Voici les nouveaux PC portables surpuissants de MSI : RTX 50 et écrans Mini-Led au programme

MSI ne fait aucune concession sur sa dernière gamme de PC portables gaming. Équipés des nouvelles cartes RTX 50 et d’excellents processeurs Intel Core Ultra, ils sont parfaits pour faire tourner à fond les jeux les plus exigeants et maximiser sa productivité.

Titan 18 HX AI // Source : MSI

Avec sa nouvelle génération de laptop gaming, MSI n’a pas négligé la transportabilité de ces machines. Parce que les dimensions, le poids ou l’autonomie d’un PC portable peuvent être aussi importants que ses caractéristiques techniques, le constructeur a entièrement repensé ses différentes gammes.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle génération de PC portable, MSI veut répondre à toutes les problématiques actuelles rencontrées par les utilisateurs et utilisatrices les plus exigeants. Vector, Stealth, Raider et autres Titan, actuellement ouverts aux précommandes avec une offre pour le moins intéressante.

Cartes graphiques RTX 50 mobile : le nouveau fleuron de Nvidia

À chaque nouvelle génération, Nvidia repousse les limites technologiques et ses RTX 50 fraîchement disponibles ne font pas exception. Plus puissantes et moins énergivores que les modèles précédents, les nouvelles cartes graphiques qui équipent les gammes Stealth, Raider, Vector et Titan de MSI profitent évidemment du DLSS 4.

Cette technologie permet, grâce à l’IA, de gagner de précieuses images par seconde tout en diminuant la latence d’affichage. Un gain net de performances qui se fait sans aucune contrepartie !

Les RTX 5080 et 5090 qui équipent les nouveaux PC portables de MSI profitent qui plus est de spécificités importantes. Réunies sous l’appellation Max-Q, ces nouveautés se concentrent notamment sur la question énergétique et l’harmonisation des performances générales de l’ordinateur.

L’objectif est de gagner en efficacité et en autonomie, tout en minimisant les nuisances sonores. À ce titre, les systèmes de Power Gating avancé, de mise en sommeil à faible latence ou de Battery Boost sont particulièrement importants.

Titan 18 HX AI // Source : MSI

Derrière ces dénominations techniques se cachent l’idée que chaque microseconde est cruciale pour optimiser les performances, l’autonomie et la dissipation de la chaleur de l’appareil. Grâce à l’IA, la carte parvient à jauger rapidement des besoins de puissance en fonction de la tâche en cours, pour mettre des parties du GPU en sommeil et les réveiller en cas de besoin.

Avec le Dynamic Boost, la puce graphique se met au diapason du processeur et de la RAM pour répondre le plus justement possible : cela évite les dépenses énergétiques inutiles, ce qui se répercute automatiquement sur l’autonomie de l’appareil ou encore le bruit de ses ventilateurs.

Les dernières technologies de 2025

C’est aussi ce qui permet aux différents modèles de PC portables MSI de ne pas ressembler à des enclumes : malgré leurs spécifications à couper le souffle, les modèles équipés de RTX 5080 et 5090 ne souffrent pas d’embonpoint superflu, au niveau visuel comme sur la balance.

La marque taïwanaise ne lésine pourtant pas sur leur fiche technique, avec les puissants processeurs Intel Core Ultra et leur moteur IA intégré, jusqu’à 96 Go de RAM et de magnifiques dalles Mini-LED en 2K/240 Hz ou 4K/120 Hz. Un affichage parfaitement à l’aise sur la diagonale de 18 pouces offerte par la plupart des modèles.

Raider 18 HX AI // Source : MSI

À ces caractéristiques remarquables, MSI ajoute des services IA de son cru et résolument tournés vers l’accessibilité. Un agent conversationnel permet, par exemple, de contrôler toutes les fonctions de son PC, des plus évidentes aux plus complexes, en quelques phrases simples. Il n’est même pas indispensable d’être connecté à internet pour utiliser AI Robot !

D’autres services, comme AI Noise Cancellation ou Mystic Light, améliorent le rendu de la voix ou synchronisent les différents éclairages RGB. Tout est là pour nous faciliter la vie, même si on est libre de ne rien activer pour gérer son PC à l’ancienne.

Les offres de MSI durant la période de précommande

L’une des grandes forces de cette nouvelle offre de MSI est sa modularité : en fonction de ses besoins et de son budget, il est possible de trouver la configuration parfaite au juste prix.

Notre préférence va au Stealth 18 HX AI A2XWJG-013FR, qui parvient malgré sa puissance incroyable (RTX 5090 et Intel Core Ultra 9) à ne pas dépasser les 3 kg, pour moins de 2 cm d’épaisseur. Une véritable prouesse.

Stealth 18 HX // Source : MSI

Disponibles courant avril, les PC portables gaming haut de gamme de MSI s’accompagnent d’un bonus de précommande jusqu’au 31 mars. Le fabricant offre jusqu’à 75 € sur les PC éligibles équipés d’une GeForce RTX 5080, et jusqu’à 100 € pour ceux qui embarquent sa grande sœur, la RTX 5090. Il est en outre possible de mettre la main sur un bon Steam d’une valeur de 30 euros. Il faut pour cela acheter un PC éligible et partager son avis sur le produit. Il n’y a pas de petites économies !