeu latéral, absent sur la Harpe.

Ça bouge du côté d’Armoury Crate

Bien évidemment compatible avec la suite logicielle Armoury Crate, la Keris II Ace profite de nombreux réglages qui permettent d’ajuster son comportement. À commencer par ses différents boutons, pouvant être réattribués avec de nombreux raccourcis et fonctions, de même que sa molette dont l’éclairage RGB est personnalisable.

Le comportement du capteur peut lui aussi être ajusté en définissant différent palier de sensibilité, tout en activant ou non l’accrochage des angles. Un système de calibration est aussi présent pour adapter le fonctionnement en fonction du tapis utilisé. La distance de décrochage peut d’ailleurs, elle aussi, être personnalisée sur deux niveaux.

Enfin, différents réglages liés à la gestion de l’énergie sont proposés, avec notamment la personnalisation du délai avant la mise en veille ou encore le déclenchement d’un clignotement de la molette lorsque le niveau de batterie devient critique.

Armoury Crate est toujours un utilitaire relativement lourd au quotidien, par toutes les fonctionnalités qu’il embarque et les trop nombreux popups qui parsèment son interface. Asus semble avoir pris conscience de cela et propose désormais des versions allégées de cet applicatif, dédiée à chacun de ses produits. « Armoury Crate Gear », doit néanmoins être installé unitairement pour chaque périphérique de la marque compatible, dont la Keris II Ace fait partie.

Prix et disponibilité de la souris Asus ROG Keris II Ace

La souris Asus ROG Keris II Ace est disponible au prix conseillé de 180 euros.